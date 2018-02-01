‘70’lik delikanlı’ Akbank, geleceğini şekillendiriyor

01 Şubat 2018

Ece CEYHUN

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, “Bugün yetmişinci yaşımızı kutluyoruz. Yetmiş yaşın akıl ve hikmetine sahibiz ama yedi yaşındaki gibi dinç, dinamik, coşku doluyuz. Bugün genç ama yetenekli, bilgili ve tecrübeli ekibimizle geleceğin Akbank’ını inşa etmeye başlıyoruz. Önümüzde çok heyecanlı günler bizi bekliyor” dedi.

Akbank, kuruluşunun 70’inci yılında, 14 bine yakın çalışanıyla geleceğine yön verecek yeni bir dönüşüm projesine imza atıyor. Banka şube konseptini yenilerken iş yapış biçimini de daha teknoloji yoğun hale getiriyor. Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ve Genel Müdür Hakan Binbaşgil’in katılımıyla tanıtılan geleceğin Akbank’ı şubede yaşam felsefesini değiştiriyor. Akbank, yeni iş modelini 2018’de yaklaşık 250 şubesinde hayata geçirmeye hazırlanırken, tüm şubelere yayılması 2019 sonunu bulacak.

“Ülkemizle birlikte büyüdük”

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, “Bugün bizim için çok önemli bir gün, Akbank için bir mihenk taşı. Bankamız, bugün hem 70. yılını kutluyor, hem de önümüzdeki yıllar için yeni iş modelimizi başlatıyor. 70 yıllık bu bayrak yarışında yeni bir tura başlıyoruz. 70 yıl boyunca tüm paydaşlarımıza ‘Güveninizin Eseriyiz’ dedik. Paydaşlarımız da bize güvendi. Bu güvenin arkasında 70 yıllık bir emek, 70 yıllık bir tarih var” diye konuştu.

"Küçük bir şehir kadar insanın, emeği var"

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “Bu yola 12 kişiyle çıktık, bugün 14 bine yakın büyük bir aile olduk. Bugüne kadar toplam 64 bin kişinin, neredeyse küçük bir şehir kadar insanın, geldiğimiz noktada büyük emeği var” dedi. Binbaşgil ayrıca “Bankamızın ilk şubesi olan Adana’daki Küçüksaat’in 70 yıl önceki açılışında müşterilerimize portakal suyu ve çikolata ikram edilmişti. Bu geleneğimize sadık kalarak bugün Adana Küçüksaat ve Galata şubemizde müşterilerimizi aynı ikramlarla karşıladık” diye konuştu.

“Değerler hiç değişmeyecek”

Yarının Akbank’ını inşa ettiklerine işaret eden Sabancı Dinçer, sözlerine şöyle devam etti: “Bugün büyük bir değişimi başlatıyoruz. Fakat önümüzdeki 70 yıl boyunca da Akbank’ın kurulduğu günkü temel değerleri hiç değişmeyecek. Zoru kolaylaştırmak için tecrübemizi konuşturacağız. Proaktif, yenilikçi, dinamik olacağız. İnsan odaklı, müşteri odaklı olmayı sürdüreceğiz. Ve belki de en önemlisi, faziletli davranmaya, bankacılık ahlakına uymaya ve doğru olanı yapmaya devam edeceğiz. Bugün 70’inci yaşımızı kutluyoruz. 70 yaşın akıl ve hikmetine sahibiz ama 7 yaşındaki gibi dinç, dinamik, coşku doluyuz.. Bugün genç ama yetenekli, bilgili ve tecrübeli ekibimizle geleceğin Akbank’ını inşa etmeye başlıyoruz. Önümüzde çok heyecanlı günler bizi bekliyor.”

“Vakit nakittir”

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil de İstanbul Karaköy’deki Galata Şubesi’nde yapılan tanıtımda yatırımlarını artırdıklarının altını çizdi. Binbaşgil, değişimi “Bankacılıkta bir milat olacak yeni şube ve iş modeline geçiyoruz” ifadeleriyle vurgularken sözlerine şöyle devam etti: “Sadece şubelerde görünen mimari değişimin dışında iş yapış biçimlerimizde de köklü dönüşümler gerçekleştirdik. Dünya hızla değişiyor, sadece bankacılıkta değil tüm sektörlerde bu rüzgarı hissediyoruz. Günümüzde müşteri ihtiyaçları ve kullanım alışkanlıkları da evriliyor; müşteriler daha mobil, daha hızlı ve daha birebir danışmanlık hizmeti talep ediyorlar. En değerli şey zaman. Biz de vakit nakittir diyoruz, hayatla yarışıyoruz, müşterilerimize zaman kazandırmak için çalışıyoruz.”

Tim Kobe: İlhamı Türk insanı verdi

Toplantıya katılan Tim Kobe, “Ajans olarak büyük fırsatları ve yenilikleri daima odak noktamızda tuttuk. Geçmişte bunu yapan Steve Jobs ve Richard Branson’dı, bugün ise Hakan Bey ve muhteşem Akbank ekibi. Türkiye’de ilk işbirliğimizi Akbank’la yaptık. Türk insanın teknolojiye olan ilgisi tasarım sürecinde bize ilham verdi. Akbank ile güzel bir sinerji yakaladık. Bunun sadece Akbank ve Türk bankacılığı için değil, küresel anlamda bankacılık için harika bir adım olduğuna inanıyoruz” dedi.

Rönesansın başlangıcı

Müşterilerinin yaklaşık yüzde 36’sı ve Akbanklıların yüzde 70’inin millennial kuşağından oluştuğuna işaret eden Hakan Binbaşgil, geçen yıl 1 milyon müşteri kazandıklarını ve büyümenin bu şekilde sürmesini öngördüklerini aktardı. Binbaşgil, “Sadece mimariyi değil, tüm iş yapış şekillerimizi, ekranlarımızı, şube çalışanlarımızın rollerini dönüştürdük. Bu dönüşümü, Türkiye’de bankacılıktaki kültürel değişimin, ciddi bir rönesansın başlangıcı olarak görüyoruz. Dinamik, dijital, yenilikçi bir iş yapış biçimi belirledik” bilgisini verdi.

Binbaşgil’in verdiği bilgiye göre ortalama bir şubenin değişim maliyeti 100 bin dolar olacak. Binbaşgil, “Dijital ile şubenin en iyi kombinasyonunu yaratmaya çalışıyoruz” dedi. Akbank şubelerin dönüşümünde Steve Jobs’un Apple’ın dönüşümünde birlikte çalıştığı Eight Inc. ve şirket CEO’su Tim Kobe ile çalıştı.

57 milyon sayfa 3 milyona iniyor

- Akbank kağıtsız yeni süreçlerinde sadece sözleşme işlemlerinde yılda yüzde 95 kağıt tasarrufu sağlayacak. Yılda 57 milyon sayfa sözleşmeyi arşivleyen Akbank, artık sadece 3 milyon sayfa arşivleyecek.

- Şube içinde yapılan günlük yaklaşık 200 farklı işlem Yeni Gişe Ekstra adı verilen yeni nesil ATM’lerde self servis ve sıra beklemeden gerçekleştirilecek.

XMüşteri tanışma ve kazanım süresini yarıya indirdi. Bu süreçte müşterilerden alınan her 3 imzadan 2’si ortadan kaldırıldı.

- Ticari kredi kartı başvuru süresini azaltılarak ortalama yüzde 75-80 oranında daha hızlı hizmet verilecek.