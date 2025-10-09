ATO Başkanı Baran: Ankara 24 firma ile listeye en fazla katkı veren il oldu

Ankara’nın adının liste başında yer al­masını sağlayan Ankaralı firmalarımızla gurur duydu­ğumuzu ifade etmek isterim. Ankara, siyasetin yanı sıra ticaretin, sanayinin, girişim­ciliğin de başkenti olduğunu Türkiye 100 programındaki başarısıyla ispatladı” ifade­lerini kullandı.

Türkiye 100 programına öncülük eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na iyi ör­neklerin çoğaltılmasına kat­kı sağlamaları nedeniyle de teşekkür eden Gürsel Baran, “Cesaretleri, yenilikçi bakış açıları ve öncü rolleriyle eko­nomimize değer katan firma­larımız, Türk özel sektörünün vizyonunu ve dinamizmini de dünyaya gösteriyor” değer­lendirmesinde bulundu.

“Listedeki şirketlerimiz örnek teşkil ediyor”

Son olarak belirsizlikler­le dolu küresel ekonomide, şirketlerin elde ettiği başa­rının önemine işaret eden ATO Başkanı Gürsel Baran, şunları kaydetti: “Listede yer alan şirketlerimiz sade­ce başkentimizin değil, ülke­mizin üretim ve ticaret gü­cünü, vizyonunu ve girişim­cilik kapasitesini sergiliyor. Yeni girişimleri cesaretlen­diriyor, yol gösteriyor, genç girişimcilerimize ve iş dün­yamıza örnek teşkil ediyor. Ülkemizin kalkınmasına, is­tihdamına, ihracatına katkı sağlıyor. Marifet iltifata ta­bidir, bu başarıyı sizlerle bir­likte kutlamaktan onur du­yuyorum.”

“Tüm firmaları kutluyorum”

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç ise TOBB Türkiye 100 listesinin, Ankara’nın girişimcilik, yenilikçilik, Ar-Ge ve yüksek teknolojiye dayalı üretimdeki gücünü bir kez daha ortaya koyduğuna dikkati çekti. Ardıç, şu değerlendirmelerde bulundu: “En hızlı büyüyen 100 şirketin, 24’ü Ankara firması oldu. TOBB Türkiye 100, başkentimiz için bir gurur tablosu oldu. 17’si ASO üyesi, 24 Ankara firması listede yer aldı.

Ankara, listede en çok firmayla temsil edilen il oldu. Elde ettikleri başarılarla, Türkiye’nin kalkınma yolculuğuna öncülük eden tüm firmaları kutluyorum. Azim ve özveriyle çalışan sanayicilerimizle, Ankara›mızı sanayi ve teknolojinin de başkenti yapma hedefimize kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz."