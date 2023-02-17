ATO'dan bankalara kredi çağrısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, açıklamasında, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen illerde faaliyet sürdüren ticari işletmelerin kredi borçlarının bankalar tarafından müşteri talebine bağlı olmaksızın ertelenmesi gerektiğini bildirdi.

Depremin etkilediği 10 ilde, 320 bin ticari işletmenin bulunduğunu aktaran Baran, kullanılan ticari kredilerin toplamının ise 700 milyar liraya yaklaştığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Kararı ile Halkbank'ın, esnafın kredi borçlarını başvuru şartı aramadan, 6 ay süreyle ertelediğini hatırlatan Baran, bu kararın depremin verdiği zararla uğraşan esnafa nefes aldırdığını kaydetti. Halkbank’ın bu kararının, diğer bankalara da örnek olmasını dileyen Baran, çerçevenin ticaret odası üyelerini de kapsayacak şekilde genişletilmesini de istedi.

Baran, BDDK'nin bankaların müşterilerin taleplerine bağlı olmak kaydıyla kredi borçlarını 6 ay süreyle ertelemesine ilişkin Kurul kararı aldığını ve bu karara uyan İş Bankasının da bölgedeki kredilerin ödemelerini 6 ay süreyle faizsiz ertelediğini anımsatarak şunları kaydetti:

"- Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati'ye, Ticaret Bakanımız Mehmet Muş'a, BDDK'ye bu karardan dolayı teşekkür ediyorum.

- Deprem bölgesindeki işletme sahiplerinin kredilerini erteletmek için başvuru yapacak, evrak hazırlayacak veya prosedürlerle uğraşacak hali de morali de zamanı da yok. Bankalarımızı BDDK’nin düzenlemesini dikkate alarak deprem bölgesindeki tüccarın kredi borcunu başvurusuz, koşulsuz, şartsız ve faizsiz olarak erteleme yönünde inisiyatif almaya davet ediyorum.

- Bankalarımızın bu yaklaşımı toplumsal dayanışmanın en güzel yansıması olur. Bu vesileyle deprem nedeniyle hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum."