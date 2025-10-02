ATO Başkanı Bayram’dan Irak’a direkt uçuş talebi

Adana İl Oda ve Borsaları Müşterek Toplantısı, ATO ev sahipliğinde oda ve borsa başkanları, meclis üyeleri ve genel sekreterlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, Adana’nın kalkınması için tüm kurumların ortak hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

41 bin üyesiyle sektörlerin sorunlarını gündeme taşıdıklarını belirten Bayram, “Çukurova Havalimanı’ndan Irak’a direkt uçuşların başlaması, ihracatçılarımız için hayati önem taşıyor” dedi.

Bayram ayrıca Ceyhan OSB yatırımlarının hızla hayata geçirilmesi gerektiğini ifade ederek, Adana’nın güçlü sivil toplum yapısıyla birlik içinde hareket etmesi durumunda Gaziantep ve Kayseri gibi şehirlerin başarısını yakalayabileceğini dile getirdi.

Kimya ve tekstil ön planda

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ise kentin Ocak-Ağustos döneminde 1 milyar 979 milyon dolarlık ihracat yaptığını, kimya ve tekstilin ön planda olduğunu söyledi. Madencilik sektöründe yüzde 143,9’luk artışa dikkat çeken Kıvanç, Adana’nın sanayi alanı potansiyelinin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirtti. Kıvanç, yeni yatırım ve lojistik projeleriyle kentin üretim ve ihracat kapasitesinin daha da artacağını kaydetti.