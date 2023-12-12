Beşler Grup’un yılsonu ihracat hedefi 200 milyon $

Güneş DOĞDU SOYLU

Beşler, Beşsan, Beşyem, Beşler Agro şirketlerinde un, makarna, irmik, yem üretimi ve ihracatı gerçekleştiren Beşler Grup, yılsonunda 200 milyon dolarlık ihracat yapmayı planlıyor. Grubun üretiminin %65’ini ihraç ettiklerini anlatan Beşler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Çakmak, “Beşler Grup bünyesinde Türkiye’de dört tesisimiz var.

Beşler, Beşsan, Beşyem; Gaziantep Organize Sanayi Bölgelerinde, Beşler Agro ise Hatay’da faaliyetlerini sürdürüyor. Ayrıca Irak’ın Zaho kentinde ve Amerika’da da şirketimiz bulunuyor. Toplamda Beşler Grup’ta 900’ün üzerinde kişiye istihdam sağlıyoruz. Beşler Grup olarak kendi lojistik firmamız var ve 85 araçlık bir tır filomuz bulunuyor.

Gruptaki üretimlerimizin %65’ini ihraç ediyoruz. Ortadoğu’da da özellikle Irak’ta şirketimizin olması nedeniyle ihracatta Irak’ta çok iyi bir noktadayız. Yaklaşık 30 ülkeye ihracatımızın olduğunu söyleyebiliriz. Bu yılın sonunda Grubumuzun 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmesini planlıyoruz. Toplam ciromuzun da 300 milyon doları bulacağını düşünüyoruz” dedi.

“İSO 1000'de 3 şirketimiz var”

TİM Türkiye’nin En Çok İhracat Yapan Firmaları ve İSO’nun Türkiye’nin En Büyük Sanayi Kuruluşları listelerinde düzenli olarak yer aldıklarını söyleyen Çakmak, “Beşler Makarna, Un, İrmik olarak son açıklanan İSO 500 listesinde 399. sıradayız. İkinci 500’de ise Beşyem firmamız 245. sırada, Beşsan firmamız 493. sırada yer aldı. Yeni yatırımlarımız ile bu listelerdeki sıralamalarımızı üst sıralara taşımayı hedefliyoruz” diye konuştu.

20 MW’lik GES yatırımı planı

GES yatırımı planladıklarını aktaran Çakmak, “GES yatırımlarımız hep gündemimizde, hem çatı hem arazi. Şu an GES yatırımlarımız için ön hazırlık yapıp, araştırma yapıyoruz, Yaklaşık 20 MW’lık büyük ölçekli bir arazi GES projesi yatırımına hazırlanıyoruz. Biz öncelikle kendi tesislerimizin ihtiyacını karşılayacağız” şeklinde konuştu.

“Payas’a 20 milyon dolarlık yatırım yaptık”

Beşler Agro Tarım olarak ise Hatay’ın Payas ilçesinde 20 milyon dolarlık yatırım yaparak, geçen yılın Temmuz ayında başladıkları antrepoları bu yılın şubat ayında tamamlayarak faaliyete geçirdiklerini ifade eden Çakmak, “41 bin 200 metrekarelik bir alan içerisinde son teknoloji ile donatılmış olan Beşler Agro, 215 bin ton kapasitesi ile Türkiye’nin ve bölgenin en modern tesisleri arasında yer alıyor. Toplamda 135 bin ton hububat ve depolama kapasitesine sahip olan bu devasa tesisin projesinde ayrıca 80 bin ton depolama alanına sahip artı bir alan bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.