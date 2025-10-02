Avrasya Kredi Büroları Birliği (ACIPE) KKB ev sahipliğinde İstanbul’da buluştu

Bilgi paylaşımlarıyla ülkeler arası önemli iş birliklerine de zemin hazırlayan ACIPE genel kurulunun açılışında konuşan KKB Genel Müdürü Gökhan Şahin, Avrasya Kredi Büroları Birliği’nin bu yılki genel kurul toplantısını, kıtaları ve kültürleri birbirine bağlayan eşsiz konumuyla İstanbul’da yapmaktan büyük onur ve mutluluk duyduklarını söyledi.

(KKB Genel Müdürü Gökhan Şahin)

ACIPE’nin Avrasya bölgesindeki kredi bürolarının deneyimlerini paylaştığı ve güçlü bağlar kurulan bir platform olduğunu anlatan Şahin, “ACIPE üyeleri olarak daha güçlü bir finans sektörünün inşa edilmesine ve bölgemizdeki finansal sistemlerin desteklenmesine katkı sağlıyoruz. KKB olarak bu saygın platformun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Sektöre ve ekonomiye daha fazla fayda sağlamak amacıyla birliğimizin gelişmesi ve güçlenmesi için elimizden geleni yapmaya kararlıyız” dedi.

Bölgesel iş birliğini güçlendiriyor

Toplantı kapsamında yeni teknoloji trendleri, ürünler ve hizmetler üzerine yapılan görüş alışverişi, bölgesel iş birliğini geliştirmek açısından değerli bir fırsat sundu. Şahin, KKB’nin stratejik vizyonunu ve sektöre bağlılığını yansıtan ürün ve hizmetlerin bu diyaloğu daha da güçlendireceğini vurguladı.

ACIPE etkinliğinde KKB’nin Findeks, Bulut Hizmetleri, Anadolu Veri Merkezi 2. Faz çalışmaları, Risk Yönetimi ve Bilgi Güvenliği uygulamalarının yanı sıra İlk Ödeme Skoru ve MERCEK ürünleri tanıtıldı. Ayrıca, FICO, QARAR ve FCBK’nin sunumlarıyla küresel perspektifler de programda yansıtılmış oldu.