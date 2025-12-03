"Anadolu'da 4 yeni sanayi koridoru inşa etmeyi planlıyoruz"

Nesrin KOÇASLAN

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) 23. Olağan Genel Kuru­lu OSBÜK Başkanı Memiş Kü­tükcü ev sahipliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla gerçekleşti­rildi. Toplantıda konuşan Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine top­lantısı sonrasında yaptığı açık­lamada önümüzdeki dönemde daha fazla planlı sanayi oluştur­mak için yeni adımlar atılacağı­nı ifade ederek şunları söyledi: “Son dönemde ülkemiz adına ta­rihi bir fırsat penceresi oluştur­duk.

Terörsüz Türkiye süreciy­le birlikte; huzur ve güven ikli­minin güçlendiği, yatırımcıların ufka daha geniş açıdan baktığı, ülkemizin doğusundan batısına kuzeyinden güneyine her karış toprağının yatırımla bereketle­neceği tarihi bir fırsat dönemine girdik. Komşularımızda artan is­tikrar, kurduğumuz dostluk köp­rüleri ve yeni ticaret koridorla­rı ülkemiz açısından büyük bir potansiyel vaat ediyor.

Ülkemi­zi 2053 hedeflerine ulaştırmak için bu tabloyu doğru okuyalım, şehirlerimizi, altyapımızı ve sa­nayi alanlarımızı bu fırsat pen­ceresine uygun şekilde planla­yıp, konumlandıralım istiyoruz. Üretim, lojistik ve ticaret ağları­mızı bir bütün olarak ele alalım. Sanayi altyapımızı uzun vadeli, rasyonel ve bütüncül bir bakış açısıyla şekillendirelim.”

Bu anlayışla Sanayi Alanları Master Planı’nı ilgili bakanlık­larla iş birliği içinde hazırladık­larını kaydeden Kacır, “Plan doğ­rultusunda, planlı sanayi alanla­rımızın büyüklüğünü 5 yıl içinde 155 bin hektardan 350 bin hek­tara yükselteceğiz.

Anadolu’da 4 yeni sanayi koridoru inşa ede­ceğiz. Master Planın ilk faz ça­lışmaları kapsamında, Sam­sun-Mersin hattındaki 13 ilde 16 yeni yatırım alanı belirledik. Mevcut OSB’lerimizin ortala­ma 11 katı büyüklüğe ulaşan bu alanları, altyapısı tamamlan­mış, akıllı ve yeşil üretim üsleri olarak yatırımcımızın hizmeti­ne sunacağız. Bu alanlarda mega endüstriyel bölgeler inşa edece­ğiz.

Güçlü demiryolu, liman ve otoyol bağlantılarıyla da bu böl­geleri, üreticimize ciddi bir lo­jistik maliyet avantajı sunan, stratejik merkezler hâline ge­tireceğiz. Yatırım programında yer alan iltisak hattı projelerini tamamlayarak demiryolu bağ­lantısına sahip mevcut OSB’le­rin sayısını 17’den 31’e çıkarılmış olacak. Diğer OSB’lerimizin de­miryolu ile limanlara bağlantısı­nı da hızlı şekilde adım adım ger­çekleştireceğiz” diye konuştu.

2026 yılı Emek Yoğun Sektör­lerde İstihdamı Koruma Progra­mı kapsamında 1 milyon 100 bin istihdamın korunmasının he­deflendiğini söyleyen Mehmet Fatih Kacır, ekonomi ve sanayi politikalarında yeni desteklerin devreye alınacağını da vurgula­yarak programın özellikle teks­til, hazır giyim, deri ve mobilya gibi istihdam kapasitesi yüksek sektörleri kapsadığını ifade etti.

“Yaşanan zorlukların üzerinden üretimle geldik”

Genel Kurul’un açılışında ko­nuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, OSB’lerin üretim ca­miasının en güçlü temsilcisi ola­rak Türk sanayi üretiminin, is­tihdamının ve ihracatın loko­motifi olduğunun altını çizdi. Yaşanan tüm zorlukların üste­sinden üretim yaparak gelindi­ğinin altını çizen Kütükcü, 416 OSB’deki 68 bin firmada 2,7 mil­yon istihdama ulaşıldığını ifade ederek, “Sadece son 5 yılda orga­nize sanayi bölgelerimizde 500 bini aşkın istihdam sağladık.

Bir başka deyişle, son 5 yılda her yıl 100 bin kişiye daha istihdam sağ­ladık” dedi. OSBÜK’ün, organize sanayi bölgelerinin taleplerinin takipçisi olmaya devam ettiğini dile getiren Kütükcü, “Geçtiği­miz yıl organize sanayi bölgeleri­mizden gelen 499 sorun ve talebi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı­mız başta olmak üzere, ilgili ba­kanlıklarla, EPDK, BOTAŞ gibi kurumlarla paylaştık, takiplerini yaptık” diye konuştu.

İkiz dönü­şümden enerjiye, eğitimlerden iş birliği protokollerine kadar or­ganize sanayi bölgelerinin ihti­yaçlarına ve kurumsal kapasite­lerinin geliştirilmesine destek olduklarını söyleyen Kütükcü, OSBÜKbulut, OSBÜKnet, OS­BÜK Enerji İzleme Sistemi pro­jelerinin OSB’lere hizmet etme­ye devam ettiğini, nitelikli insan kaynağının eğitimi için de 30’u aşkın eğitim, seminer ve konfe­ransla 1.000’den fazla OSB çalı­şanına ulaşıldığını belirtti.

“Türkiye’nin, yeni planlı sanayi alanlarına ihtiyacı var”

Türkiye’nin sanayi üretimi ile kalkınmasının önemli olduğuna dikkati çeken Başkan Kütükcü, sanayi üretiminde kararlılık me­sajı verdi: “Organize sanayi böl­gelerimizi dünümüzden daha güçlü, yarınımızdan daha iddialı bir noktaya taşımak zorundayız. Ayrıca artık çok net bir tabloy­la daha karşı karşıyayız. Türki­ye’nin yeni planlı sanayi alanla­rına ihtiyacı her zamankinden daha fazla. İşte bu nedenle OS­BÜK olarak Sanayi ve Teknolo­ji Bakanlığımızın sürdürdüğü planlı sanayi hamlesini tüm gü­cümüzle destekliyoruz. Bakanı­mız Haziran 2023’ten bu yana toplam 27 milyon 770 bin metre­kare büyüklüğünde 20 yeni OS­B’nin kuruluşuna imza attı. Bu rakam sadece bir büyüklüğü ifa­de etmiyor aynı zamanda Türki­ye’nin üretim cesaretini, sanayi vizyonunu, yarınlarına duyduğu güveni ifade ediyor.”

"Yatırımcıların sanayi bölgelerine ilgisi sürüyor"

Son 23 yılda OSB’lere yapılan yatırımlar hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakan Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı OSB’ sayısının 191’den 371’e çıkarıldığını, 2002’de 11 bin olan OSB’lerdeki üretimdeki tesis sayısını, bugün 60 bine, istihdamı ise 415 bin seviyesinden 2, 7 milyona yükselttiklerini anlattı.

Kacır konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Geçtiğimiz yıl Eylül ayında OSB Yönetmeliği’nde hayata geçirdiğimiz reform niteliğindeki değişikliklerle arsa tahsis süreçlerini hızlandıran, öngörülebilirliği artıran, objektif kriterlere dayalı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetişim modeli oluşturduk. Bu kapsamda tüm OSB’lerimizde bulunan boş sanayi parsellerini yatırımcıların tahsis başvurularına her ay çevrimiçi platform üzerinden açıyoruz. Uygulamamızla geçtiğimiz 14 ayda 194 OSB’mizde 23 milyon metrekare büyüklüğündeki 2 bin 46 yatırım yeri için 5 bin 507 sanayicimiz tahsis ve 62 OSB’mizde 37,5 milyon metrekarelik alan için 1.478 sanayicimiz ön tahsis başvurusu gerçekleştirdi.

Bu ayki ilanımızda da 137 OSB’de 20,4 milyon metrekare büyüklüğündeki toplam 1.357 yatırım yerini tahsis başvurularına, 39 OSB’de ise toplam 13,1 milyon metrekare alanı ön tahsis başvurularına açtık. Bu yeni tahsis modelinin yatırımcılarımız nezdinde güçlü bir teveccüh ve takdir gördüğünü, OSB yönetimlerimiz tarafından hızla benimsendiğini ve planlı sanayileşme vizyonumuza önemli katkılar sunduğunu memnuniyetle müşahede ediyoruz.”