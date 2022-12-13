En fazla tercih edilen araçlar belli oldu

Otomobil piyasasında yaşanan arz sorunu, fiyatların yüksekliği kişilerin tercihlerinde araç kiralamayı ön plana çıkarıyor. Bu durum sektöre de hareketlilik sağlıyor. Peki, kiralama sektörü 2022 yılını nasıl geçirdi? Online araç kiralama platformu miniyol.com yayınladığı infografik ile hem dikkat çeken büyümesini hem de kullanıcıların kiralama tercihlerindeki son durumu, sistem üzerinden elde edilen verilerle destekleyerek gözler önüne serdi.

Ekonomi sınıfı araçları tercih ettik

Geçen yıl ortalama 245 TL olan günlük araç kiralama bedelinin bu yıl 395 TL olduğunu dile getiren Miniyol.com Kurucu Ortağı Yaşar Çelik, ”Bu yıl 80 binden fazla araç alternatifi ile 600’den fazla lokasyona ulaşarak önemli bir başarıya imza attık. Önceki yıla göre yüzde 1,178’lik büyüme yakaladık. Hedeflerimiz doğrultusunda fonbulucu platformu üzerinden başlattığımız 8 milyon 500 bin fona ulaşma hedefli kampanyamızın yüzde 63’ü ilk 24 saatte tamamlandı’ dedi.

Kullanıcıların yüzde 52’si ‘’Manuel Vites’’ dedi

Araç kiralama sektörünün miniyol.com gibi hareketli bir yıl geçirdiğini belirten Çelik, ‘’ 2022 yılında kullanıcıların yüzde 75’i ekonomi sınıfı, yüzde 9’u SUV, yüzde 1.47’si ise lüks araç kiraladı.

İşte en fazla tercih edilen araçlar...

En fazla tercih edilen araçlar ‘Renault Clio’, “Fiat Egea” ve ‘Renault Megane’ oldu. Müşterilerin yüzde 52’si manuel vitesi tercih ederken, yakıt konusunda yüzde 66 ile benzin öne çıkıyor. Onu yüzde 32 oranında dizel izledi” diye konuştu.

En popüler lokasyon: Sabiha Gökçen Havalimanı

Kiralama işlemlerinin yapıldığı cihazlarda mobilin liderliğinin sürdüğünü belirten Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Araç kiralamaların yüzde 87,47’si mobil üzerinden yapılırken, yüzde 17,23'ü masaüstü, yüzde 1,3'ü de tabletten gerçekleştirildi. Kiralamalardan ortalama 11 gün önce rezervasyon yapıldı. Ortalama kiralama süresi 4 gün, geçen sene 980 TL olan ortalama sepet tutarı ise bu yıl 1.700 TL oldu. En popüler lokasyonlara bakıldığında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı başı çekiyor.”