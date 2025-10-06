8 milyon Euro hibe alan 50 kooperatif Ankara’da Buluşuyor

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen ENHANCER projesi, Türkiye’de kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmadaki rolünü güçlendiriyor.

Proje kapsamında Adana, Gaziantep, İzmir ve İstanbul’un da aralarında bulunduğu 11 ilde açılan hibe çağrıları sonucu 50 kooperatif ve kooperatif birliğine toplam 8 milyon Euro destek sağlandı. Hibe alan 27 projenin 26’sı ile sözleşme imzalandı.

150'den fazla katılımcı

8 Ekim 2025’te Ankara’da düzenlenecek “Başarılı Kooperatif Hibe Programı Uygulamaları” etkinliğinde 150’den fazla katılımcı bir araya gelecek.

Suriyeli geçici koruma altındakiler ve Türk vatandaşlarına istihdam sağlayan kooperatifler, panel ve iş ağı etkinliklerinde deneyimlerini paylaşacak.

Program, BM’nin 2025’i “Kooperatifler Uluslararası Yılı” ilan etmesiyle daha da anlam kazanıyor.