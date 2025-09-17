AHKİB Başkanı Tekin: Döviz dönüşüm desteği kalıcı olmalı

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıla­rı Birliği (AHKİB) Başka­nı Gürkan Tekin, firmaların ih­racat bedeli dövizlerinin TL’ye dönüşümünü desteklemek ama­cıyla sağlanan döviz dönüşüm desteğinin kalıcı hale getirilme­si gerektiğini söyledi. Tekin, yüz­de 3 olan desteğin yüzde 5’e çıka­rılmasının da kritik önem taşı­dığını vurguladı.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün, Türki­ye’de en fazla istihdam sağlayan ve yüksek katma değerli üretim yapan sektörler arasında yer al­dığını belirten Tekin, “Firmala­rın önünü görebilmesi, yatırım ve üretim planlamalarını sağlıklı şe­kilde yapabilmesi için bu deste­ğin artırılarak sürekli hale getiril­mesi büyük önem taşıyor” dedi. Tekin, “Döviz dönüşüm desteği uygulaması 31 Ekim 2025’te so­na erecek. Ancak döviz bozdurma zorunluluğu nedeniyle ihracatçı­larımız, TL’ye çevirdikleri gelir­lerini hammadde ve aksesuar alı­mı için yeniden dövize dönüştür­mek zorunda kalıyor.

Bu süreçte oluşan kur farkı kayıpları firma­larımıza ciddi maliyetler yüklü­yor. Döviz dönüşüm desteğinin yüzde 3’ten yüzde 5’e çıkarılması, bu kayıpları telafi ederek firma­larımızın rekabet gücünü artıra­caktır. Düzenlemenin süresinin uzatılması ve oranın artırılma­sı, hem istihdamın korunmasına hem de ihracat hedeflerine ula­şılmasına önemli katkı sağlaya­caktır” diye konuştu.

“Düşük faizli, uzun vadeli kredi sektöre nefes aldıracak”

Türk hazır giyim ve konfeksi­yon sektörünün, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 düşüşle 1,52 milyar do­lar ihracat gerçekleştirdiğini kay­deden Tekin, yılın ilk 8 aylık dış satım performansının ise yüz­de 6,5 gerileyerek 11,2 milyar do­lar seviyesinde kaldığını belirtti. Tekin, “Sektörümüzün öncelik­li beklentileri arasında kur politi­kasının enflasyonla uyumlu hale getirilmesi geliyor.

Firmaların sermaye açığını kapatmak için düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkânlarının oluşturulması da hayati önem taşıyor. İş gücü ma­liyetlerinin dengelenmesi için tüm işletmelere 2 bin 500 TL iş­çi desteği verilmesi ve asgari üc­ret desteğinin bölgesel olarak ar­tırılması öncelikli taleplerimiz arasında yer alıyor. Ayrıca Exim­bank desteklerinin yüzde 16’ya çıkarılması, vadelerin uzatılma­sı ve KGF teminat mekanizması­nın devreye alınmasını da bekli­yoruz” dedi.

Küresel pazarlarda ve yurt içinde yaşanan tüm zorlukla­ra rağmen AHKİB’in ağustos ayı ihracat performansının artış gösterdiğini ifade eden Tekin, “Genel tabloya bakıldığında Türkiye genelinde gerileme söz konusu olsa da AHKİB’in sorum­luluk bölgesinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artışla 56,9 milyon dolara ulaştık.

Özel­likle yeni pazarlara açılım, ürün çeşitliliği ve bölgesel dinamizm bu başarıda öne çıkıyor” dedi. AHKİB’in ağustos ayı ihracatını ürün grupları ve ülkelere göre değerlendiren Tekin, şunları söyledi: “Yılın 8’inci ayında bölge ihracatımızı ürün bazında ele aldığımızda; bayan dış giyim yüzde 43, bay dış giyim yüzde 29 ve diğer hazır eşyalar yüzde 6 pay ile öne çıktı.

Bayan dış giyimde yüzde 42 artışla 24,4 milyon dolara, bay dış giyimde yüzde 67 artışla 16,4 milyon dolara ve diğer hazır eşyalarda yüzde 5 artışla 3,4 milyon dolara ulaştık. Ağustos ayında Hollanda yüzde 29’luk payla bölgemizin en büyük pazarı olurken, Kazakistan yüzde 17 ile ikinci, Irak ise yüzde 10 ile üçüncü sırada yer aldı. Özellikle Kosova, Kazakistan, Kırgızistan, Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri pazarlarında yakala­dığımız anlamlı artışlar moral ve motivasyonumuzu artırdı.”