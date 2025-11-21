Amazon’dan Supergoop!'a transfer

Supergoop!, perşembe günü yaptığı açıklamayla Melis del Rey’in 8 Aralık itibarıyla şirketin yeni CEO’su olacağını duyurdu. Del Rey, Mayıs 2025’ten bu yana geçici CEO olarak görev yapan Gregory Polcer’in yerini alacak. Polcer, geçiş sürecinde del Rey ile birlikte çalışacak ve yönetim kurulundaki görevine devam edecek.

Amazon ABD sağlık ve güzellik kategorisinin genel müdürü olarak görev yapan del Rey, kariyerine akademide mühendis ve araştırmacı olarak başladı. Nottingham Üniversitesi’nde Yeni Ürün Geliştirme ve Mühendislik Tasarımı alanında doktora yapan del Rey, daha önce Procter & Gamble’da 10 yıldan fazla süre pazarlama ve satış liderliği görevlerinde bulundu.