Çatalbaş elektrik enerji Türkiye 100 listesine üst üste ikinci kez girme başarısı gösterdi

Çatalbaş Elektrik Ener­ji, 2014 yılından bu yana sürdürülebilir iş politika­larıyla istikrarlı bir büyüme çiz­gisi izliyor. Şirketin Yönetim Ku­rulu Başkanı Mehmet Çatalbaş, bu başarının temelinde gelişimi­ne inanılan bir sektörde faaliyet göstermenin yanı sıra güven ve sürdürülebilirliğe dayalı strateji­ler bulunduğunu belirtti.

“Doğru strateji, doğru sektör ve başarılı bir ekip bu başarının temeli oldu” diyen Mehmet Çatalbaş, artan referansların, iş potansiyelleri­nin ve müşteri güveninin ciroyu yukarı taşıdığını ifade etti.

“OSB içine taşınmamız vizyonumuzu geliştirdi”

Çatalbaş, “Ciromuzun kayda değer bir kısmını bu bölgeden ka­zandık. Bölgemizin sanayicileri, sürdürülebilirliğe, ekibe yapılan yatırıma ve güvenilir bir firma ol­maya oldukça önem veriyor. Biz­lere güvendiler ve bizler de on­ların güvenlerini boşa çıkartma­dık” dedi. Çatalbaş, şirketin hızlı aksiyon alma ve işin arkasında durma anlayışının, taahhüt sek­töründeki başarısının temel un­surlarından biri olduğuna dik­kat çekti.

Öte yandan, 2023 yılı­nın Haziran ayında Hacı Sabancı Adana OSB’ye taşınma kararının şirketin en kritik stratejik adım­larından biri olduğunu belirten Mehmet Çatalbaş, bu hamlenin sürdürülebilirlik politikaları açı­sından büyük önem taşıdığını di­le getirerek, “OSB’de yer almak bakış açımızı değiştirdi. Artık sanayicilerle aynı ortamda daha fazla vakit geçiriyoruz. Bu durum vizyonumuzu üst seviyelere taşı­dı” ifadesini kullandı.

Depolama yatırımıyla fark yaratma hedefi

Enerji sektöründe depola­ma yatırımlarına yönelen Çatal­baş Elektrik, “Made in Turkey” markalı ürünlerle fark yaratma­yı amaçlıyor. Uzakdoğu kaynaklı ürünlerin yüksek fiyat ve lojistik süreleri nedeniyle zorluk yarat­tığını belirten Mehmet Çatalbaş, “Üretimi ülkemizde yaparak hem terzi işi özel çözümler üretece­ğiz hem de yerinde servis ve bire­bir değişim garantisi sunacağız” açıklamasını yaptı.

Bununla beraber şirketin 2025 yılı için belirlediği 300 MW’lık sözleşme hedefinin yüzde 70’ine ulaştığını anımsatan Mehmet Çatalbaş, rekabet koşulları ve sektöre kontrolsüz girişlerin bü­yümeyi yavaşlattığına dikkat çekti. Çatalbaş, “Kâğıt üzerinde zarar gördüğümüz projelere gir­miyoruz. Bizim için sürdürülebi­lirlik, kalite ve güven her şeyden önemli.” diyerek bu yılın önce­liğini “ekibe yatırım” olarak ta­nımladı.

Yenilenebilir enerji yatırımla­rında depolamanın Türkiye için teknik bir zorunluluk haline gel­diğini belirten Mehmet Çatalbaş, “Ülkemizde yeni lisanslardan ziyade bir an evvel depolamalı santrallerin aktif olması gereki­yor. Voltaj ve frekans dengesiz­likleri her an karşımıza çıkabilir” uyarısında bulundu. Türkiye’nin avantajının yatırımcı ilgisi oldu­ğunu vurgulayan Çatalbaş, “An­cak sektöre kontrolsüz girişler yanlış yatırımları gündeme geti­rebilir” değerlendirmesini yaptı.

Batarya üretiminde ise “Ma­de in China” dışına çıkıp, bu algı­yı yıkmayı hedefleyen şirket, ih­racatta Avrupa, Amerika, Afrika ve Ortadoğu pazarlarını odağı­na aldı. Şirket, uluslararası kali­te sertifikaları için başvuruları­nı tamamladı. Mehmet Çatalbaş, rekabetçi olabilmek için mühen­dislik ve kalite standartlarını ön­celikli tuttuklarını ifade ederek, ürün sertifikasyon süreçlerinin devam ettiğini belirtti.

Yüksek faiz oranlarının enerji yatırımlarını yavaşlattığını ifade eden Mehmet Çatalbaş, sektörü rahatlatacak finansman model­lerini tavsiye etti. Çatalbaş, “KDV ve vergi destekleri, yatırımcıyı ciddi anlamda rahatlatacaktır. Ayrıca en az iki yıl ödemesiz dö­nem içeren finansman modelleri yatırımcıyı motive eder” ifadele­rini kullandı. Enerji yatırımla­rının 20 ila 25 yıl verimli fizibi­litelere sahip olduğunu belirten Çatalbaş, “İlk yıllarda yatırımın finansmanını ödeyip aynı anda düşük de olsa gelir elde etmek, uzun vadeli yatırımcıyı sektöre çeker” yorumunu yaptı.

Son olarak Türkiye’de enerji yatırımlarının sürdürülebilirli­ği için yerli üretim teşviklerinin artırılması gerektiğini söyleyen Mehmet Çatalbaş, uluslararası finansman modellerinin de ülke­ye döviz girişi sağlayacak şekilde düzenlenmesi önerisinde bulun­du. Çatalbaş, “Yerli üretim des­teklenmeli ama yatırımcı paha­lı yatırımlara mecbur bırakılma­malı. Yurt dışından finansman getiren firmalara belirli yerlilik oranları tanımlanırsa sürdürüle­bilir bir pazar oluşur” dedi.

Karbon ayak iziyle ilgili bir şirket kurma hedefi

2025 yılı büyüme stratejisinde insan kaynağına yatırımın önemine değinen Çatalbaş Elektrik Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çatalbaş, güneş ve depolama projelerinde dijital teknolojilerden yoğun biçimde yararlandıklarını bildirdi. Şirket, izleme ve otomasyon sistemlerini bu alanda uzman partnerlerle birlikte yürütüyor.

Yeşil dönüşüm kapsamında ise karbon ayak izini azaltmak için de adım attıklarını açıklayan Mehmet Çatalbaş, araştırmalarını tamamladıklarını yakın zamanda karbon ayak izi ile ilgili bir şirket kuracaklarını bildirdi. Pano imalatı ve bakım hizmetlerinin depolama projeleriyle sinerji oluşturduğunu belirten Çatalbaş, “Pano tarafındaki nitelikli personelimiz batarya üretimi sürecinde bize kayda değer avantaj sağlıyor. Bakım hizmetlerimizle de depolama santrallerinin bakımına hızlı bir şekilde geçiş yapabileceğiz” diye konuştu.