BALKANTÜRKSİAD ve BTSO’dan Balkanlar'la iş birliği çağrısı

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Kosova Dostluk Grubu Başkanı Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Bosna – Hersek Dostluk Grubu Başkanı Refik Özen, AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Kuzey Makedonya Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Kılıç, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selami Selçuk Türkoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Arnavutluk Cumhuriyeti Büyükelçisi Blerta Kadzadej, Bosna Hersek Büyükelçisi Mirsada Colakovic, Kosova Büyükelçisi Agon Vrenezi, Kuzey Makedonya Büyükelçisi Jovan Manasijevski, Arnavutluk Ankara Konsolosu Nertila Doka, Hırvatistan Elçisi Mario Zadro, Slovenya Elçisi Mojca Hrovatic, Bulgaristan Ticari Ataşesi Lyubomir Lyubenov, Bosna Hersek – Bursa Fahri Konsolosu Muzaffer Çilek, Kuzey Makedonya Bursa Fahri Konsolosu Halil Bedzeti, Kosova – Bursa Fahri Konsolosu Fahrettin Gülener, Litvanya Fahri Başkonsolosu Berat Tunakan, Dominik Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Ömer Aydoğdu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

“Kalıcı ilişkiler karşılıklı güven ve iş birliği ile sağlanır”

Programda Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İskender İskenderoğlu, kardeş ülkelerin temsilcilerini Bursa’da ağırlamaktan dolayı duydukları mutluluğu dile getirdi. İskender İskenderoğlu, “Tarih boyunca sınırlar değişerek, imparatorluklar yükselmiş ve toplumlar göç etmiş olabilir ancak ortak coğrafyamızın ve geçmişimizin bizlere öğrettiği en önemli gerçek, kalıcı ilişkilerin yalnızca karşılıklı güven ve iş birliğiyle mümkün olduğudur. Bugün bu salonda bir araya gelişimiz, sadece ekonomik bir buluşma değil, aynı zamanda ortak değerlerimizi geleceğe taşıma iradesinin somut göstergesidir” dedi.

“Her alanda ilişkilerimizin güçlendirilmesi çok önemli”

Balkan ülkelerinin, Avrupa ile Asya arasında stratejik bir kavşak, enerji ve ticaret yollarının kesişim noktası ve farklı kültürlerin buluştuğu zengin bir mozaiği temsil ettiğini dile getiren İskender İskenderoğlu, “Bu nedenle ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkilerin yanı sıra diplomatik, kültürel ve akademik iş birliklerinin de güçlendirilmesi, bölgesel barış, refah ve istikrar açısından büyük önem taşımaktadır. Dünyanın değişen dengeleri ve küresel ekonomideki hızlı dönüşüm, bizlere uluslararası ilişkilerin çok yönlü ve dayanıklı olması gerektiğini her zamankinden daha fazla hatırlatıyor” ifadelerini kullandı.

“Balkanlar’ın güçlü geleceği hepimizin ortak menfaatidir”

Sürdürülebilir kalkınmanın yalnızca ekonomik değil, siyasi ve sosyal alanlarda da güçlü uluslararası diyaloglarla desteklenmesi gerektiğini vurgulayan İskenderoğlu, şunları söyledi: “Bugün burada yapılacak görüşmeler ve kurulacak temaslar, yalnızca ticaret hacmimizi artırmakla kalmayacak, aynı zamanda karşılıklı güven, diplomatik diyalog ve kültürel yakınlaşmanın da sağlam bir zemin bulmasına katkı sağlayacaktır. Ekonomik iş birliklerimiz, ortak projelerimiz ve teknoloji, eğitim, enerji gibi alanlardaki stratejik ortaklıklarımız, bölgedeki genç nesiller için de umut dolu bir gelecek inşa etmemizin anahtarıdır. Unutmayalım ki, Balkanlar’ın ve çevre coğrafyanın güçlü ve istikrarlı bir geleceğe ulaşması, hepimizin ortak sorumluluğu ve ortak menfaatidir.”

“Ticari hacmimizi 50 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise konuşmasında Balkan coğrafyasının Bursa ve Türkiye için çok şey ifade ettiğini belirtti. İbrahim Burkay, “Bursamızın tarihini, bugünün ve geleceğini anlamak için Balkanlar’a bakmamız yeterli. Bu şehir gücünü Balkanlar’dan aldı. Balkanlar’dan gelen güç ile sanayimiz, ekonomimiz bu kadar gelişti. Balkanlar, bizim kalbimizdedir.

Ortak değerlerimiz, kültürel zenginliklerimizle aramızda sınırlar değil köprüler kurulmuştur. Dünya genelinde içinde bulunulan ekonomik durağanlık küresel ticaretle aramızda kalın bir duvar örmektedir. Yakın ve komşu ülkeler arasında kurulan pazarlar artık yeni bir trend durumunda. Bugün gelişmiş ekonomilerin tamamı gayri safi milli hasılalarının yüzde 50’sini komşu ülkelerinden sağlıyor. Biz birlikte büyüyenlerin ayrı büyüyenlerden her zaman çok daha güçlü olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Bizler ortak değerlerden, ortak hatıralardan beslenerek bugünlere geldik. Bugün Balkan ülkeleri ile aramızdaki ticaret 23 milyar dolara yükseldi ancak yeterli mi? Tabi ki değil bu rakamı 50 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz. Balkan coğrafyası bizim ana coğrafyamız gibi bu yüzden bugün düzenlenen forumu önemsiyorum” şeklinde konuştu.

“Bursa, Balkanlar’ın geniş bir özeti niteliğinde”

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, konuşmasında, “Bursamız Balkanlar’ın geniş bir özeti sayılıyor. Balkanlar’a yapılan yatırımlarda da Bursamız öne çıkıyor. Kardeş coğrafyalarımızla özdeşleşen şehirlerimiz arasında Bursamız öne çıkıyor. O bölgeden Bursamıza gelen kardeşlerimiz aynı zamanda bir hafızayı da beraberinde getirmiş ve Bursamıza birçok alanda güç katmıştır. Burada bize düşen tarihi, kültürel, ekonomik işbirliklerimizi devam ettirmek ve güçlendirmektir. Ben bu anlamda bugün gerçekleştirilen forumun önemine inanıyor ve kardeşlik bağlarımızın gelişimine katkı sunmak adına her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Bursa tarihi ilişkilerimizin kalbi konumunda”

TBMM Kosova Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, “Balkan ülkeleri ile bizim kültürel ve tarihi dostluğumuz var. Özellikle Bursamız bu ilişkilerin kalbi durumunda. Balkan coğrafyalarından gelen kardeşlerimizin Bursamıza kattığı güç ortada. Aynı zamanda o bölgede birçok alanda yapılan girişimlerle kardeş coğrafyalarımıza birçok alanda verdiğimiz destekler, bıraktığımız izler ortada” şeklinde konuştu.

“Balkanlar bizim gönül coğrafyamız”

TBMM Bosna Hersek – Bursa Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ise “Bursa, bir Rumeli – Balkan Şehri. Bu toplantının Bursa’da gerçekleşmesi çok önemli. Balkanlar bizim gönül coğrafyamız. Bunu hamasi bir şekilde söylemiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleri ile son dönemlerde kurulan güçlü bağları hepimiz görüyoruz. Balkan ülkelerimizle aramızda yaklaşık 35 milyar dolarlık bir ticaret hacmimiz var. Bu hacmi büyütmek için üzerimize düşen her türlü görevi yerine getireceğimizi belirtmek istiyoruz. Bursa büyürse Balkanlar büyür. Biz bu potansiyele sahibiz. Bugün oluşturulan bu platformun o bölgedeki yatırımların artması konusuna vereceği desteğe gönülden inanıyorum” dedi.

"Yalnızca diplomatik ilişkilerden ibaret değil"

TBMM Kuzey Makedonya Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da “Türkiye’nin Balkanlarla ilişkisi yalnızca diplomatik ilişkilerden ibaret değildir. Ortak tarihimiz, kültürümüz, kardeşliğimiz bu ilişkilerimizin en önemli dayanağıdır. Bizler de dostluk grubu başkanları olarak bu ilişkilerimizin daha da gelişmesi için önemli çalışmalara imza atıyoruz ve kardeş coğrafyalarımızda güzel gelişmelere şahit oluyoruz. Bu tür çalışmalarla dostluğumuzun daha da güçleneceğine inanıyor, forumumuzun hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“Ortak gelecek vurgusu”

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, “Bursa demek Balkanlar demek. Bursa, Balkanlar ve Rumeli’nin izlerini en derinden yaşayan ve yaşatan bir şehrimiz. Ortak geçmişimiz, ortak geleceğimizin mimarı olacaktır. Bu ortak insan bağı, ortak geçmiş güçlü geleceğimizin en önemli dayanağıdır. Biz Balkanlar’a bakarak Türkiye’yi görüyoruz, ben bu geleceğe katkılar sağlayan tüm başkanlarımıza, İskender İskenderoğlu Başkanımıza ve BTSO Başkanımız İbrahim Burkay ve yönetimine teşekkür ediyorum. Bu buluşmaların ekonomik ve kültürel değeri yadsınamaz” ifadelerini kullanırken, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selami Selçuk Türkoğlu’ da “Bizler sadece yan yana coğrafyaların değil aynı tarihin, aynı kültürün kardeşleriyiz. Bursa’nın sokaklarında Üsküp’ün, Filibe’nin Kosova’nın izlerini görürsünüz, Balkanlarda da Bursa’nın, İstanbul’un, Edirne’nin yansımalarına şahit olursunuz. Geçmişi ortak tarihimize dayanan bu ilişkilerimizle ortak, güçlü bir gelecek kurmak hepimizin görevidir” dedi.

"Bursa, Balkanlar ile Anadolu arasında köprü görevi gördü"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız ise konuşmasında, “Bursa, Balkanlar ile Anadolu arasında her zaman bir köprü görevi görmüştür. Bugün gerçekleştirilen forumumuz, geçmişi tarihe dayanan ilişkilerimizin pekiştirileceğinin bir göstergesidir. Balkanlar yalnızca tarihi kültürel zenginlikleri ile değil stratejik konumu ile de bizim için çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarından sonra yapılan ülke sunumlarında Balkan Ülkeleri’nin ekonomik durumları ve iş birliği fırsatları katılımcılara aktarıldı.

Forumda son olarak düzenlenen ve moderatörlüğünü BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Burak Bozkaya’nın yaptığı panelde, Arnavutluk Büyükelçisi Blerta Kadzatej, Bulgaristan Ticari Ataşesi Lyubomir Lyubenov, Bosna Hersek Büyükelçisi Mirsada Colakovic, Hırvatistan Elçi Müsteşarı Mario Zadro, Kosova Büyükelçisi Agon Vrenezi, Kuzey Makedonya Büyükelçisi Jovan Manasijevski ve Slovenya Elçi Müsteşarı Mojca Hrovatic, Bulgaristan Bursa Konsolosu Momchil Colakovic, katılımcıların sorularını yanıtladı.