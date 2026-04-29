Avdagiç: Kamu çalışanlarının konut ihtiyacına yeni çözüm şart

Hamide HANGÜL

Avdagiç, sözlerini şöyle sürdürdü: “İstanbul’da görev yapan kamu görevlilerinin konut ihtiyacını karşılamak için mutlaka yeni çözümler konuşmamız gerekiyor. Daha önceki dönemlerde birçok devlet memuru İstanbul’a gelmek için bağlantılar aramaya çalışıyordu. Şu anda emin olun İstanbul’da çalışan birçok kamu görevlisi İstanbul’dan gitmenin yolunu arıyor. Bundaki en önemli etken de kiraların maliyeti. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu konuyu da radarımıza almamız gerekiyor.”

“Dönüşen binalarda otoparklar artırılmalı”

Avdagiç, Türkiye’nin gerçek kalkınmasındaki en önemli sektörlerden bir tanesinin inşaat sektörü olduğunu söyledi. İstanbul’da kentsel dönüşüme giren binalarda otoparkların artırılması çağrısında bulunan Avdagiç, “Eğer o binanın kendi altında konutun ihtiyacına yönelik daha fazla otopark oluşturma imkânı varsa ve bunu gerekiyorsa ticari olarak da kullanabiliyorsa, bu kapının açılması lazım” dedi. Avdagiç, İstanbul’da konutların yanı sıra ticari yapıların ve iş yerlerinin de dönüşmesi gerektiğini belirterek, bunun için yeni bir paket oluşturulması gerektiğinin altını çizdi. Avdagiç, binalarda enerji verimliliğinin yaygınlaştırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

“Gayrimenkulde yarınları tasarlayalım”

GYODER Başkanı Neşecan Çekici, gayrimenkul sektörünün ülkenin ekonomik kalkınmasının lokomotifi olduğunu söyledi. Gayrimenkul okuryazarlığı ve sektörün sıfır atığa hazırlanması çalışmalarına değinen Çekici, şunları kaydetti: “Gayrimenkul büyük potansiyel taşıyor. Bunu açığa çıkarmamız gerekiyor. Bunun için güç birliğine ihtiyacımız var. Yarınları bekleyip izlemeyelim, yarınları tasarlayalım.”