Araştırma sonucu belli oldu: Türkiye'de çalışanlar ne kadar mutlu?

Pluxee’nin “Türkiye’de Çalışanlar Ne Kadar Mutlu?” başlıklı araştırması, iş dünyasına dair çarpıcı sonuçları ortaya koydu.

Mayıs 2025’te sosyal medya ve e-posta kanallarından yürütülen çalışmada, mutluluk ve bağlılık odaklı bir nörobilim modeli kullandı. Araştırmaya Türkiye’nin çeşitli bölge ve sektörlerinden 2 bin 100’ün üzerinde çalışan katıldı.

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de çalışanların mutluluk skoru 10 üzerinden 6,5 oldu. Dünya ortalaması ise 7,9 olarak açıklandı.

Bağlılık skoru 6,4 oldu

Çalışmaya katılan çalışanlar, özellikle “özerklik”, “kişisel gelişim” ve “anlam & amaç” başlıklarında yeterli desteği görmediklerini belirtti.

Söz konusu başlıklar bağlılık skorunu da etkiledi. Buna göre, çalışanların şirketlerine duydukları bağlılık skoru ortalaması globalde 7,8 olurken Türkiye ortalaması 6,4’te kaldı.

Mutluluk skorunun en düşük olduğu bölge Marmara

Türkiye’de coğrafi bölgeler arası mutluluk ve bağlılık skorlarına bakıldığında, mutluluk skorunun en düşük olduğu bölge Marmara olup ortalaması 5,9 olarak kaydedildi.

Marmara Bölgesi’nde çalışanlar kariyerlerini ilerletme konusunda daha az fırsat olduğunu düşündüklerini belirtti.

En mutlu çalışanların olduğu bölge ise Doğu Anadolu oldu. Doğu Anadolu’nun mutluluk skoru 7,2 olurken; bu bölgeyi Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu takip etti.

Yaş ilerledikçe mutluluk skoru arttı

Yapılan araştırma, çalışanların yaşı ilerledikçe mutluluk skorunun arttığını da ortaya koydu. Buna göre, 51–60 yaş grubundaki çalışanlar, “özerklik”te 7,0; “dinlenme hissi”nde ise 7,1 puan alarak diğer yaş gruplarının önüne geçti.

Araştırmaya katılanların yüzde 47’si, kendi iş yerini “çalışmak için iyi bir yer” olarak tanımladığı ve tavsiye ettiği de ortaya çıktı.

Ancak iş yerinde özerklik, işin bir amaca ve anlama hizmet ettiğine dair inanç, işe duyulan güven, kişisel gelişim ve iş yeri ilişkileri gibi kriterlerde Türkiye, global ortalamaların altında kaldı.

"Çalışanlar özgür olmadıklarını kaydediyor"

Araştırmaya dair değerlendirmelerde bulunan Pluxee Türkiye Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinem Hekimoğlu, katılımcıların çoğunun koşullara eleştirel yaklaşsa da işine tutku duyduğunu, ancak kendilerine yeterince alan sunulmadığını paylaştıklarını kaydetti:

"Son yıllarda ‘çalışan mutluluğu’ iş dünyasının en kritik gündemlerinden biri. Biz de ‘Mutluluk ölçülebilir mi?’ sorusuyla yola çıktık; çünkü mutluluk sadece bir duygu değil, aynı zamanda verimliliğin, bağlılığın ve sürdürülebilir başarının temel belirleyicisi. Global iş ortağımız olan The Happiness Index ile gerçekleştirdiğimiz bu kapsamlı araştırma ile de önemli içgörülere ulaştık.

Örneğin, katılımcıların çoğu çevresel koşullara eleştirel yaklaşsa da işine tutku duyuyor ancak potansiyellerini gerçekleştirmek için onlara yeterince alan sunulmadığını, özgür hissetmediklerini paylaşıyor. Öte yandan Türkiye’de çalışanlar bireysel çabalarının kurum başarısını etkilediği konusunda çok net; fakat hem hiyerarşi hem de zayıf iletişim akışı çalışanların işlerine ve kurumlarına olan bağlılığını azaltıyor.

Çalışanların sesine kulak vermek ve onları gerçekten desteklemek, kurum kültürünü dönüştürmenin en güçlü yolu. The Happiness Index ile hayata geçirdiğimiz bu çalışma da, ölçülmesi zor olan bu alanları görünür kılarak işverenlere yol gösteriyor. Pluxee olarak biz de işverenler ve çalışanlar arasında bir köprü kurmayı, her iki tarafın beklentilerini karşılayacak çözümlerle iş dünyasında sürdürülebilir performansa katkı sağlamaya devam edeceğiz.”