DEİK Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Mıstaçoğlu: Çin yatırım için istekli iyi hazırlık yapmalıyız
“Çin’e bir şey satamıyorsak ortak girişimlerle dünyaya mal satmamız lazım” diyen DEİK Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Aydın Mıstaçoğlu, Türkiye’nin Çinli firmaların yatırım için tek alternatifi olmadığını bildirdi. Mıstaçoğlu, gelecek misafirin ağırlığına göre iyi hazırlık yapılmasını önerdi.
Recep ERÇİN
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), TÜSİAD ve Çin Uluslararası Ticareti Destekleme Konseyi (CCPIT) geçen haftalarda Türkiye-Çin İş Konferansı’nı İstanbul’da düzenledi. Konferansın ev sahiplerinden DEİK Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Aydın Mıstaçoğlu DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, Çinli şirketlerin Türkiye’ye yatırım için istekli olduklarını bildirdi.
Türkiye’nin yatırım için Çinli firmaların ilk alternatifi olduğunu kaydeden Mıstaçoğlu, “Çin devletinin iş dünyası üzerinde etkisi büyük. Sonra şirketlerin menfaati gündeme geliyor. Bütün sektörler açısından bakınca lojistik anlamda doğru bir yerde hub diyebileceğimiz bir yerdeyiz. Yetişkin kalifiye iş gücü bu anlamda çok önemli. Civar coğrafyaya bakınca yıldız konumdayız” dedi.
12 firmadan 8’i yatırım sordu
Yatırımlar açısından teşviklerin belirleyici olabildiğine işaret eden Mıstaçoğlu, “Pandemine tedarik sorunu yaşandı. Şimdi tarife savaşları var. Çin de, tek bir noktadan üretimin sıkıntılı yanlarını görüyor” ifadelerini kullandı. Batı’ya ürün satmak isteyen Çinli firmaların alternatif ülkelerde de üretim yapmaya istekli olduğunu dile getiren Mıstaçoğlu, Türkiye’nin yapması gerekenleri şu sözlerle özetledi: “Evinize bir misafir gelecek; yandaki kapı komşun gelirse çay ikram edersin ama uzak misafir gelecekse yemek hazırlarsın.
Büyük yatırımcı çekmek istiyorsak dünyadaki benzer örneklere bakıp bir strateji ortaya koymak lazım. Oturup beklemek gibi bir durum yok. Teşvikler var ama yeterli mi değil mi diye analiz yapmamız lazım. Çin’e en son yaptığımız seyahatte 10- 12 firma ki bunlar milyar dolar düzeyinde firmalar, bunlardan en az 8’i Türkiye’de yatırım yapabilir miyiz diye sordu. İştah var ama tek alternatifleri de Türkiye değil. Körfez olsun, Avrupa olsun, ABD olsun yatırımları olan firmalar. Ticari bakıyorlar. Bir altyapı oluşturmamız lazım. Türkiye’ye gelecek yatırımların da yatırımın boyutu da önemli. BYD ile ilgili destek ve teşvikler var. Ölçek ve boyuta göre destekliyor olmak lazım.”
Ticaretteki açık yatırımla kapatılabilir
Gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerekse bakanlar düzeyinde yapılan ziyaretlerin Çin’deki etkisinin çok olumlu olduğunu kaydeden Mıstaçoğlu, “Ticaretin kalbi Çin’de. Suyu önünde duramazsınız. Üretim hızı, maliyeti, teknolojileri… Çin’in ne kadar geliştirdiğini oraya gidince görüyorsunuz. Nakit para yok. Gençler de yaşlılar da teknolojiyi iyi kullanıyor. Şenzen’de polislerin belinde silah yok.
Çin, birçok alanda güvenlik ve teknoloji anlamında dünyanın önünde” dedi. Çin devletinin de Türkiye’nin gücünün farkında olduğunu dile getiren Mıstaçoğlu, “Türkiye kendi menfaatleri doğrultusunda karar alabilen bir ülke. Bakanlar düzeyinde yapılan görüşmelerde ekilen tohumları yetiştirecek olan iş dünyasıdır. Çin’e bir şey satamıyorsak ortak girişimlerle dünyaya mal satmamız lazım. Yapılabilecek ürünlerde ihracat yapalım ama sanayi ve teknoloji tarafında ortak yatırımlarla ticarette denge kurabiliriz. Bizim de bunu destekliyor olmamız lazım. BYD’de olduğu gibi üst düzey görüşmelerle yapılabilir” diye konuştu
Uzak Doğu'dan yeni heyetler gelmeye devam edecek
Türkiye’nin Çin’e uyguladığı vize kolaylıklarının çok değerli olduğunu ifade eden DEİK Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Mıstaçoğlu, “İki toplum yakınlaşırsa kaynaşması güzel olacak” ifadelerini kullandı. Türkiye-Çin İş Konferansı kapsamında gelen heyetle çok verimli bir toplantı olduğunu anlatan Mıstaçoğlu, önümüzdeki dönemde hem İzmir hem de İstanbul’a Çinli heyetlerin geleceğini bildirdi. Küresel teknoloji markalarının Türkiye’de üretim yapmasının çok kıymetli bir değer olduğunu anlatan Mıstaçoğlu, “Dün Çin’de yabancı markalara üretim yapan fasoncu atölyelerin sahipleri, ölçek büyüdükçe yeni teknolojik ürünlerle dünyanın sayılı zenginlerinden biri oluyor. Ölçek ekonomisi oluşturmada sınır çizmeyelim. Dünya küreselleşti poğaça da üretseniz sınırları aşabilirsiniz” ifadelerini kullandı.