Astor Enerji, TİM'in ihracat şampiyonları listesinde 121. sırada yer aldı

Astor Enerji, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan "İlk 1000 İhracatçı 2024" listesinde genel sıralamada 121. oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin transformatör ve anahtarlama ürünleri üreticisi Astor Enerji, enerji sektörü ihracatçılar sıralamasında 8. sırada yer alırken, genel sıralamada ise 160. sıradan 121. sıraya yükseldi.

TİM tarafından İstanbul'da düzenlenen "İhracatın Şampiyonları" ödül töreninde Türkiye'nin dış ticaretine katkı sağlayan firmalar ödüllerini aldı.

Astor Enerji de ihracat hacmini büyüterek listede yukarı taşınan şirketler arasında yer aldı.

"Küresel pazarda güçlü bir oyuncu haline geldi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Astor Enerji Genel Müdür Yardımcısı Olcay Doğan, geçen yıl Astor Enerji'nin küresel pazarda daha güçlü bir oyuncu haline geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"TİM'in yayımladığı bu önemli listede sektörel olarak ilk 10'a girmenin, genel sıralamada da böylesine ciddi bir ivme kaydetmenin gururunu yaşıyoruz. Bu başarı, AR-GE gücümüzün, mühendisliğimizin ve ekip çalışmamızın önemli bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Türkiye'yi küresel pazarda temsil etmeye devam edeceğiz. Üretim kabiliyetimiz, ihracat ağımız ve müşterilerimizin memnuniyetine verdiğimiz önem sayesinde Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil etmeye devam ediyoruz."