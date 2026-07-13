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Bursa’ya 20 milyon dolar geri dönüşüm yatırımı

Yeşil Çevre Kooperatifi Olağan Genel Kurulu’nda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Yeşil Çevre Kooperatifi Yöne­tim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Burkay, yeşil dönüşümün artık küresel ticaretin belirleyici un­surlarından biri haline geldiğini belirterek, sanayide sürdürülebi­lir rekabet için uzun vadeli planla­manın zorunlu olduğunu söyledi.

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Bursa’ya 20 milyon dolar geri dönüşüm yatırımı

Burkay, Uludağ OSB, KOSAB ve BOSAB iş birliğiyle yürütülen 20 milyon dolarlık Atıksu Geri Kaza­nım Projesi kapsamında günlük 50 bin metreküp atık suyun yeni­den sanayiye kazandırılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Yeşil Çevre Kooperatifi Olağan Genel Kurulu’na kooperatif or­takları, kamu kurumlarının tem­silcileri ve sanayi kuruluşlarının yöneticileri katıldı. Genel kurul­da 2025-2026 dönemi faaliyetleri değerlendirilirken, Bursa sanayi­sinin sürdürülebilir kalkınma he­defleri, yeşil dönüşüm sürecinde atılacak stratejik adımlar ve böl­genin çevre altyapısını güçlendi­recek yatırımlar ele alındı.

Genel kurulun açılışında konu­şan BTSO Yönetim Kurulu Baş­kanı ve Yeşil Çevre Kooperati­fi Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Burkay, küresel ticarette çevresel sürdürülebilirlik kriter­lerinin her geçen gün daha belir­leyici hale geldiğini söyledi.

Sana­yinin geleceğinin yeşil dönüşüm ekseninde şekillendiğini belirten Burkay, günü kurtarmaya yönelik yaklaşımların artık yeterli olma­dığını ifade ederek, “Bugünün so­runlarına çözüm üretirken aynı zamanda uzun vadeli bir vizyon ortaya koymak zorundayız. Kim­se yeşil dönüşümü bugünkü kadar konuşmazken Bursa sanayicisi, üretimin olduğu yerde çevrenin de korunması gerektiğini güçlü bir iradeyle ortaya koydu. Dünya­da yeşil ekonominin teorisi tartı­şılırken biz Bursalı sanayiciler bu dönüşümün uygulamasını hayata geçirdik” dedi.

“Yeşil Çevre Avrupa’nın özgün modellerinden biri”

Yeşil Çevre Kooperatifi’nin yıl­lar içinde Türkiye’nin ve Avru­pa’nın örnek çevre modellerinden biri haline geldiğini ifade eden Burkay, bugün 441 ortağa hizmet veren yapının sanayicilerin çev­re yatırımlarındaki operasyonel yükünü önemli ölçüde azalttığını söyledi.

Kooperatifin günlük 100 bin metreküplük atıksu arıtma kapa­sitesine ulaştığını belirten Bur­kay, son dönemde gerçekleştirilen yatırımlarla çevre altyapısının daha da güçlendirildiğini kaydet­ti. Çamur Yakma Tesisi’nin kapa­site artışı sayesinde doğalgaz ma­liyetlerinde aylık yüzde 75 ora­nında tasarruf sağlandığını ifade eden Burkay, 28 milyon liralık ya­tırımla Tehlikesiz Ambalaj Atı­ğı Ayrıştırma Tesisi’nin devreye alındığını, akredite laboratuvar hizmetinin de faaliyete başladı­ğını söyledi.

Burkay, Uludağ Organize Sana­yi Bölgesi, KOSAB ve BOSAB iş birliğiyle yürütülen 20 milyon do­larlık Atıksu Geri Kazanım Proje­si’nin de Bursa sanayisi açısından stratejik önem taşıdığını belirte­rek, proje tamamlandığında gün­lük 50 bin metreküp atıksuyun yeniden sanayinin kullanımına sunulacağını ifade etti. “Planı ol­mayanı şartlar yönetir, planı olan ise şartları yönetir. Biz Bursa’nın geleceği için vizyonumuzu belir­ledik” diyen Burkay, çevre yatı­rımlarının sanayinin rekabet gü­cünü artıran temel unsurlardan biri olduğunu dile getirdi.

Kaynak: DÜNYA - BURSA