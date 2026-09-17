ATB, tarım ihracatını güçlendirmek için yeni yol haritasını belirledi

Bilgiç, yeni dönemde tarım ve gıda sektörünün rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmaların yanı sıra dijitalleşme, sürdürülebilirlik, yenilikçilik ve uluslararasılaşma alanlarına ağırlık verileceğini söyledi.

Tarımsal sorunlara ortak çalışma

Tarım sektörünün temel aktörleri arasında yer alan üreticilerin sorunlarının çözümünün öncelikleri arasında bulunduğunu dile getiren Bilgiç, tarımsal Ar-Ge, yerli tohum, katma değerli üretim, zirai don, Akdeniz meyve sineğiyle mücadele, su yönetimi, hububat ve hububat ürünleri, lisanslı depoculuk ve narenciye sektörünün geleceği gibi başlıklarda çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Kamu kurumları, üniversiteler, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliklerinin sürdürüleceğini kaydeden Bilgiç, Organize Tarım Bölgeleri, Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, tarımsal üretim planlaması ve mesleki eğitim gibi alanlarda da katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Gençlere ve nitelikli iş gücüne odaklanılacak

Tarım ve gıda sektörlerinin geleceğinde nitelikli insan kaynağının önemine dikkat çeken Bilgiç, TOBB, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve üniversitelerle yürütülen iş birliklerinin güçlendirileceğini ifade etti. Bu kapsamda gençlere yönelik staj, burs, saha eğitimi ve istihdam odaklı ortak programların geliştirilmesinin yeni dönemin öncelikleri arasında yer alacağını belirten Bilgiç, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Beş başlıkta yeni dönem hedefleri

Bilgiç, 2026–2030 döneminde ATB çalışmalarının beş stratejik başlık altında yoğunlaştırılacağını açıkladı. Yeni dönemin öncelikleri; kurumsal ve güçlü bir borsa yapısının sürekli geliştirilmesi, dijital dönüşümün hızlandırılması, yenilikçi ve rekabetçi bir tarım-gıda ekosisteminin desteklenmesi, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi ile dış ticaret ve uluslararasılaşmanın geliştirilmesi olarak sıralandı.

Bu doğrultuda Dijital Dönüşüm Çalıştayı, Tarım-Gıda Ar-Ge ve İnovasyon Çalıştayı, Yeşil Dönüşüm çalışmaları, İhracat Çalışma Grubu ve Borsa Akademi Platformu gibi yeni çalışma alanlarının hayata geçirilmesi planlanıyor. Yerli tohum, coğrafi işaret, su yönetimi, enerji verimliliği, e-ticaret ve e-ihracat alanlarında yapılacak çalışmalarla da üyelerin ve tarım-gıda sektörlerinin rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

“Tarım potansiyelini katma değere dönüştüreceğiz”

ATB’nin yeni dönemde de ortak akıl ve iş birliği anlayışıyla çalışacağını belirten Bilgiç, temel amaçlarının üretici ve üyelerin ekonomik çıkarlarını koruyup geliştirmek olduğunu söyledi. Bilgiç, şöyle devam etti: “Adana Ticaret Borsası olarak temel amacımız; üyelerimizin ve üreticilerimizin ekonomik çıkarlarını korumak ve geliştirmek, tarım ve gıda sektörlerimizin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak ve Adana’nın tarımsal potansiyelini daha yüksek katma değere dönüştürmektir. Önümüzdeki dönemde de kamu kurumlarımız, üniversitelerimiz, meslek kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve tüm paydaşlarımızla ortak akıl ve iş birliği içerisinde çalışacağız.”