Doğanlar Holding'den Senegal'de üst düzey işbirliği adımı

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Senegal Temsilcisi Thierno Ahmadou'nun bildirdiğine göre, görüşmede, özellikle ahşap işleme ve yerel mobilya üretimi alanlarında Senegal üretimini güçlendirmeyi amaçlayan stratejik bir ortaklık olasılığı ele alındı.

Grubun Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su İsmail Doğan da Doğanlar Holding'in Senegal'de yeni yatırım fırsatlarını keşfetme konusundaki ilgisini yineledi. Bu girişimin, ülkenin sanayileşme stratejisini sürdürme, istihdam yaratmayı teşvik etme ve yerel üretimi daha da geliştirme taahhüdüyle örtüşmekte olduğu açıklandı.