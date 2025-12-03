Google Haberler

Doğan: Zor durumdaki üreticiler için kapsamlı tarım destek paketi açıklanmalı

Adana Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, sübvansiyonlu kredi limitlerinin enflasyona göre güncellenmesi gerektiğini belirterek tarım sektörünün ekonomik olarak desteklenmesi çağrısında bulundu.

Adana Yüreğir Ziraat Oda­sı Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Sübvansiyonlu kredi limitleri­nin enflasyon oranları doğrul­tusunda güncellenmesini ve ta­rım sektörünün ekonomik ola­rak güçlendirilmesine yönelik düzenlemelerin ivedilikle haya­ta geçirilmesini talep etmekte­yiz. Ülkemizin gıda arz güven­liği, üreticimizin üretim gücü ile doğrudan bağlantılıdır. Çift­çimizin ayakta kalması, Türki­ye’nin güçlü kalması demektir” dedi.

 Üreticilerin karşı karşı­ya bulunduğu ağır şartla­rın hafifletilmesi amacıyla aci­len kapsamlı bir tarımsal destek paketinin açıklanmasını talep eden Adana Yüreğir Ziraat Oda­sı Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Sübvansiyonlu kredi limitleri­nin enflasyon oranları doğrul­tusunda güncellenmesini ve ta­rım sektörünün ekonomik ola­rak güçlendirilmesine yönelik düzenlemelerin ivedilikle haya­ta geçirilmesini talep etmekte­yiz. Ülkemizin gıda arz güven­liği, üreticimizin üretim gücü ile doğrudan bağlantılıdır. Çift­çimizin ayakta kalması, Türki­ye’nin güçlü kalması demektir” dedi.

Doğan, üreticilerin 2025 yılı­na büyük beklentilerle girdiği­ni belirterek, “Ne yazık ki çiftçi­miz yılın ilk aylarından itibaren meydana gelen olağanüstü ik­lim olayları nedeniyle ciddi ka­yıplarla karşı karşıya kalmıştır. Yüreğir Ziraat Odası olarak sa­hadan edindiğimiz veriler, ta­rım sektöründe üretici açısın­dan son derece zorlu bir sürecin yaşandığını gözler önüne ser­mektedir. 22-25 Şubat tarihle­ri arasında bölgemizde yaşanan şiddetli don olayı, özellikle na­renciye, şeftali ve çeşitli tarla ürünlerinde büyük çaplı zarara yol açmış; birçok ürün daha se­zon başında kaybedilmiştir” di­ye konuştu.

Soğan ve patates üreticiye beklenen katkıyı sağlamadı

Don olayının ardından mart ayı sonunda başlayan soğan ha­sadı ve akabinde gerçekleştiri­len patates hasadının, üretici­lere beklenen ekonomik katkı­yı sağlayamadığına dikkat çeken Doğan, şunları kaydetti: "Devam eden süreçte karpuz, kavun, do­mates ve biber gibi tarla satışıy­la pazara sunulan ürünlerde de gelir kayıpları yaşanmış, çiftçi­lerimiz maliyetlerini karşılaya­cak düzeyde gelir elde edeme­miştir. Yaz aylarında bölgemizi etkisi altına alan aşırı sıcaklık, kuraklık ve düzensiz iklim şart­ları, buğday, ayçiçeği ve soya gibi stratejik ürünlerde verim kayıp­larını daha da artırmıştır. Çiftçi­miz girdi maliyetlerinin yüksek­liği nedeniyle zaten zorlanırken, düşük verim ve düşük fiyatların birleşmesi sektörde adeta zin­cirleme bir krize yol açmıştır."

“Üreticiler, düşük kârlılık nedeniyle pamuk ekiminden vazgeçmekte”

Avrupa Birliği ile yapılan Gümrük Birliği kapsamında pamuk ithalatında vergi uygu­lanmaması, Çukurova’nın ‘be­yaz altın’ olarak bilinen pamu­ğunun üretimini bölge genelin­de durma noktasına getirdiğini ifade eden Doğan, “İthal pamuk­la rekabet edemeyen yerli üre­ticiler, artan maliyetler ve dü­şük kârlılık nedeniyle pamuk ekiminden vazgeçmekte. Bu durum hem bölgenin gelenek­sel ürün deseninin değişmesine hem de tarımsal ekonomide cid­di kayıplara yol açmaktadır. Na­renciyede ise limon, portakal ve greyfurtta soğuk kaynaklı ciddi verim düşüşü yaşanmış ürün az olduğu için fiyatlar yüksek ol­sa da çiftçi bu durumdan da ge­lir elde edememiştir. Sadece altı çeşit erkenci meyve grubunda ürün bolluğu yaşanmış ancak bu bolluk da düşük fiyatlar nede­niyle çiftçiye ekonomik kazanç olarak yansımamıştır” şeklinde konuştu.

