Bozulan dengeler düzeltilirse son çeyrekte ihracatçı koşar
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, ‘rekor’ olarak açıklanan ihracat verilerinin alt kırılımlarına bakmak gerektiğini vurguladı.
Nurdoğan ARSLAN ERGÜN
İlk 7 aylık verilere göre ihracatta yüzde 5.1’lik artışla 156 milyar dolarlık rakama imza atıldığını hatırlatan Gültepe, İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı (IFCO) açılışında yaptığı konuşmada, “Ama rakamların nereden arttığını iyi bir şekilde okumak lazım.
Temmuz ayındaki rekorun otomotiv, kimya ve parite olmak üzere üç bileşeni var. 2.5 milyar dolarlık farkın neredeyse tamamı iki sektörden ve pariteden geldi. Oysa biz oyun planımızı tüm sektörlerden katkı alacak şekilde kurgulamalıyız. Bunun da yolu rekabetçiliğimizi yeniden kazanmaktan geçiyor. Sürdürülebilir ve sağlıklı ekonomik büyümeyi ancak üretim ve ihracatla sağlayabiliriz. Özellikle enflasyonla mücadele dönemlerinde ihracat kanallarını açık tutabilirsek ekonominin çarklarını döndürebiliriz” dedi.
Özellikle geleneksel olarak Türkiye’de ilkleri yaşatan, Anadolu’yu üretim üssü yapma hayaliyle ortaya çıkan tekstil ve hazır giyim gibi sektörlerin rekabetçiliğinin korunması gerektiğini söyleyen Gültepe, 2024’ü 18 milyar dolarla kapatan hazır giyim sektörünün 2025’in ilk 7 ayında yüzde 6.2 ekside olduğuna işaret etti. Gültepe, “Bu şekilde devam ederse 2025’i 17 milyar dolarla kapatacağız. Bir zamanlar üçüncüydük. Son dönemlerde beşinci sıraya düştük” diye konuştu.
Gültepe, şöyle devam etti: “Bozulan rekabet dengelerini özellikle 2025’in son çeyreği ve 2026’dan sonra tekrar kazanmamız lazım ki hem hazır giyim, hem tekstil, hem mobilya, hem diğer sektörlerimiz yeniden atağa geçebilsin. Biz de bu enerji var. Rekabetçiliğimizi geri alabilirsek tekrar 22-23 milyar dolarları yapma imkanımız olur.” Gültepe, enflasyonu düşürmenin yolunun üretim ve ihracattan geçtiğini de sözlerine ekledi.
“Sektör olarak zorlu bir dönemden geçiyoruz”
İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan da IFCO ile İstanbul’u dünya moda ekosisteminin merkezi haline getirdiklerini söyledi. IFCO’nun kısa süre önce prestijli fuar statüsü kazandığını hatırlatan Paşahan, “Sektörümüz zorlu bir dönemden geçiyor.
Küresel dalgalanmalar ve maliyet baskısı ihracatçılarımızı zorluyor. Ama biz projelerimiz ve güçlü vizyonumuzla bu zorlukları aşmak, moda endüstrimizi yeniden güçlü bir geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Bu amaçla, her IFCO’da çıtayı daha da yükselttik. Sekizinci IFCO’yu, ilk günkü heyecanla, yeniliklerle ve daha iddialı bir vizyonla hazırladık. Bu sezon fuarımızda 100’ü aşkın ülkeden gelen 30 bin profesyonel alıcıyı firmalarımızla buluşturuyoruz. Ziyaretçi sayımızda geçen ağustosa göre yüzde 22 artış var” dedi.
“Hazır giyim sanayi ve ihracat geleneğimiz temsil ediyor”
İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise, Türkiye’nin ve dünyanın karşı karşıya bulunduğu sorunların etkisiyle hazır giyim sektörünün 2024’te arzu edilen ihracat düzeyine erişemediğini söyledi. Avdagiç, “Sürekli dile getirdiğimiz kur-enflasyon makasının aşırı açılmasının ihracatımızı olumsuz etkilediğinin farkındayız. Ancak Türk ihracatçısı, bu zorlu engeli de geride bırakabilecek güçte olduğunu ortaya koymuştur” diye konuştu.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan da konuşmasında hazır giyimin Türkiye’de sanayi ve ihracat geleneğini geleceğe taşıyan sektörlerin başında geldiğini söyledi. Bahçıvan, “Çok hızlı değişen bir dünyada çok hızlı değişen rekabet koşulları ve tüketici alışkanlıları var. Bunlara ne kadar hızlı uyum sağlayabilirsek sektörü de o ölçüde geleceğe taşıyabiliriz” ifadelerini kullandı.
Modanın kalbi IFCO ile İstanbul’da atıyor
Türk moda endüstrisinin küresel ölçekteki prestij organizasyonu İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı (IFCO), sekizinci kez kapılarını açtı. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon ihracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından düzenlenen fuar için alım gruplarının yanı sıra 100’ü aşkın ülkeden binlerce seçkin alıcı İstanbul’a geldi. TİM Başkanı Gültepe, geçmiş 7 IFCO’da 165 ülkeden 195 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptıklarını bildirdi. İstanbul Fuar Merkezi’ndeki (İFM) IFCO, 22 Ağustos Cuma akşamına kadar açık kalacak.
“İhracat ve istihdam için stratejik bir sektör”
Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün Türkiye’nin ihracat başarısında en büyük paya sahip sektörler arasında yer aldığını vurguladı. Ağar, “Yıllar içinde ölçeğini büyüten, rekabetçiliğini arttıran sektörümüz bugün sadece küresel markaların güçlü bir tedarikçisi olarak kalmıyor, aynı zamanda kendi markalarıyla da ‘Türk Malı’ imajını dünyanın dört bir yanında gururla temsil ediyor.
Dünya hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında ülkemiz 2024 yılında yüzde 3,2 pay ile yedinci sırada yer aldı. Sektörümüz 15,8 milyar dolarlık net ihracat katkısıyla da ekonomimize güç katmaya devam etti. Hazır giyim ve konfeksiyon yalnızca ihracatıyla değil istihdama katkısıyla da stratejik öneme sahip" dedi.