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Erdemir'in 29. Dönem Toplu İş Sözleşmesi anlaşmayla sonuçlandı

Türkiye’nin ilk ve en büyük yassı çelik üreticisi Erdemir’de, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

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Erdemir açıklamasına göre, 11 Ekim 2022’de başlanan ve Erdemir adına Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yapılan 4 bin 217 saat ücretli çalışanı kapsayan 29. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı. Erdemir 29. Dönem Toplu İş Sözleşmesi, Ankara’da 6 Ocak’ta gerçekleştirilen oturumda bağıtlandı.

29. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’ni anlaşmayla sonuçlandıran Erdemir, en önemli varlığı olarak gördüğü çalışanlarını korumaya ve iş barışını sağlamaya devam ediyor.

Sürdürülebilir büyüme ilkeleri doğrultusunda güçlü adımlarla ilerleyen Erdemir'in, çalışanlarından aldığı güçle Türkiye için değer üretmeye devam edeceği bildirildi.

 

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