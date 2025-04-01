Alsa Alüminyum’un kurucusu İlhan Yeşilova hayatını kaybetti

Nezaket ÇETİN

Alsa Alüminyum’un kurucusu ve Bursaspor Divan Kurulu Üyesi İlhan Yeşilova hayatını kaybetti.

Uzun yıllardır sektöre katkılarıyla bilinen Yeşilova'nın cenazesi, bugün ikindi namazı sonrasında, Organize Sanayi Bölgesi Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı’na defnedilecek.

İşadamı İlhan Yeşilova kimdir?

İlhan Yeşilova, 1990 yılında kurduğu Alsa Alüminyum ile alüminyum sektöründe önemli bir konuma ulaşmıştır. Firma, özellikle son yıllarda Ar-Ge çalışmalarıyla dikkat çekerek, alüminyumun mukavemetini artırma, hafif malzemeler geliştirme ve yeni nesil hammaddeleri farklı sektörlerin ihtiyaçlarına göre şekillendirme konularında önemli projelere imza attı. Elektrikli araç üreticilerine sunduğu çözümlerle öne çıkan Alsa, raylı sistemler alanında da faaliyet gösteriyor ve üretiminin yüzde 35’ini yurtdışına ihraç ediyor.