Bursa’ya 20 milyon dolar geri dönüşüm yatırımı
Yeşil Çevre Kooperatifi Olağan Genel Kurulu’nda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Yeşil Çevre Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Burkay, yeşil dönüşümün artık küresel ticaretin belirleyici unsurlarından biri haline geldiğini belirterek, sanayide sürdürülebilir rekabet için uzun vadeli planlamanın zorunlu olduğunu söyledi.
Burkay, Uludağ OSB, KOSAB ve BOSAB iş birliğiyle yürütülen 20 milyon dolarlık Atıksu Geri Kazanım Projesi kapsamında günlük 50 bin metreküp atık suyun yeniden sanayiye kazandırılmasının hedeflendiğini açıkladı.
Yeşil Çevre Kooperatifi Olağan Genel Kurulu’na kooperatif ortakları, kamu kurumlarının temsilcileri ve sanayi kuruluşlarının yöneticileri katıldı. Genel kurulda 2025-2026 dönemi faaliyetleri değerlendirilirken, Bursa sanayisinin sürdürülebilir kalkınma hedefleri, yeşil dönüşüm sürecinde atılacak stratejik adımlar ve bölgenin çevre altyapısını güçlendirecek yatırımlar ele alındı.
Genel kurulun açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Yeşil Çevre Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Burkay, küresel ticarette çevresel sürdürülebilirlik kriterlerinin her geçen gün daha belirleyici hale geldiğini söyledi.
Sanayinin geleceğinin yeşil dönüşüm ekseninde şekillendiğini belirten Burkay, günü kurtarmaya yönelik yaklaşımların artık yeterli olmadığını ifade ederek, “Bugünün sorunlarına çözüm üretirken aynı zamanda uzun vadeli bir vizyon ortaya koymak zorundayız. Kimse yeşil dönüşümü bugünkü kadar konuşmazken Bursa sanayicisi, üretimin olduğu yerde çevrenin de korunması gerektiğini güçlü bir iradeyle ortaya koydu. Dünyada yeşil ekonominin teorisi tartışılırken biz Bursalı sanayiciler bu dönüşümün uygulamasını hayata geçirdik” dedi.
“Yeşil Çevre Avrupa’nın özgün modellerinden biri”
Yeşil Çevre Kooperatifi’nin yıllar içinde Türkiye’nin ve Avrupa’nın örnek çevre modellerinden biri haline geldiğini ifade eden Burkay, bugün 441 ortağa hizmet veren yapının sanayicilerin çevre yatırımlarındaki operasyonel yükünü önemli ölçüde azalttığını söyledi.
Kooperatifin günlük 100 bin metreküplük atıksu arıtma kapasitesine ulaştığını belirten Burkay, son dönemde gerçekleştirilen yatırımlarla çevre altyapısının daha da güçlendirildiğini kaydetti. Çamur Yakma Tesisi’nin kapasite artışı sayesinde doğalgaz maliyetlerinde aylık yüzde 75 oranında tasarruf sağlandığını ifade eden Burkay, 28 milyon liralık yatırımla Tehlikesiz Ambalaj Atığı Ayrıştırma Tesisi’nin devreye alındığını, akredite laboratuvar hizmetinin de faaliyete başladığını söyledi.
Burkay, Uludağ Organize Sanayi Bölgesi, KOSAB ve BOSAB iş birliğiyle yürütülen 20 milyon dolarlık Atıksu Geri Kazanım Projesi’nin de Bursa sanayisi açısından stratejik önem taşıdığını belirterek, proje tamamlandığında günlük 50 bin metreküp atıksuyun yeniden sanayinin kullanımına sunulacağını ifade etti. “Planı olmayanı şartlar yönetir, planı olan ise şartları yönetir. Biz Bursa’nın geleceği için vizyonumuzu belirledik” diyen Burkay, çevre yatırımlarının sanayinin rekabet gücünü artıran temel unsurlardan biri olduğunu dile getirdi.