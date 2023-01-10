AssisTT'ten KOBİ'lere yeni sanal santral modeli

Türk Telekom’un müşteri deneyimi şirketi AssisTT, KOBİ’lerin, start-up’ların ve anlık çağrı alma konusunda ihtiyacı esneklik gösteren kurumların büyümelerine katkı sağlamak amacıyla ‘Anahtar Teslim Sanal Santral Modeli’ni hayata geçirdi. Çağrı merkezi ihtiyacı esneklik gösteren sektörlerin hedeflendiği bu modelle, çeşitli iletişim kanallarının entegre edilip hızla devreye alındığı yeni sanal santral altyapısı sayesinde firmalar kendi iş alanlarına odaklanabiliyor. Özel projeler dışında bu modeli talep eden müşterilere; CRM, chatbot (sohbet robotu), çoklu kanal yönetimi, bilgi yönetimi platformu (Infobox), sosyal medya yönetimi, görüntülü görüşme, konuşma analitiği, yönetici gösterge paneli (dashboard) gibi teknolojik hizmetler de sunuluyor.

Opsiyonel hizmet paketleri

Anahtar Teslim Sanal Santral Modeli’nde; küçük ve orta ölçekli firmalar farklı ihtiyaçlara yönelik oluşturulan paketlerden dilediklerini seçerek faydalanabiliyor. Firmalar ayrıca talep ettikleri opsiyonel hizmetleri de paketlerine ekleyerek verimliliklerini arttırabiliyor. Bu model sayesinde firmalar, alt yapı ihtiyaçlarına ek olarak müşteri temsilcisi ihtiyacı söz konusu olduğunda da “kullandığın kadar öde” modeli ile esnek bir hizmet modeline sahip olabiliyor. AssisTT’in yeni hizmetini satın alan müşteriler 24 ay taahhütle ihtiyaçlarına yönelik farklılaşan paketlerden dilediklerini seçerek çalışmaya başlayabiliyor.

Start-up’lara özel tek noktadan hizmet

AssisTT, geliştirdiği model ile müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılarken bir yandan da büyümelerine katkı sağlayacak hizmetler sunuyor. Anahtar Teslim Sanal Santral Modeli’nde start-up’lara özel bir kurgu da bulunuyor. Start-up ekosisteminin ihtiyaçları karşılanarak firmaların büyümelerine destek olan model, yurt dışına açılmak isteyen start-up’lara da yabancı dil seçeneği ile tek noktadan hizmet alma imkânı tanıyor. Farklı ihtiyaçlara yönelik farklı paketlerin yer aldığı bu modelde müşteriler dilerlerse sunulan opsiyonel seçenekleri de paketlerine ekleyebiliyor, kullandığın kadar öde modeli ile geliştirilen müşteri deneyimi asistanı desteğine de sahip olabiliyor.