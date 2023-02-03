Dünyanın En Önemli Yöneticileri Neleri Farklı Yapıyor?

1"İşyerinde benden ne beklendiğini biliyor muyum?"

Etkin bir işyerinde yöneticilerin kendi amaç ve politikalarını, hedef ve stratejilerini netleştirmiş olmaları gerekir. Amaçların net, politikaların açık ve anlaşılır, stratejilerin paylaşılmış, hedeflerin erişilebilir olması başarının sırrıdır.

2"İşimi doğru yapabilmem için gerekli araç ve gereçlere sahip miyim?"

Yönetim ekibi, amaçları tanımlamış, politikaları belirlemiş, hedefleri saptamış, stratejileri kurgulamış ardından da gerekli araç ve gereçlerle insanları donatmışsa beklentilerine ulaşabilme şansını artırmış olur.

3"İşyerinde her gün, en iyi yaptığım işi yapma şansına sahip miyim?"

Yöneticiler, elemanlarını iyi tanıyor, onların eğilimlerini biliyor, yeteneklerini gözlemliyor ve en iyi yapabildikleri işler üzerinde odaklanmalarını sağlıyorsa başarı olasılığı artar.

4"Son 7 günde iyi iş çıkardığım fark edildi mi, bunun için takdir edildim mi?"

İnsanlar yaptıklarının takdir edildiğini gördükçe işe daha çok sarılırlar. Takdir etmesini bilmeyen bir toplumda ne mevcut kaynakları verimli kullanmak ne de yeni kaynak yaratarak gelişmeyi sürdürebilmek mümkün olur.

5"İşyerinde insan olarak değer görüyor muyum?"

Değer verecek özelliklere sahip olmayan insanlarla çalıştığınızı düşünerek negatif bir etki yaratıyorsanız olumlu bir ortam da kuramazsınız. Birlikte çalıştığı insanların 'zayıf' yanlarını hoşgörmek, 'güçlü' yanlarını öne çıkarmak yöneticinin görevi olmalı.

6"İşyerinde gelişmemi destekleyen biri var mı?"

İnsanlar genelde kendi zayıf yanlarını bir gerekçeyle örter, kendilerini güçlü göstermek isterler. Kişilerin gelişme istekleri desteklendiğinde zayıf yanlarını hızla güçlendirdikleri ve işe katkılarının arttığı görülür.

7"İşyerinde görüşlerime değer veriliyor mu?"

Kurum kültürü, insanların görüşlerine verilen değerle anlaşılır. Doğrusu yanlışına bakılmaksızın, insanların özgürce konuşabildikleri, sözlerinin özenle dinlendiği kurumlar. sağlıklı, tutarlı ve sürdürülebilir bir kültür geliştirebilir.

8"Çalıştığım şirketin misyonu bana yaptığım işin önemli olduğunu hissettiriyor mu?"

Her insan işini niçin yaptığını, amacın ne olduğunu, yaptığı işin sonuçta kimlere ne yarar sağladığını merak eder. Eğer insanlar işyerinin amaçlarını yürekten benimserse işlerine daha çok odaklanır ve yaratıcı akıllarını daha etkin kullanırlar.

9"Çalışma arkadaşlarım kaliteli iş çıkarmak için uğraşıyor mu?"

Çalışma arkadaşları arasında düşünce paylaşımı, çıkar ortaklığı kadar önemlidir. İşyerinde 'küçük gözaltı' denen olgu, iş arkadaşlarının iyi iş çıkarma konusundaki ortak anlayışıdır. 'Büyük gözaltı' ise kurumu yönetenlerin denetimidir.

10 "İşyerinde yakın bir arkadaşım var mı?

Başarılı bir işyeri, yakın arkadaşlığı teşvik eden işyeridir. Günlük sırların paylaşılabileceği yakın arkadaşlar kişileri işyerlerine bağlar. Çalışma ortamından keyif alan kişiler çok daha yüksek motivasyonla yola devam ederler.

11"Son 6 ayda benimle gelişimimle ilgili konuşan oldu mu?"

Yeri ve zamanı geldiğinde uygun bir dille eksiklikleri, güçlü yönleri net bir anlatımla paylaşılan kişiler, özelliklerinin bir başkası tarafından da fark edilmiş olmasından memnuniyet duyar ve motive olurlar.

12"Geçtiğimiz yıl işyerinde yeni şeyler öğrenme ve gelişme fırsatı buldum mu?"

İşyerleri insanların içlerinde var olan öğrenme isteğini harekete geçirecek ortamlar yaratmazsa öğrenme eğrileri yavaş gelişir. Öğrenme, gelişme ve uygulama alanında çalışanlarının önlerinin açılmasını desteklemek bir işyerinin temel görevidir