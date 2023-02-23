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ASKON'dan faiz kararı değerlendirmesi

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Yaşanan bunca şeylerden sonra amacı dışında kullanılacak kredilere müsamaha gösterilmemesi gerekmektedir. Kararı tekrardan özetler isek, Merkez Bankası ihtiyatlı davranarak bu şekilde bir karara varmış diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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ASKON'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın, iç piyasadaki gelişmelerin Merkez Bankası kararına tesirde bulunduğunu vurgulayarak, "Beklenti 1 puan idi. Depremin kısa vadede etkileri de düşünülerek Merkez Bankası’nın ihtiyatlı davranarak 0.5 puan indirdiğini söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.

Aydın, Merkez Bankası'nın faizleri indirme noktasında kararlılığını koruduğunu bildirerek, "Depremin kısa vadede ekonomiye olumsuz yansımaları olacaktır doğrudur. Lakin Merkez Bankası'nın da belirttiği üzere orta ve uzun vadede ekonomik olarak olumsuz yansımaları çok düşük düzeylerde olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, şunları kaydetti:

"- Kararda iç piyasadaki canlılığın etkili olduğunu düşünüyoruz, bunun yanı sıra ihracattaki durgunluğun da göz ardı edilmediği aşikâr. Turizmle ilgili beklenti yüksek ne var ki, deprem dolayısıyla kaygılar oluştu.

- Bu bağlamda kampanyalara ayrı bir önem vermek gerekecek. Ticari krediler elbette üretim odaklı doğru amaca yönelik kullanılmalı. Bunun da sıkı takibe alınması gerekmektedir.

- Zira yaşanan bunca şeylerden sonra amacı dışında kullanılacak kredilere müsamaha gösterilmemesi gerekmektedir. Kararı tekrardan özetler isek, Merkez Bankası ihtiyatlı davranarak bu şekilde bir karara varmış diyebiliriz."

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