Bozulan dengeler düzeltilirse son çeyrekte ihracatçı koşar

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

İlk 7 aylık verile­re göre ihracatta yüzde 5.1’lik artışla 156 milyar dolarlık rakama imza atıl­dığını hatırlatan Gültepe, İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı (IFCO) açılışında yaptığı konuşmada, “Ama rakamların nereden arttığını iyi bir şekilde okumak lazım.

Temmuz ayındaki rekorun otomotiv, kimya ve parite olmak üzere üç bileşeni var. 2.5 milyar dolarlık farkın neredey­se tamamı iki sektörden ve parite­den geldi. Oysa biz oyun planımızı tüm sektörlerden katkı alacak şekil­de kurgulamalıyız. Bunun da yolu re­kabetçiliğimizi yeniden kazanmak­tan geçiyor. Sürdürülebilir ve sağlık­lı ekonomik büyümeyi ancak üretim ve ihracatla sağlayabiliriz. Özellikle enflasyonla mücadele dönemlerin­de ihracat kanallarını açık tutabilir­sek ekonominin çarklarını döndü­rebiliriz” dedi.

Özellikle geleneksel olarak Türkiye’de ilkleri yaşatan, Anadolu’yu üretim üssü yapma ha­yaliyle ortaya çıkan tekstil ve hazır giyim gibi sektörlerin rekabetçili­ğinin korunması gerektiğini söyle­yen Gültepe, 2024’ü 18 milyar dolar­la kapatan hazır giyim sektörünün 2025’in ilk 7 ayında yüzde 6.2 eksi­de olduğuna işaret etti. Gültepe, “Bu şekilde devam ederse 2025’i 17 mil­yar dolarla kapatacağız. Bir zaman­lar üçüncüydük. Son dönemlerde beşinci sıraya düştük” diye konuştu.

Gültepe, şöyle devam etti: “Bozulan rekabet dengelerini özellikle 2025’in son çeyreği ve 2026’dan sonra tekrar kazanmamız lazım ki hem hazır gi­yim, hem tekstil, hem mobilya, hem diğer sektörlerimiz yeniden atağa geçebilsin. Biz de bu enerji var. Reka­betçiliğimizi geri alabilirsek tekrar 22-23 milyar dolarları yapma imka­nımız olur.” Gültepe, enflasyonu dü­şürmenin yolunun üretim ve ihra­cattan geçtiğini de sözlerine ekledi.

“Sektör olarak zorlu bir dönemden geçiyoruz”

İHKİB Başkan Yardımcısı Mus­tafa Paşahan da IFCO ile İstanbul’u dünya moda ekosisteminin merke­zi haline getirdiklerini söyledi. IF­CO’nun kısa süre önce prestijli fu­ar statüsü kazandığını hatırlatan Paşahan, “Sektörümüz zorlu bir dönemden geçiyor.

Küresel dalga­lanmalar ve maliyet baskısı ihra­catçılarımızı zorluyor. Ama biz pro­jelerimiz ve güçlü vizyonumuzla bu zorlukları aşmak, moda endüstri­mizi yeniden güçlü bir geleceğe ta­şımak için çalışıyoruz. Bu amaçla, her IFCO’da çıtayı daha da yükselt­tik. Sekizinci IFCO’yu, ilk günkü heyecanla, yeniliklerle ve daha id­dialı bir vizyonla hazırladık. Bu se­zon fuarımızda 100’ü aşkın ülkeden gelen 30 bin profesyonel alıcıyı fir­malarımızla buluşturuyoruz. Ziya­retçi sayımızda geçen ağustosa göre yüzde 22 artış var” dedi.

“Hazır giyim sanayi ve ihracat geleneğimiz temsil ediyor”

İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise, Türkiye’nin ve dünyanın karşı kar­şıya bulunduğu sorunların etkisiyle hazır giyim sektörünün 2024’te arzu edilen ihracat düzeyine erişemediği­ni söyledi. Avdagiç, “Sürekli dile ge­tirdiğimiz kur-enflasyon makasının aşırı açılmasının ihracatımızı olum­suz etkilediğinin farkındayız. Ancak Türk ihracatçısı, bu zorlu engeli de geride bırakabilecek güçte olduğu­nu ortaya koymuştur” diye konuştu.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başka­nı Erdal Bahçıvan da konuşmasında hazır giyimin Türkiye’de sanayi ve ihracat geleneğini geleceğe taşıyan sektörlerin başında geldiğini söyle­di. Bahçıvan, “Çok hızlı değişen bir dünyada çok hızlı değişen rekabet koşulları ve tüketici alışkanlıları var. Bunlara ne kadar hızlı uyum sağlaya­bilirsek sektörü de o ölçüde gelece­ğe taşıyabiliriz” ifadelerini kullandı.

Modanın kalbi IFCO ile İstanbul’da atıyor

Türk moda endüstrisinin küresel ölçekteki prestij organizasyonu İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı (IFCO), sekizinci kez kapılarını açtı. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon ihracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından düzenlenen fuar için alım gruplarının yanı sıra 100’ü aşkın ülkeden binlerce seçkin alıcı İstanbul’a geldi. TİM Başkanı Gültepe, geçmiş 7 IFCO’da 165 ülkeden 195 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptıklarını bildirdi. İstanbul Fuar Merkezi’ndeki (İFM) IFCO, 22 Ağustos Cuma akşamına kadar açık kalacak.

“İhracat ve istihdam için stratejik bir sektör”

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün Türkiye’nin ihracat başarısında en büyük paya sahip sektörler arasında yer aldığını vurguladı. Ağar, “Yıllar içinde ölçeğini büyüten, rekabetçiliğini arttıran sektörümüz bugün sadece küresel markaların güçlü bir tedarikçisi olarak kalmıyor, aynı zamanda kendi markalarıyla da ‘Türk Malı’ imajını dünyanın dört bir yanında gururla temsil ediyor.

Dünya hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında ülkemiz 2024 yılında yüzde 3,2 pay ile yedinci sırada yer aldı. Sektörümüz 15,8 milyar dolarlık net ihracat katkısıyla da ekonomimize güç katmaya devam etti. Hazır giyim ve konfeksiyon yalnızca ihracatıyla değil istihdama katkısıyla da stratejik öneme sahip" dedi.