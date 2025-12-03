"Anadolu'da 4 yeni sanayi koridoru inşa etmeyi planlıyoruz"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, OSBÜK 23. Genel Kurulu’nda, Samsun–Mersin hattındaki 13 ilde 16 yeni yatırım alanı oluşturulacağını ve Anadolu’da 4 yeni sanayi koridoru inşa edileceğini açıkladı. Planlı sanayi alanlarının 5 yıl içinde 350 bin hektara çıkarılacağını söyleyen Bakan Kacır, yatırımcılar için stratejik avantajlar sağlanacağını vurguladı.
Nesrin KOÇASLAN
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) 23. Olağan Genel Kurulu OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ev sahipliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada önümüzdeki dönemde daha fazla planlı sanayi oluşturmak için yeni adımlar atılacağını ifade ederek şunları söyledi: “Son dönemde ülkemiz adına tarihi bir fırsat penceresi oluşturduk.
Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte; huzur ve güven ikliminin güçlendiği, yatırımcıların ufka daha geniş açıdan baktığı, ülkemizin doğusundan batısına kuzeyinden güneyine her karış toprağının yatırımla bereketleneceği tarihi bir fırsat dönemine girdik. Komşularımızda artan istikrar, kurduğumuz dostluk köprüleri ve yeni ticaret koridorları ülkemiz açısından büyük bir potansiyel vaat ediyor.
Ülkemizi 2053 hedeflerine ulaştırmak için bu tabloyu doğru okuyalım, şehirlerimizi, altyapımızı ve sanayi alanlarımızı bu fırsat penceresine uygun şekilde planlayıp, konumlandıralım istiyoruz. Üretim, lojistik ve ticaret ağlarımızı bir bütün olarak ele alalım. Sanayi altyapımızı uzun vadeli, rasyonel ve bütüncül bir bakış açısıyla şekillendirelim.”
Bu anlayışla Sanayi Alanları Master Planı’nı ilgili bakanlıklarla iş birliği içinde hazırladıklarını kaydeden Kacır, “Plan doğrultusunda, planlı sanayi alanlarımızın büyüklüğünü 5 yıl içinde 155 bin hektardan 350 bin hektara yükselteceğiz.
Anadolu’da 4 yeni sanayi koridoru inşa edeceğiz. Master Planın ilk faz çalışmaları kapsamında, Samsun-Mersin hattındaki 13 ilde 16 yeni yatırım alanı belirledik. Mevcut OSB’lerimizin ortalama 11 katı büyüklüğe ulaşan bu alanları, altyapısı tamamlanmış, akıllı ve yeşil üretim üsleri olarak yatırımcımızın hizmetine sunacağız. Bu alanlarda mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz.
Güçlü demiryolu, liman ve otoyol bağlantılarıyla da bu bölgeleri, üreticimize ciddi bir lojistik maliyet avantajı sunan, stratejik merkezler hâline getireceğiz. Yatırım programında yer alan iltisak hattı projelerini tamamlayarak demiryolu bağlantısına sahip mevcut OSB’lerin sayısını 17’den 31’e çıkarılmış olacak. Diğer OSB’lerimizin demiryolu ile limanlara bağlantısını da hızlı şekilde adım adım gerçekleştireceğiz” diye konuştu.
2026 yılı Emek Yoğun Sektörlerde İstihdamı Koruma Programı kapsamında 1 milyon 100 bin istihdamın korunmasının hedeflendiğini söyleyen Mehmet Fatih Kacır, ekonomi ve sanayi politikalarında yeni desteklerin devreye alınacağını da vurgulayarak programın özellikle tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya gibi istihdam kapasitesi yüksek sektörleri kapsadığını ifade etti.
“Yaşanan zorlukların üzerinden üretimle geldik”
Genel Kurul’un açılışında konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, OSB’lerin üretim camiasının en güçlü temsilcisi olarak Türk sanayi üretiminin, istihdamının ve ihracatın lokomotifi olduğunun altını çizdi. Yaşanan tüm zorlukların üstesinden üretim yaparak gelindiğinin altını çizen Kütükcü, 416 OSB’deki 68 bin firmada 2,7 milyon istihdama ulaşıldığını ifade ederek, “Sadece son 5 yılda organize sanayi bölgelerimizde 500 bini aşkın istihdam sağladık.
Bir başka deyişle, son 5 yılda her yıl 100 bin kişiye daha istihdam sağladık” dedi. OSBÜK’ün, organize sanayi bölgelerinin taleplerinin takipçisi olmaya devam ettiğini dile getiren Kütükcü, “Geçtiğimiz yıl organize sanayi bölgelerimizden gelen 499 sorun ve talebi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız başta olmak üzere, ilgili bakanlıklarla, EPDK, BOTAŞ gibi kurumlarla paylaştık, takiplerini yaptık” diye konuştu.
İkiz dönüşümden enerjiye, eğitimlerden iş birliği protokollerine kadar organize sanayi bölgelerinin ihtiyaçlarına ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine destek olduklarını söyleyen Kütükcü, OSBÜKbulut, OSBÜKnet, OSBÜK Enerji İzleme Sistemi projelerinin OSB’lere hizmet etmeye devam ettiğini, nitelikli insan kaynağının eğitimi için de 30’u aşkın eğitim, seminer ve konferansla 1.000’den fazla OSB çalışanına ulaşıldığını belirtti.
“Türkiye’nin, yeni planlı sanayi alanlarına ihtiyacı var”
Türkiye’nin sanayi üretimi ile kalkınmasının önemli olduğuna dikkati çeken Başkan Kütükcü, sanayi üretiminde kararlılık mesajı verdi: “Organize sanayi bölgelerimizi dünümüzden daha güçlü, yarınımızdan daha iddialı bir noktaya taşımak zorundayız. Ayrıca artık çok net bir tabloyla daha karşı karşıyayız. Türkiye’nin yeni planlı sanayi alanlarına ihtiyacı her zamankinden daha fazla. İşte bu nedenle OSBÜK olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın sürdürdüğü planlı sanayi hamlesini tüm gücümüzle destekliyoruz. Bakanımız Haziran 2023’ten bu yana toplam 27 milyon 770 bin metrekare büyüklüğünde 20 yeni OSB’nin kuruluşuna imza attı. Bu rakam sadece bir büyüklüğü ifade etmiyor aynı zamanda Türkiye’nin üretim cesaretini, sanayi vizyonunu, yarınlarına duyduğu güveni ifade ediyor.”
"Yatırımcıların sanayi bölgelerine ilgisi sürüyor"
Son 23 yılda OSB’lere yapılan yatırımlar hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakan Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı OSB’ sayısının 191’den 371’e çıkarıldığını, 2002’de 11 bin olan OSB’lerdeki üretimdeki tesis sayısını, bugün 60 bine, istihdamı ise 415 bin seviyesinden 2, 7 milyona yükselttiklerini anlattı.
Kacır konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Geçtiğimiz yıl Eylül ayında OSB Yönetmeliği’nde hayata geçirdiğimiz reform niteliğindeki değişikliklerle arsa tahsis süreçlerini hızlandıran, öngörülebilirliği artıran, objektif kriterlere dayalı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetişim modeli oluşturduk. Bu kapsamda tüm OSB’lerimizde bulunan boş sanayi parsellerini yatırımcıların tahsis başvurularına her ay çevrimiçi platform üzerinden açıyoruz. Uygulamamızla geçtiğimiz 14 ayda 194 OSB’mizde 23 milyon metrekare büyüklüğündeki 2 bin 46 yatırım yeri için 5 bin 507 sanayicimiz tahsis ve 62 OSB’mizde 37,5 milyon metrekarelik alan için 1.478 sanayicimiz ön tahsis başvurusu gerçekleştirdi.
Bu ayki ilanımızda da 137 OSB’de 20,4 milyon metrekare büyüklüğündeki toplam 1.357 yatırım yerini tahsis başvurularına, 39 OSB’de ise toplam 13,1 milyon metrekare alanı ön tahsis başvurularına açtık. Bu yeni tahsis modelinin yatırımcılarımız nezdinde güçlü bir teveccüh ve takdir gördüğünü, OSB yönetimlerimiz tarafından hızla benimsendiğini ve planlı sanayileşme vizyonumuza önemli katkılar sunduğunu memnuniyetle müşahede ediyoruz.”