Akbank'ın üst yönetimine yeni atamalar

Akbank AG, Akbank Ticari Bankacılık, ve AKLease üst yönetiminde görev değişikliğine gidildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, müşterilerinin finansal ihtiyaçlarına özel farklı kanallardan yeni ürünler geliştirmeye devam eden Akbank ve iştirakleri Akbank AG ve AKLease üst yönetiminde yeni atamalar gerçekleştirildi.

Akbank'a 2005 yılından bu yana farklı görevlerde hizmet veren ve 2017 yılından bu yana Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Mehmet Tugal, Akbank’ın Almanya’da faaliyet gösteren iştiraki Akbank AG’ye Genel Müdür olarak atandı.

Tugal'dan boşalan Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise AKLease Genel Müdürü Çetin Düz getirildi.

AKLease Genel Müdürlük görevini ise içeriden yapılan bir atama ile 2002 yılından bu yana Akbank’ta çalışan ve halihazırda Ticari Bankacılık Satış ve Pazarlama Bölüm Başkanlığı görevini yürüten Eser Okyay devraldı.

1 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni süreçte; Akbank AG Genel Müdürü görevini Mehmet Tugal, Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevini Çetin Düz, ve AKLease Genel Müdürü görevini de Eser Okyay üstlenecek.