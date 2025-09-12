AKAMİB Başkanı Kılıçer: İhracatçı maliyetlere direniyor

Türkiye mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörü­nün ağustos ayı ihraca­tı geçen yıla göre yüzde 1,2 düşe­rek 656 milyon 808 bin dolar ol­du. Ocak-Ağustos döneminde ise sektör 5,1 milyar dolarlık ihracata ulaştı. Aynı dönemde AKAMİB, yüzde 11,4’lük artışla 631 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek sektörün genelinden pozitif ay­rıştı. Artan maliyetler ve finans­mana erişimdeki zorluklara rağ­men ihracatçının ayakta kalma mücadelesini sürdürdüğünü vur­gulayan AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, kısa vadeli başarıların uzun vadede sürdürülebilir ola­bilmesi için destekleyici adımla­rın önemine işaret etti.

Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Or­man Ürünleri İhracatçıları Birli­ği (AKAMİB) ise ağustos ayında yüzde 14,4’lük artış kaydederek 83 milyon 270 bin dolarlık ihra­cat gerçekleştirdi. Ocak-Ağustos döneminde 631 milyon 167 bin dolarlık ihracata ulaşan AKA­MİB, bu dönemde yüzde 11,4’lük artış sağladı.

Komşu pazarlar öne çıktı

Sektörün Türkiye geneli ağus­tos ayı ihracatında en başarılı ilk beş pazarı Irak, ABD, Birleşik Krallık, Libya ve İran oldu. İlk 10 pazar içerisinde İran’a yüzde 40, Gürcistan’a yüzde 23 ve Fas’a yüz­de 16’lık ihracat artışları dikkat çekti. AKAMİB’in ağustos ayı ih­racatında da Irak ilk sırada yer al­dı. Irak’ı sırasıyla; Suriye, Roman­ya, Lübnan ve Almanya takip etti. İlk 10 pazar içerisinde Lübnan’a yüzde 430, Suriye’ye yüzde 95 ve KKTC’ye yüzde 45’lik dikkat çe­kici ihracat artışları görüldü.

“Rekabet gücü olmadan sürdürülebilir başarı mümkün değil”

Ağustos ayı ihracat sonuçları­nı değerlendiren AKAMİB Baş­kanı Onur Kılıçer, elde edilen ar­tışın bölge ihracatçısının azmini ve esnekliğini bir kez daha orta­ya koyduğunu ifade etti. İhracat­ta kalıcı bir yükseliş için sadece bugünün başarısına değil, yarı­nın rekabetçiliğine de odaklanıl­ması gerektiğini belirten Kılıçer, “Finansmana erişimin zorlaştı­ğı, maliyetlerin arttığı bir dönem­de firmalarımız ayakta kalma mücadelesi veriyor. Rekabet gü­cümüzü koruyacak ve artıracak adımlar atılmadıkça, kısa vadeli başarıların kalıcı olma ihtimali azalıyor” dedi.

Kılıçer, sürdürülebilir ihracat için hayata geçirilecek projelerin önemine değinerek sözlerini şöy­le sürdürdü: “Yeşil dönüşüm, ino­vasyon, markalaşma ve dijitalleş­me gibi alanlarda ihracatçımıza yol gösterecek çalışmalar yürü­tüyoruz. Bu projeler yalnızca bu­günkü pazarları korumak için de­ğil, aynı zamanda yeni pazarlara açılmamız için de kritik bir rol oynuyor. Rekabetçi kalabilmek, ancak bu dönüşüm süreçlerine uyum sağlayabilmekle mümkün.”