Ege’de hedef, ihracatı Afrika’ya yaymak

Ege İhracatçı Birlikleri’nin Afrika ülkelerine ihraca­tı 2024 yılı sonunda yüz­de 7’lik artışla 1 milyar 375 mil­yon dolardan 1 milyar 466 milyon dolara çıkmıştı. Egeli ihracatçılar 2025 yılının ilk yarısındaki ihra­cat artış hızını korudukları takdir­de Afrika’ya ihracatta 2025 yılı so­nunda 2 milyar dolar seviyesine ulaşabileceklerinin sinyalini ver­diler.

Hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörü ihracatta zirvede

2025 yılının ilk yarısında Afri­ka’ya en çok ihracatı Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Ma­mulleri İhracatçıları Birliği yap­tı. 2024 yılının ocak – haziran dö­neminde Afrika’ya 198 milyon do­larlık ihracat yapan EHBYMİB, 2025 yılının ilk yarısında ihracatı­nı yüzde 30’luk artışla 257 milyon dolara taşıdı.

Ege Demir ve Demirdışı Metal­ler İhracatçıları Birliği ise Afrika ülkelerine ihracatını yüzde 127’lik sıçramayla 102 milyon dolardan 232 milyon dolara ilerletti.

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Af­rika’ya 75 milyon dolarlık ihra­catla en çok ihracat yapan üçün­cü sektör olarak listeye adını yaz­dırdı.

Kuzey Afrika ülkeleri öne çıktı

Ege İhracatçı Birlikleri’nden Afrika kıtasına yapılan ihracat­ta Fas 200 milyon dolarlık tutar­la ilk sırada yer aldı. 2024 yılının ilk yarısında EİB üyelerinden 91,8 milyon dolarlık ithalat yapan Fas 2025 yılının aynı döneminde ta­lebini yüzde 118 artırdı. Fas bu ta­lep artışıyla EİB’nin en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında 26. sıra­dan 13. basamağa çıktı.

Fas’a ihracatta aslan payını çe­lik sektörü aldı. Ege Demir ve De­mirdışı Metaller İhracatçıları Bir­liği’nin Fas’a çelik ihracatı yüzde 309’luk rekor artışla 34 milyon do­lardan 140 milyon dolara çıktı. Çe­lik sektörünü 15 milyon dolarlık ihracatla Ege Mobilya Kâğıt ve Or­man Ürünleri İhracatçıları Birliği izledi. Mısır’a ihracat yüzde 40’lık artışla 121 milyon dolardan 169 milyon dolara ilerledi.

Egeli çelik ihracatçıları Mısır’a ihracatlarını yüzde 53’lük artışla 30 milyon dolardan 46 milyon do­lara çıkardılar. Ege Bölgesi’nden Mısır’a kimyevi maddeler ihraca­tı yüzde 94’lük artışla 18,6 milyon dolardan 36 milyon dolara ilerle­di. Tekstil sektörünün ihracatıysa yüzde 200’lük sıçramayla 3,8 mil­yon dolardan 11,6 milyon dolara yükseldi.

Ege İhracatçı Birlikleri’nden bir başka Kuzey Afrika ülkesi Ceza­yir’e yapılan ihracat yüzde 28’lik gelişimle 119 milyon dolardan 152 milyon dolara çıktı.

Cezayir’e ihracatı 110 milyon dolarlık tutarla Ege Hububat Bak­liyat Yağlı Tohumlar ve Mamulle­ri İhracatçıları Birliği domine et­ti. Cezayir, EHBYMİB’in ihracat yaptığı ülkeler listesinde de zirve­de yer almayı başardı. Ege Bölge­si’ndeki kimya ihracatçıları 2024 yılının ilk yarısında Cezayir’e 4 milyon dolar olan ihracatlarını yüzde 255’lik artışla 14,5 milyon dolara yükselttiler.

Afrika’nın ihracat pazarında ağırlığını artırdığını söyleyen Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Mu­hammet Öztürk, Afrika’ya ihraca­tın yüzde 30 artarak 198 milyon dolardan 257 milyon dolara yük­seldiğini kaydetti. Öztürk, “2025 yılı sonunda Afrika’ya ihracatta 500 milyon doları geçeceğimize inanıyoruz. İhracatımızda öne çı­kan ürünler bitkisel yağlar ve hay­vansal yemler oldu. 2025 yılının ilk yarısında en çok ihracat yaptı­ğımız ülkeler sıralamasındaki Ce­zayir, Libya ve Cibuti Afrika ülke­leri. Afrika’nın artan nüfusu ve gı­da talebi, Türkiye için önemli bir ihracat potansiyeli sunuyor.”

“Hedefimiz ihracatımızı tüm Afrika’ya yaymak”

Ege Demir ve Demirdışı Metal­ler İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan ise, “Afrika ülkeleri­ne ihracatımız yüzde 127’lik artış­la 102 milyon dolardan 232 mil­yon dolara ilerledi. Afrika ülkeleri 2024 yılının ocak – haziran döne­minde ihracatımızdan yüzde 8,5 pay alırken, 2025 yılının ilk yarı­sında yüzde 18 pay alır hale geldi. Kuzey Afrika ülkeleri uzun yıllar­dır geleneksel pazarlarımızdan­dır. İhraç pazarlarımızı çeşitlen­dirmek ve ihracatımızı daha da ar­tırmak için tüm Afrika ülkelerine yönelik çalışmalarımızı sürdürü­yoruz. Bu bağlamda 2025 yılı so­nunda Afrika’ya 500 milyon dola­ra yakın bir ihracat hedefliyoruz” dedi.

“Ticaret heyetlerimizin meyvelerini topluyoruz”

Kıtaya gerçekleştirilen ticaret heyetlerinin önemine değinen Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünle­ri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, “Afrika kıtasına ihra­catımızı artırmak için sektörel ti­caret heyetleri düzenliyoruz. Türk şirketlerimizin Fas’ta çeşitli yatı­rımları var. İnşaat, enerji, lojistik ve turizm sektörlerinde Türk fir­malarının önemli projeleri bulu­nuyor. Fas’ta çok sayıda Türk mo­bilya firmamız mağazalar açtı ve o coğrafyada Türk mobilya ihra­catçıları İspanya, İtalya ve Fran­sa’yı geride bıraktı. Afrika’ya yöne­lik düzenlediğimiz sektörel ticaret heyetlerinin meyvelerini topluyo­ruz” diye konuştu