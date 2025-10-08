5. Global GastroEkonomi Zirvesi 'Kesişme Noktası' temasıyla geleceğin sofralarını tartıştı

Türkiye Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) tarafından düzenlenen 5. Global GastroEkonomi Zirvesi, 8 Ekim 2025’te İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Bu yıl ikinci kez AKM’nin ev sahipliği yaptığı zirve, gastronomi dünyasının lider isimlerini, yatırımcıları, akademisyenleri ve sanatçıları bir araya getirdi.

TURYİD Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer, açılış konuşmasında gastronominin artık sadece bir “keyif alanı” değil, milyarlarca dolarlık bir ekonomik güç haline geldiğini vurguladı. “Gastronomi tabakların ötesine geçti. Artık tarlada, denizde, pazarda, kültürde ve hatta politikada şekilleniyor” diyen Demirer, Anadolu’nun gastronomik mirasının aynı zamanda bir sorumluluk olduğunu belirtti.

“Yarın ne yetiştirebileceğiz?” sorusuna hazırlanmalıyız

Küresel ısınmanın tarımsal üretimi tehdit ettiğini belirten Demirer, Türkiye’nin son 25 yılda 2,23°C sıcaklık artışıyla Avrupa’nın en hızlı ısınan ülkelerinden biri haline geldiğini hatırlattı.

“Artık ‘yarın neyi yiyeceğiz?’ değil, ‘yarın neyi yetiştirebileceğiz?’ diye sormalıyız,” diyen Demirer, gastronominin geleceğini korumak için Tarım 4.0 teknolojileri, döngüsel ekonomi ve su yönetimi gibi alanlarda bütünsel bir dönüşümün zorunlu hale geldiğini ifade etti.

1.1 trilyon dolarlık küresel güç

Dünyada gastronomi turizminin 1,1 trilyon dolar büyüklüğe ulaştığını belirten Demirer, yiyecek-içecek hizmetlerinin toplam hacminin 3 trilyon doları aştığını ve 357 milyon kişiye istihdam sağladığını söyledi. Türkiye’de ise sektörün büyüklüğü 900 milyar TL’yi, istihdamın ise 2 milyonu aştığını paylaştı.

TURYİD çatısı altındaki 350 marka, 3.000’den fazla şube ve 150.000 çalışan, yılda 200 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlıyor. Bu tablo, gastronominin sadece tüketim değil, aynı zamanda üretim, istihdam ve ihracat temelli bir kalkınma modeli haline geldiğini ortaya koyuyor.

Yeni dönem: Tüketici değil, türetici çağı

Demirer, artık yalnızca tüketicilerin değil, tercihiyle sistemi dönüştüren “türeticilerin” gastronomi dünyasında belirleyici olduğunu vurguladı.

“Bir tabak yemek seçerken doğa dostu işletmeyi tercih eden, yerel üreticiyi destekleyen herkes artık bir türetici. Bu yeni kullanıcı profili sektörün geleceğini şekillendiriyor,” dedi.

Sürdürülebilirlik bilincinin arttığını belirten Demirer, yerel ürünleri destekleyen, doğayı onaran turizm ve gastronomi modellerinin gelecekte daha da önem kazanacağını ifade etti.

Bahşiş yasası: Emek için yeni dönem

Sektörün yalnızca çevresel değil, ekonomik sürdürülebilirliğe de ihtiyacı olduğunu vurgulayan Demirer, yeni Bahşiş Yasası'nın bu anlamda önemli bir adım olacağını söyledi.

“Bugün yalnızca kayıt dışı bahşişler nedeniyle sektörde yılda 100 milyar TL’lik kayıp yaşanıyor. Servis ücretinin hesaplara dâhil edilmesiyle bu kaynak şeffaflaşacak ve doğrudan çalışan emeğine yansıyacak,” dedi.

Demirer konuşmasını, gastronomi sektörünün geleceğini “adil gelir dağılımı, çevresel denge ve üreticiden tüketiciye uzanan bilinçli dönüşüm” ilkeleri üzerine kurmak gerektiğini vurgulayarak tamamladı.

Zirvede, Türkiye’nin ve dünyanın gastronomi, akademi, turizm, sanat ve ekonomi alanlarında önde gelen isimleri üç farklı oturumda bir araya geldi:

- İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç

- Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Başdanışmanı Tayfun Topal

- Yazar ve SEDES Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aslıhan Koruyan Sabancı

- Michelin yıldızlı Şef Ivan Brehm

- Gastronomi uzmanı Levon Bağış

- Topkapı Üniversitesi Rektörü ve ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin

- Terroir Hospitality kurucusu Arlene Stein

- FutureBright Group kurucusu Akan Abdula

- Metro Türkiye Meyve & Sebze Kategori Müdürü & Coğrafi İşaretler Koordinatörü Birol Uluşan

- Migros Grubu Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Kaan Ünver

- Bonna Pazarlama Müdürü Esra Karaduman

- Rams Ticari Alan Gayrimenkul Geliştirme Direktörü Dilşad Konar

- Danone Sürdürülebilirlik Lideri Ceyda Kaytmaz

- Gazeteci ve gastronomi yazarı Ebru Erke

- Feyzi Çiftliği kurucusu Sencer Solakoğlu

- Şef ve araştırmacı Murat Deniz Temel

- TURYİD Başkan Yardımcısı Volkan Akkaş

- Arcadia Bağları kurucu ortağı ve yöneticisi Zeynep Arca Şallıel

- Kuzubağ Genel Koordinatörü Aslı Kuzu

- Urla Şarapçılık Yönetim Kurulu Başkanı Can Ortabaş

- Biyolog & Vinolus Organik Bağları Kurucusu Oluş Molu

- Slow Food Uluslararası Konsey Üyesi & Slow Food Türkiye Toplulukları Ağı Koordinatörü Yasmina Lokmanoğlu

- Manchester Üniversitesi’nden İsmail Erdurur

- Resfor Kurucusu Yılmaz Baburhan Arslan

- USLA Genel Müdürü Çiğdem Alagök

- Sanat danışmanı Dr. Gizem Pamukçu

- Şef Murat Deniz Temel

- D Maris Bay Genel Müdürü Vito Romeo

- Tersane İstanbul Genel Müdürü Çetin Pehlivan

- The Bodrum Edition Genel Müdürü Mustafa Bulmuş

- Maçakızı Otel & Villa Maçakızı Genel Müdürü Andrew Jacobs