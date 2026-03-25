DEİK Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Mıstaçoğlu: Çin yatırım için istekli iyi hazırlık yapmalıyız

Recep ERÇİN

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), TÜSİ­AD ve Çin Uluslarara­sı Ticareti Destekleme Konse­yi (CCPIT) geçen haftalarda Türkiye-Çin İş Konferansı’nı İstanbul’da düzenledi. Konfe­ransın ev sahiplerinden DEİK Türkiye-Çin İş Konseyi Baş­kanı Aydın Mıstaçoğlu DÜN­YA’ya yaptığı açıklamada, Çin­li şirketlerin Türkiye’ye ya­tırım için istekli olduklarını bildirdi.

Türkiye’nin yatırım için Çinli firmaların ilk al­ternatifi olduğunu kaydeden Mıstaçoğlu, “Çin devletinin iş dünyası üzerinde etkisi büyük. Sonra şirketlerin menfaati gündeme geliyor. Bütün sek­törler açısından bakınca lo­jistik anlamda doğru bir yerde hub diyebileceğimiz bir yer­deyiz. Yetişkin kalifiye iş gücü bu anlamda çok önemli. Civar coğrafyaya bakınca yıldız ko­numdayız” dedi.

12 firmadan 8’i yatırım sordu

Yatırımlar açısından teş­viklerin belirleyici olabildi­ğine işaret eden Mıstaçoğlu, “Pandemine tedarik sorunu yaşandı. Şimdi tarife savaşla­rı var. Çin de, tek bir noktadan üretimin sıkıntılı yanlarını görüyor” ifadelerini kullandı. Batı’ya ürün satmak isteyen Çinli firmaların alternatif ül­kelerde de üretim yapmaya istekli olduğunu dile getiren Mıstaçoğlu, Türkiye’nin yap­ması gerekenleri şu sözlerle özetledi: “Evinize bir misafir gelecek; yandaki kapı komşun gelirse çay ikram edersin ama uzak misafir gelecekse yemek hazırlarsın.

Büyük yatırımcı çekmek istiyorsak dünyada­ki benzer örneklere bakıp bir strateji ortaya koymak lazım. Oturup beklemek gibi bir du­rum yok. Teşvikler var ama yeterli mi değil mi diye ana­liz yapmamız lazım. Çin’e en son yaptığımız seyahatte 10- 12 firma ki bunlar milyar dolar düzeyinde firmalar, bunlar­dan en az 8’i Türkiye’de yatı­rım yapabilir miyiz diye sor­du. İştah var ama tek alterna­tifleri de Türkiye değil. Körfez olsun, Avrupa olsun, ABD ol­sun yatırımları olan firmalar. Ticari bakıyorlar. Bir altyapı oluşturmamız lazım. Türki­ye’ye gelecek yatırımların da yatırımın boyutu da önemli. BYD ile ilgili destek ve teşvik­ler var. Ölçek ve boyuta göre destekliyor olmak lazım.”

Ticaretteki açık yatırımla kapatılabilir

Gerek Cumhurbaşkanı Re­cep Tayyip Erdoğan gerekse bakanlar düzeyinde yapılan ziyaretlerin Çin’deki etkisi­nin çok olumlu olduğunu kay­deden Mıstaçoğlu, “Ticaretin kalbi Çin’de. Suyu önünde du­ramazsınız. Üretim hızı, ma­liyeti, teknolojileri… Çin’in ne kadar geliştirdiğini oraya gidince görüyorsunuz. Nakit para yok. Gençler de yaşlılar da teknolojiyi iyi kullanıyor. Şenzen’de polislerin belin­de silah yok.

Çin, birçok alan­da güvenlik ve teknoloji an­lamında dünyanın önünde” dedi. Çin devletinin de Türki­ye’nin gücünün farkında oldu­ğunu dile getiren Mıstaçoğlu, “Türkiye kendi menfaatleri doğrultusunda karar alabilen bir ülke. Bakanlar düzeyinde yapılan görüşmelerde ekilen tohumları yetiştirecek olan iş dünyasıdır. Çin’e bir şey sata­mıyorsak ortak girişimlerle dünyaya mal satmamız lazım. Yapılabilecek ürünlerde ihra­cat yapalım ama sanayi ve tek­noloji tarafında ortak yatırım­larla ticarette denge kurabili­riz. Bizim de bunu destekliyor olmamız lazım. BYD’de oldu­ğu gibi üst düzey görüşmelerle yapılabilir” diye konuştu

Uzak Doğu'dan yeni heyetler gelmeye devam edecek

Türkiye’nin Çin’e uyguladığı vize kolaylıklarının çok değerli olduğunu ifade eden DEİK Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Mıstaçoğlu, “İki toplum yakınlaşırsa kaynaşması güzel olacak” ifadelerini kullandı. Türkiye-Çin İş Konferansı kapsamında gelen heyetle çok verimli bir toplantı olduğunu anlatan Mıstaçoğlu, önümüzdeki dönemde hem İzmir hem de İstanbul’a Çinli heyetlerin geleceğini bildirdi. Küresel teknoloji markalarının Türkiye’de üretim yapmasının çok kıymetli bir değer olduğunu anlatan Mıstaçoğlu, “Dün Çin’de yabancı markalara üretim yapan fasoncu atölyelerin sahipleri, ölçek büyüdükçe yeni teknolojik ürünlerle dünyanın sayılı zenginlerinden biri oluyor. Ölçek ekonomisi oluşturmada sınır çizmeyelim. Dünya küreselleşti poğaça da üretseniz sınırları aşabilirsiniz” ifadelerini kullandı.