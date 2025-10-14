AHBİB Başkanı Veysel Memiş: Eylül ayı ihracatımız 141 milyon doları aştı

Küresel talep daralması, bölgesel istikrarsız­lıklar ve fiyat baskılarına rağmen güçlü üretim altyapısı sayesinde ihracatı sürdürülebilir seviyede tutmayı başardıklarını vurgula­yan Başkan Veysel Memiş, değer bazında ortaya çıkan negatif tab­lonun önemli yapısal dönüşüm sinyalleri verdiğine dikkat çekti.

“Markalaşma, AR-GE ve sürdürülebilir üretim odaklı dönüşüm hızlanmalı”

Önümüzdeki dönemde ihra­catçı firmaların markalaşma, Ar-Ge ve sürdürülebilir üretim odaklı dönüşümünü hızlandır­ması gerektiğini belirten Başkan Veysel Memiş, “Türkiye, coğra­fi avantajı, üretim çeşitliliği ve dinamik girişimciliği sayesinde gıda tedarik zincirinde bölgesel bir merkez olma potansiyeline sahip. Dünya tarım ticareti yeni­den dengelenirken, Türkiye bu yeni düzende üretim kalitesiy­le, güvenilir tedarikçi kimliğiyle ve yenilikçi ihracat modeliyle ön plana çıkıyor” dedi.

“Avrupa ve Asya sofralarında da yükseliyoruz”

Uluslararası arenada artan iklim riski, arz zinciri kırılma­ları ve gıda güvenliği endişeleri­nin ihracat politikalarını yeni­den şekillendirdiğine işaret eden Başkan Veysel Memiş, AHBİB olarak sadece Orta Doğu odak­lı bir Birlik değil, aynı zaman­da Avrupa ve Uzak Doğu pazar­larında da Türk ürünlerinin bi­linirliğini artıran bir stratejiyle ilerlediklerini ifade etti. Eylül ayında 156 ülke ve bölgeye dış sa­tım gerçekleştirdiklerini duyu­ran Başkan Veysel Memiş, bölge ihracatını ülkelere göre yorum­larken şunları söyledi: “Eylül ayı ihracatımıza ülke bazında bakıl­dığında, Suriye 18 milyon dolar­lık ihracat değeriyle yüzde 13 pay alarak ilk sırada yer aldı.

Bu ül­keyi 13,6 milyon dolar değer ile Irak ve 9,2 milyon dolar değer ile Almanya izledi. Söz konusu dö­nemde en fazla ihracat yaptığı­mız 20 ülke arasında anlamlı ar­tışlar kaydettiğimiz pazarlarda Hindistan, Almanya, Cibuti, Ye­men, İran, Malezya öne çıktı. Su­riye ve Irak gibi komşu pazarlar­da yaşanan dalgalanmalara rağ­men Hindistan ve Almanya gibi yeni hedef ülkelerde artan ivme, ihracatçılarımızın stratejik pa­zar çeşitlendirmesine yöneldiği­ni gösteriyor.”

“İşlenmiş, rafine edilmiş ve markalaşmış ürünlerle raflardayız”

İhracatı ürün gruplarına göre değerlendiren Veysel Memiş, “Yılın 9’uncu ayında 167 bin 622 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdik. Sektör ihracatımızda bakliyat ürün grubu ilk sırada yer aldı. Kırmızı mercimek, 23,1 milyon dolarlık ihracatıyla tek başına toplam ihracatın yüzde 16’sını oluşturdu. Eylül ayında öne çıkan en dikkat çekici gelişme bitkisel yağ ihracatındaki sıçrama oldu. Bu artışı Türkiye’nin katma değerli tarımsal sanayi ürünlerine geçişin sonucu olarak görüyoruz. Artık sadece hammadde ihracatçısı değil, işlenmiş, rafine edilmiş ve markalaşmış ürünlerle küresel raflarda yerimizi alıyoruz” diye konuştu.