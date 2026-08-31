Bilet satışları yetmedi: Çin’in üç dev havayolu 7 yıldır zarar yazıyor

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Çin havayollarının en büyük üç kamu şirketi Air China, China Eastern Airlines ve China Southern Airlines, 2026’nın ilk yarısında toplam yaklaşık 8,2 milyar yuan, diğer ifadeyle 1,2 milyar dolar net zarar yazdı.

Üç şirket böylece üst üste yedinci kez yılın ilk yarısını zararla kapattı. İlk çeyrekte Çin Yeni Yılı seyahatlerinin desteğiyle oluşan 4,82 milyar yuanlık ortak kâr, ikinci çeyrekte yükselen maliyetler ve zayıflayan fiyatlama gücüyle silindi.

En ağır zarar China Southern’da

China Southern, ilk altı ayda 3,7 milyar yuan zarar açıklayarak üçlü içindeki en zayıf bilançoyu sundu. Şirketin geçen yıl aynı dönemdeki zararı 1,53 milyar yuan seviyesindeydi.

Air China’nın zararı 2,3 milyar yuanla bir yıl önceki 1,81 milyar yuanın üzerine çıktı. China Eastern ise gelirini yüzde 11,1 artırmasına rağmen 2,2 milyar yuan zarar yazdı. Şirketin geçen yılın aynı dönemindeki zararı 1,43 milyar yuan olmuştu.

Bu tablo, Çin havayolları için yolcu sayısını ve cirosunu artırmanın tek başına kârlılık yaratmaya yetmediğini gösterdi.

Yakıt maliyeti bilet satışını bastırdı

Üç şirkette jet yakıtı giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 35 ile yüzde 38 arasında yükseldi. Havayollarının yakıt fiyatlarındaki artışa karşı korunma işlemlerini sınırlı tutması, maliyet baskısını daha da büyüttü.

Çin havayolları, artan masrafı bilet fiyatlarına tam olarak yansıtamadı. Fiyat artırımı talebi zayıflatma riski taşırken, düşük bilet fiyatı da koltukların dolmasına rağmen şirketlerin marjını aşındırdı.

Hızlı tren rekabeti iç hatlarda baskıyı artırıyor

İç hatlarda yüksek hızlı tren ağının genişlemesi, özellikle kısa ve orta mesafeli uçuşlarda Çin havayollarının fiyatlama alanını daraltıyor. Tüketicilerin ekonomik görünümdeki belirsizlik nedeniyle daha düşük fiyatlı ulaşım seçeneklerine yönelmesi de şirketlerin bilet gelirini sınırlıyor.

Uluslararası hatlarda Avrupa rotalarının katkısıyla gelir artışı görülse de bu toparlanma, iç pazardaki zayıflığı ve artan yakıt faturasını dengelemeye yetmedi.

Yaz sezonunda da toparlanma sinyali zayıf

Temmuz-ağustos döneminde Çinli taşıyıcıların iç ve dış hatlarda taşıdığı yolcu sayısının yıllık bazda yüzde 3,6 düşerek 142 milyona gerilemesi bekleniyor. Tahmin gerçekleşirse, Çin’de yaz dönemi yolcu trafiği 2022’den bu yana ilk kez daralmış olacak.

Yılın en kârlı dönemi kabul edilen yaz sezonundaki bu görünüm, Çin havayollarının ikinci yarıda da maliyet ve talep ikilemiyle karşı karşıya kalacağını gösteriyor.

Yıl sonu beklentisi daha da bozuldu

Piyasa tahminleri yıl başında üç şirketin 2026’yı sınırlı kârla kapatabileceğine işaret ediyordu. Ancak ilk yarı sonuçlarının ardından beklentiler tersine döndü; üç Çin havayolunun yıl genelinde toplam zararının 16,8 milyar yuana ulaşabileceği öngörülüyor.

Şirketler bir yandan filolarını büyütüp uluslararası hatlara ağırlık verirken, diğer yandan bilet fiyatı rekabeti ve yakıt maliyeti nedeniyle kârlılığı yeniden kurmaya çalışıyor.