Doğan: Zor durumdaki üreticiler için kapsamlı tarım destek paketi açıklanmalı

Üreticilerin karşı karşı­ya bulunduğu ağır şartla­rın hafifletilmesi amacıyla aci­len kapsamlı bir tarımsal destek paketinin açıklanmasını talep eden Adana Yüreğir Ziraat Oda­sı Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Sübvansiyonlu kredi limitleri­nin enflasyon oranları doğrul­tusunda güncellenmesini ve ta­rım sektörünün ekonomik ola­rak güçlendirilmesine yönelik düzenlemelerin ivedilikle haya­ta geçirilmesini talep etmekte­yiz. Ülkemizin gıda arz güven­liği, üreticimizin üretim gücü ile doğrudan bağlantılıdır. Çift­çimizin ayakta kalması, Türki­ye’nin güçlü kalması demektir” dedi.

Doğan, üreticilerin 2025 yılı­na büyük beklentilerle girdiği­ni belirterek, “Ne yazık ki çiftçi­miz yılın ilk aylarından itibaren meydana gelen olağanüstü ik­lim olayları nedeniyle ciddi ka­yıplarla karşı karşıya kalmıştır. Yüreğir Ziraat Odası olarak sa­hadan edindiğimiz veriler, ta­rım sektöründe üretici açısın­dan son derece zorlu bir sürecin yaşandığını gözler önüne ser­mektedir. 22-25 Şubat tarihle­ri arasında bölgemizde yaşanan şiddetli don olayı, özellikle na­renciye, şeftali ve çeşitli tarla ürünlerinde büyük çaplı zarara yol açmış; birçok ürün daha se­zon başında kaybedilmiştir” di­ye konuştu.

Soğan ve patates üreticiye beklenen katkıyı sağlamadı

Don olayının ardından mart ayı sonunda başlayan soğan ha­sadı ve akabinde gerçekleştiri­len patates hasadının, üretici­lere beklenen ekonomik katkı­yı sağlayamadığına dikkat çeken Doğan, şunları kaydetti: "Devam eden süreçte karpuz, kavun, do­mates ve biber gibi tarla satışıy­la pazara sunulan ürünlerde de gelir kayıpları yaşanmış, çiftçi­lerimiz maliyetlerini karşılaya­cak düzeyde gelir elde edeme­miştir. Yaz aylarında bölgemizi etkisi altına alan aşırı sıcaklık, kuraklık ve düzensiz iklim şart­ları, buğday, ayçiçeği ve soya gibi stratejik ürünlerde verim kayıp­larını daha da artırmıştır. Çiftçi­miz girdi maliyetlerinin yüksek­liği nedeniyle zaten zorlanırken, düşük verim ve düşük fiyatların birleşmesi sektörde adeta zin­cirleme bir krize yol açmıştır."

“Üreticiler, düşük kârlılık nedeniyle pamuk ekiminden vazgeçmekte”

Avrupa Birliği ile yapılan Gümrük Birliği kapsamında pamuk ithalatında vergi uygu­lanmaması, Çukurova’nın ‘be­yaz altın’ olarak bilinen pamu­ğunun üretimini bölge genelin­de durma noktasına getirdiğini ifade eden Doğan, “İthal pamuk­la rekabet edemeyen yerli üre­ticiler, artan maliyetler ve dü­şük kârlılık nedeniyle pamuk ekiminden vazgeçmekte. Bu durum hem bölgenin gelenek­sel ürün deseninin değişmesine hem de tarımsal ekonomide cid­di kayıplara yol açmaktadır. Na­renciyede ise limon, portakal ve greyfurtta soğuk kaynaklı ciddi verim düşüşü yaşanmış ürün az olduğu için fiyatlar yüksek ol­sa da çiftçi bu durumdan da ge­lir elde edememiştir. Sadece altı çeşit erkenci meyve grubunda ürün bolluğu yaşanmış ancak bu bolluk da düşük fiyatlar nede­niyle çiftçiye ekonomik kazanç olarak yansımamıştır” şeklinde konuştu.