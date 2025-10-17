ESBAŞ’a Avrupa’dan prestijli ödül

Dünyanın en prestijli kurumsal mükemmellik tanıma programlarından biri olarak kabul edilen EFQM Global Award, şirketlerin sürdürülebilir mükemmellik, liderlik, yenilikçilik ve müşteri odaklılık konularındaki performansını ölçüyor.

Bu yıl son derece zorlu ve rekabetçi bir değerlendirme sürecinin ardından ödüle layık görülen ESBAŞ, Ege Bölgesi’nden bu ünvanı kazanan ilk şirket oldu.

EFQM Küresel Ödülü, İspanya’nın Tarragona kentinde Tarraco Arena’da düzenlenen törende 10 farklı ülkeden 8 farklı sektörde faaliyeti olan 14 şirkete verildi.

6 Diamonds’ ödülünü alan ESBAŞ Genel Müdür Yusuf Kılınç, kazandıkları başarıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu ödül, mükemmellik kültürünü kurumsal yapımıza derinlemesine yerleştirdiğimizin ve sürekli iyileştirme anlayışımızın uluslararası düzeyde tescillendiğinin göstergesidir. EFQM Küresel Ödülü’nü Ege Bölgesi’ne getiren ilk firma olmaktan büyük gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Kılınç, sürecin dünyanın farklı ülkelerinden gelen bağımsız değerlendiriciler tarafından yürütüldüğünü belirterek, “Değerlendirme ekipleri, şirketimizin tüm iş süreçlerini; stratejiden operasyonel mükemmelliğe, sürdürülebilirlikten çalışan bağlılığına kadar titizlikle inceledi. Büyük bir dikkatle yapılan bu değerlendirme sonucunda elde ettiğimiz bu sonuç, ESBAŞ’ın güçlü liderliği, müşteri odaklı yaklaşımı ve yenilikçi kurum kültürü sayesinde mümkün oldu. Bu başarı, sadece ESBAŞ çalışanlarının değil, Ege Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösteren tüm firmalarımızın ortak gururudur. Hedefimiz, sürdürülebilir mükemmelliği bir yaşam biçimi haline getirerek ülkemizi global arenada temsil etmeye devam etmektir” dedi.

Küresel düzeydeki en prestijli tanınma

EFQM Küresel Ödülleri, dünya genelinde kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri arasında mükemmellik yolculuğunda ulaşılan en üst düzey başarıları tanımlıyor. 1992 yılından bu yana verilen bu ödül, Avrupa iş dünyasında kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik standartlarının yerleşmesinde önemli bir rol oynuyor.

ESBAŞ, 2012 yılından bu yana uyguladığı mükemmellik modeli ile geçmişte de Türkiye Kalite Ödülü ve PerYön’den insana Değerde Liderlik Büyük Ödülü gibi ulusal düzeyde verilen iki önemli ödülü almıştı. Yine uluslararası değerlendirme yapan Great Place to World (GPTW) tarafından 6 kez Türkiye’nin İyi İşvereni ve 3 kez Avrupa’nın En İyi İşvereni ödüllerini kazanan ESBAŞ, bu son ödül ile mükemmellik yolculuğunu da bu alanda dünyanın en prestijli ödülü ile taçlandırmış oldu.

Bir ayda iki uluslararası ödül

ESBAŞ, bu ay bir uluslararası ödül daha almıştı. Firma, Great Place To Work’un Ekim ayında açıkladığı ‘2025 Fortune Avrupa’nın En İyi 100 İşvereni’ listesinde yer almayı başardı. 2022 ve 2023 yıllarında da Avrupa’nın en iyi işverenleri arasında gösterilen ESBAŞ, üçüncü kez listede yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Great Place To Work (GPTW), 21 ülkeden 100 organizasyonu değerlendirerek yayınladığı bu yılki listeyi, Avrupa genelinde 1,5 milyondan fazla çalışanın geri bildirimine dayanarak hazırladı. Bu yıl Türkiye’den yalnızca dört şirket Avrupa’nın en iyi işverenleri arasında yer alırken, ESBAŞ üçüncü kez bu prestijli listeye giren sayılı Türk şirketlerinden biri oldu.