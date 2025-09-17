AHKİB Başkanı Tekin: Döviz dönüşüm desteği kalıcı olmalı
Döviz dönüşüm desteğinin 31 Ekim 2025’te sona ereceğini hatırlatan AHKİB Başkanı Gürkan Tekin, sürenin uzatılmasını ve oranın artırılmasını istedi. Tekin, bu adımın hem istihdamın korunmasına hem de ihracat hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlayacağını belirtti.
Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Başkanı Gürkan Tekin, firmaların ihracat bedeli dövizlerinin TL’ye dönüşümünü desteklemek amacıyla sağlanan döviz dönüşüm desteğinin kalıcı hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Tekin, yüzde 3 olan desteğin yüzde 5’e çıkarılmasının da kritik önem taşıdığını vurguladı.
Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün, Türkiye’de en fazla istihdam sağlayan ve yüksek katma değerli üretim yapan sektörler arasında yer aldığını belirten Tekin, “Firmaların önünü görebilmesi, yatırım ve üretim planlamalarını sağlıklı şekilde yapabilmesi için bu desteğin artırılarak sürekli hale getirilmesi büyük önem taşıyor” dedi. Tekin, “Döviz dönüşüm desteği uygulaması 31 Ekim 2025’te sona erecek. Ancak döviz bozdurma zorunluluğu nedeniyle ihracatçılarımız, TL’ye çevirdikleri gelirlerini hammadde ve aksesuar alımı için yeniden dövize dönüştürmek zorunda kalıyor.
Bu süreçte oluşan kur farkı kayıpları firmalarımıza ciddi maliyetler yüklüyor. Döviz dönüşüm desteğinin yüzde 3’ten yüzde 5’e çıkarılması, bu kayıpları telafi ederek firmalarımızın rekabet gücünü artıracaktır. Düzenlemenin süresinin uzatılması ve oranın artırılması, hem istihdamın korunmasına hem de ihracat hedeflerine ulaşılmasına önemli katkı sağlayacaktır” diye konuştu.
“Düşük faizli, uzun vadeli kredi sektöre nefes aldıracak”
Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 düşüşle 1,52 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini kaydeden Tekin, yılın ilk 8 aylık dış satım performansının ise yüzde 6,5 gerileyerek 11,2 milyar dolar seviyesinde kaldığını belirtti. Tekin, “Sektörümüzün öncelikli beklentileri arasında kur politikasının enflasyonla uyumlu hale getirilmesi geliyor.
Firmaların sermaye açığını kapatmak için düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkânlarının oluşturulması da hayati önem taşıyor. İş gücü maliyetlerinin dengelenmesi için tüm işletmelere 2 bin 500 TL işçi desteği verilmesi ve asgari ücret desteğinin bölgesel olarak artırılması öncelikli taleplerimiz arasında yer alıyor. Ayrıca Eximbank desteklerinin yüzde 16’ya çıkarılması, vadelerin uzatılması ve KGF teminat mekanizmasının devreye alınmasını da bekliyoruz” dedi.
Küresel pazarlarda ve yurt içinde yaşanan tüm zorluklara rağmen AHKİB’in ağustos ayı ihracat performansının artış gösterdiğini ifade eden Tekin, “Genel tabloya bakıldığında Türkiye genelinde gerileme söz konusu olsa da AHKİB’in sorumluluk bölgesinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artışla 56,9 milyon dolara ulaştık.
Özellikle yeni pazarlara açılım, ürün çeşitliliği ve bölgesel dinamizm bu başarıda öne çıkıyor” dedi. AHKİB’in ağustos ayı ihracatını ürün grupları ve ülkelere göre değerlendiren Tekin, şunları söyledi: “Yılın 8’inci ayında bölge ihracatımızı ürün bazında ele aldığımızda; bayan dış giyim yüzde 43, bay dış giyim yüzde 29 ve diğer hazır eşyalar yüzde 6 pay ile öne çıktı.
Bayan dış giyimde yüzde 42 artışla 24,4 milyon dolara, bay dış giyimde yüzde 67 artışla 16,4 milyon dolara ve diğer hazır eşyalarda yüzde 5 artışla 3,4 milyon dolara ulaştık. Ağustos ayında Hollanda yüzde 29’luk payla bölgemizin en büyük pazarı olurken, Kazakistan yüzde 17 ile ikinci, Irak ise yüzde 10 ile üçüncü sırada yer aldı. Özellikle Kosova, Kazakistan, Kırgızistan, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri pazarlarında yakaladığımız anlamlı artışlar moral ve motivasyonumuzu artırdı.”