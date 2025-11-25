EBSO Başkanı Ender Yorgancılar: Bu kurlarla para kazanabilmek mümkün değil

Özlem SARSIN

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı (EBSO) Ender Yorgancılar, kasım ayı meclis toplantısında küresel ekonominin içinde bulunduğu durum ve Türkiye’de enflasyon-faiz ve kur üçgeni etrafında kurulan ekonomik programı değerlendirdi.

Türkiye’nin takip eden değil takip edilen ülke konumuna erişmesi gerektiğini söyleyen Yorgancılar, Türkiye’nin faiz-kur-enflasyon üçgeninden kurtulması gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin bu değişmez gündeminin artık değişmesi gerektiğinin altını çizen Yorgancılar, “Bakanlarımızla yaptığımız görüşmelerde hep dile getirdik. Türkiye artık takip edilen bir ülke konumuna erişmeli. Kur-enflasyon-faiz üçgenini konuşan bir ülke olmak yerine takip edilen ülke çalışmalarını yapmamız gerekiyor” dedi.

“Enflasyonda istediğimiz seviyeye gelemedik”

2023 yılında başlatılan ekonomik programı hatırlatan ve bugün gelinen noktada enflasyonun arzu edilen hızda düşmediğini gördüklerini söyleyen Yorgancılar, “Sayın bakanımız Mehmet Şimşek doğru bir çalışma içinde. 2023 yılında yeni ekonomik programı başlatmıştı. 1 yıllık geçiş sürecinde enflasyonist süreç başladı. 2024 yılınım mayıs ayında enflasyon aşağı gidiyor demişti.

Ancak tabloya baktığımızda görüyoruz ki programın hemen öncesi enflasyondan şu an sadece yüzde 6,7 aşağıdayız. Enflasyonda istediğimiz seviyeye gelemedik. Enflasyonun bugün yüzde 32,7’ye gerilemesi ile programda bir başarı sağlanmış gibi görünüyor baktığınızda. Ancak o dönemde faizler yüzde 8,5’tu şimdi yüzde 39,5’a çıkan bir faiz rakamı ile karşı karşıyayız. Fiyatlamalar bozuldu.

Tek başına para politikasına zayıf bütçe disiplini eklendiğinde enflasyondaki düşüş yavaşladı. Enflasyon hedefleri birkaç kez revize edildi. Şimdi ise yıl sonu hedefi 32-33 civarında. Merkez Bankası’nın ise 1 tane para politikası ile ilgili toplantısı kaldı. Burada alınacak olan faiz indirim kararının 5-6 puan birden olacağını tahmin etmiyorum. Yıl sonunda 32-33 enflasyon 37-38 faizle önümüzdeki yıla gireceğimizi tahmin ediyorum” dedi.

“Belirsizlikler küresel bir boyuta taşındı”

Yaşanan ekonomi politika belirsizliklerinin artık küresel bir boyuta taşındığına da dikkat çeken Ender Yorgancılar, “Küresel ekonomi politika belirsizliği endeksi diye yeni bir endeks oluştu. Dünyada her yönde bir belirsizlik var ve artık bu belirsizlik küreselleşmiş vaziyette. Ekonomi ile ilgili geçmişte olmayan bir endeks çıktı. Bu belirsizliğin nedeni gelecekte bir takım soru işaretlerine neden olacak. ABD, Çin ve AB gibi büyük ekonomiler, ekonomiyi adeta bir silah haline getirdiler.

ABD ve Çin arasında bir ekonomik savaş var. ABD dünya ekonomisinin sigortacısı rolünden, çıkarcı bir ülkeye dönüştü. Son politikalarına bakın hangi ülke ile ilişkiye geçtiyse mutlaka menfaati vardır. Diğer ülkeler de bu maliyetlere katlanıyor. Bunlardan biri de biziz.

Yılbaşındaki dolar fiyatına bakın bugüne bakın, yılbaşındaki enflasyona bakın bugüne bakın. Önümüzdeki sene dolar/euro kuru için bankalardan forward alın. Bu yılsonu dolar 43,5 civarı dolar olacak euro 52-53 civarında, önümüzdeki yıl sonunda dolar 52-53 civarında olacak Euro 62-63 civarında olacak. Özellikle ihracat yapan firmalara söylüyorum siz bu kurlarla bu maliyetlerle para kazanabilecek misiniz? Mümkün değil” diye konuştu.

“Emek yoğun sektörler zor durumda”

Emek yoğun sektörlerin içinde bulunduğu zorluklara da dikkat çeken Yorgancılar, “Hazır giyim, mobilya, deri, ayakkabı sektörlerimiz sırf işçilik üzerine çalışan sektörler. TOBB Başkanımız ne dedi, bu sektörlerde mutlaka istihdam desteğinin verilmesi gerekiyor dedi.

Cumhurbaşkanımızın reel sektörle istişarelerini yoğunlaştıracağını söyledi. Geçmişte Odalar Birliği’nde yapılan ekonomi şuralarında 6-7 saat tek tek bölge bölge değerlendirip çözümle ilgili gayret sarf edildi. Sanayisizleşme riskinin olmaması için bir kez daha acilen bu toplantıların yapılmasını gerektiğini ifade etmek istiyorum” dedi.