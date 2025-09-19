Foneria Portföy, ONE Portföy olarak faaliyetlerine devam edecek

Fon çeşitliliği ve teknoloji odaklı çözümleriyle sektörde farklılaşmayı amaçlayan ONE Portföy, yatırımcılarını aynı çatı altında buluşturarak güçlü bir yatırımcı tabanı oluşturmayı hedefliyor. Şirket, yurtiçi ve yurtdışı sermaye piyasası araçlarında portföy yönetimi hizmeti sunmayı sürdürecek.

“Yeni çözümler sunmaya devam edeceğiz”

ONE Portföy Genel Müdürü Kubilay Özalp, marka dönüşümüne ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Foneria markası ile başladığımız yolculuğumuzu, ONE Portföy adıyla global vizyona uygun şekilde sürdürüyoruz. ONE bizim için bütünlük ve güven anlamına geliyor. Yatırımcılarımızın portföy yönetiminde ‘ilk ve tek’ tercihi olmak, güveni ve şeffaflığı tek bir çatı altında sunmak önceliğimiz. Birlikten aldığımız güçle en iyi çözümleri üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

2021 yılında Türkiye’nin ilk Fon Pazarı olan Foneria uygulamasının kurucusu Arif İsfendiyaroğlu tarafından kurulan şirket, teknolojik altyapısı, uzman ekibi ve yaklaşımıyla bireysel ve kurumsal yatırımcılara finansal çözümler sunmaya devam ediyor.

Mart 2025’te başlatılan hisse devri süreci, Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvurunun ardından Ağustos 2025’te tamamlanarak şirketin payları Bülent Kırımlı ve İlkay Civelek tarafından devralındı. Eylül 2025 itibarıyla 33 fon ve yaklaşık 32 milyar TL’lik portföy büyüklüğüne ulaşan ONE Portföy, menkul kıymet yatırım fonları, özel portföy yönetimi, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarından oluşan ürün yelpazesiyle faaliyetlerini sürdürüyor.

Türkiye’nin ilk Fon Pazarı olan Foneria uygulaması ile dijital finansal teknolojiler alanındaki iş birliğini koruyan ONE Portföy, yatırımcılara çözümler sunmaya devam edecek.