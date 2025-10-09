Çatalbaş elektrik enerji Türkiye 100 listesine üst üste ikinci kez girme başarısı gösterdi
Türkiye 100 listesinde üst üste ikinci kez yer alan Çatalbaş Elektrik Enerji, sürdürülebilir büyüme politikası, stratejik yatırımları ve güven temelli müşteri ilişkileriyle büyümesini sürdürüyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çatalbaş, büyüme dinamiklerinin merkezinde doğru strateji, sağlam ekip yapısı ve yenilenebilir enerjiye duyulan yatırım iştahının geldiğini vurguladı.
Çatalbaş Elektrik Enerji, 2014 yılından bu yana sürdürülebilir iş politikalarıyla istikrarlı bir büyüme çizgisi izliyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çatalbaş, bu başarının temelinde gelişimine inanılan bir sektörde faaliyet göstermenin yanı sıra güven ve sürdürülebilirliğe dayalı stratejiler bulunduğunu belirtti.
“Doğru strateji, doğru sektör ve başarılı bir ekip bu başarının temeli oldu” diyen Mehmet Çatalbaş, artan referansların, iş potansiyellerinin ve müşteri güveninin ciroyu yukarı taşıdığını ifade etti.
“OSB içine taşınmamız vizyonumuzu geliştirdi”
Çatalbaş, “Ciromuzun kayda değer bir kısmını bu bölgeden kazandık. Bölgemizin sanayicileri, sürdürülebilirliğe, ekibe yapılan yatırıma ve güvenilir bir firma olmaya oldukça önem veriyor. Bizlere güvendiler ve bizler de onların güvenlerini boşa çıkartmadık” dedi. Çatalbaş, şirketin hızlı aksiyon alma ve işin arkasında durma anlayışının, taahhüt sektöründeki başarısının temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çekti.
Öte yandan, 2023 yılının Haziran ayında Hacı Sabancı Adana OSB’ye taşınma kararının şirketin en kritik stratejik adımlarından biri olduğunu belirten Mehmet Çatalbaş, bu hamlenin sürdürülebilirlik politikaları açısından büyük önem taşıdığını dile getirerek, “OSB’de yer almak bakış açımızı değiştirdi. Artık sanayicilerle aynı ortamda daha fazla vakit geçiriyoruz. Bu durum vizyonumuzu üst seviyelere taşıdı” ifadesini kullandı.
Depolama yatırımıyla fark yaratma hedefi
Enerji sektöründe depolama yatırımlarına yönelen Çatalbaş Elektrik, “Made in Turkey” markalı ürünlerle fark yaratmayı amaçlıyor. Uzakdoğu kaynaklı ürünlerin yüksek fiyat ve lojistik süreleri nedeniyle zorluk yarattığını belirten Mehmet Çatalbaş, “Üretimi ülkemizde yaparak hem terzi işi özel çözümler üreteceğiz hem de yerinde servis ve birebir değişim garantisi sunacağız” açıklamasını yaptı.
Bununla beraber şirketin 2025 yılı için belirlediği 300 MW’lık sözleşme hedefinin yüzde 70’ine ulaştığını anımsatan Mehmet Çatalbaş, rekabet koşulları ve sektöre kontrolsüz girişlerin büyümeyi yavaşlattığına dikkat çekti. Çatalbaş, “Kâğıt üzerinde zarar gördüğümüz projelere girmiyoruz. Bizim için sürdürülebilirlik, kalite ve güven her şeyden önemli.” diyerek bu yılın önceliğini “ekibe yatırım” olarak tanımladı.
Yenilenebilir enerji yatırımlarında depolamanın Türkiye için teknik bir zorunluluk haline geldiğini belirten Mehmet Çatalbaş, “Ülkemizde yeni lisanslardan ziyade bir an evvel depolamalı santrallerin aktif olması gerekiyor. Voltaj ve frekans dengesizlikleri her an karşımıza çıkabilir” uyarısında bulundu. Türkiye’nin avantajının yatırımcı ilgisi olduğunu vurgulayan Çatalbaş, “Ancak sektöre kontrolsüz girişler yanlış yatırımları gündeme getirebilir” değerlendirmesini yaptı.
Batarya üretiminde ise “Made in China” dışına çıkıp, bu algıyı yıkmayı hedefleyen şirket, ihracatta Avrupa, Amerika, Afrika ve Ortadoğu pazarlarını odağına aldı. Şirket, uluslararası kalite sertifikaları için başvurularını tamamladı. Mehmet Çatalbaş, rekabetçi olabilmek için mühendislik ve kalite standartlarını öncelikli tuttuklarını ifade ederek, ürün sertifikasyon süreçlerinin devam ettiğini belirtti.
Yüksek faiz oranlarının enerji yatırımlarını yavaşlattığını ifade eden Mehmet Çatalbaş, sektörü rahatlatacak finansman modellerini tavsiye etti. Çatalbaş, “KDV ve vergi destekleri, yatırımcıyı ciddi anlamda rahatlatacaktır. Ayrıca en az iki yıl ödemesiz dönem içeren finansman modelleri yatırımcıyı motive eder” ifadelerini kullandı. Enerji yatırımlarının 20 ila 25 yıl verimli fizibilitelere sahip olduğunu belirten Çatalbaş, “İlk yıllarda yatırımın finansmanını ödeyip aynı anda düşük de olsa gelir elde etmek, uzun vadeli yatırımcıyı sektöre çeker” yorumunu yaptı.
Son olarak Türkiye’de enerji yatırımlarının sürdürülebilirliği için yerli üretim teşviklerinin artırılması gerektiğini söyleyen Mehmet Çatalbaş, uluslararası finansman modellerinin de ülkeye döviz girişi sağlayacak şekilde düzenlenmesi önerisinde bulundu. Çatalbaş, “Yerli üretim desteklenmeli ama yatırımcı pahalı yatırımlara mecbur bırakılmamalı. Yurt dışından finansman getiren firmalara belirli yerlilik oranları tanımlanırsa sürdürülebilir bir pazar oluşur” dedi.
Karbon ayak iziyle ilgili bir şirket kurma hedefi
2025 yılı büyüme stratejisinde insan kaynağına yatırımın önemine değinen Çatalbaş Elektrik Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çatalbaş, güneş ve depolama projelerinde dijital teknolojilerden yoğun biçimde yararlandıklarını bildirdi. Şirket, izleme ve otomasyon sistemlerini bu alanda uzman partnerlerle birlikte yürütüyor.
Yeşil dönüşüm kapsamında ise karbon ayak izini azaltmak için de adım attıklarını açıklayan Mehmet Çatalbaş, araştırmalarını tamamladıklarını yakın zamanda karbon ayak izi ile ilgili bir şirket kuracaklarını bildirdi. Pano imalatı ve bakım hizmetlerinin depolama projeleriyle sinerji oluşturduğunu belirten Çatalbaş, “Pano tarafındaki nitelikli personelimiz batarya üretimi sürecinde bize kayda değer avantaj sağlıyor. Bakım hizmetlerimizle de depolama santrallerinin bakımına hızlı bir şekilde geçiş yapabileceğiz” diye konuştu.