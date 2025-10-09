ATO Başkanı Baran: Ankara 24 firma ile listeye en fazla katkı veren il oldu
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, başkentin, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi içinde 24 firmayla en başarılı il olduğunu bildirdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde düzenlenen “Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi Ödül Töreni’ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Baran, “100 şirket içinde Ankara 24 firmayla en fazla başarı gösteren il oldu.
Ankara’nın adının liste başında yer almasını sağlayan Ankaralı firmalarımızla gurur duyduğumuzu ifade etmek isterim. Ankara, siyasetin yanı sıra ticaretin, sanayinin, girişimciliğin de başkenti olduğunu Türkiye 100 programındaki başarısıyla ispatladı” ifadelerini kullandı.
Türkiye 100 programına öncülük eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na iyi örneklerin çoğaltılmasına katkı sağlamaları nedeniyle de teşekkür eden Gürsel Baran, “Cesaretleri, yenilikçi bakış açıları ve öncü rolleriyle ekonomimize değer katan firmalarımız, Türk özel sektörünün vizyonunu ve dinamizmini de dünyaya gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.
“Listedeki şirketlerimiz örnek teşkil ediyor”
Son olarak belirsizliklerle dolu küresel ekonomide, şirketlerin elde ettiği başarının önemine işaret eden ATO Başkanı Gürsel Baran, şunları kaydetti: “Listede yer alan şirketlerimiz sadece başkentimizin değil, ülkemizin üretim ve ticaret gücünü, vizyonunu ve girişimcilik kapasitesini sergiliyor. Yeni girişimleri cesaretlendiriyor, yol gösteriyor, genç girişimcilerimize ve iş dünyamıza örnek teşkil ediyor. Ülkemizin kalkınmasına, istihdamına, ihracatına katkı sağlıyor. Marifet iltifata tabidir, bu başarıyı sizlerle birlikte kutlamaktan onur duyuyorum.”
“Tüm firmaları kutluyorum”
Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç ise TOBB Türkiye 100 listesinin, Ankara’nın girişimcilik, yenilikçilik, Ar-Ge ve yüksek teknolojiye dayalı üretimdeki gücünü bir kez daha ortaya koyduğuna dikkati çekti. Ardıç, şu değerlendirmelerde bulundu: “En hızlı büyüyen 100 şirketin, 24’ü Ankara firması oldu. TOBB Türkiye 100, başkentimiz için bir gurur tablosu oldu. 17’si ASO üyesi, 24 Ankara firması listede yer aldı.
Ankara, listede en çok firmayla temsil edilen il oldu. Elde ettikleri başarılarla, Türkiye’nin kalkınma yolculuğuna öncülük eden tüm firmaları kutluyorum. Azim ve özveriyle çalışan sanayicilerimizle, Ankara›mızı sanayi ve teknolojinin de başkenti yapma hedefimize kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz."