Gazinatepli İşadamı Selim Memiş hayatını kaybetti

Güneş DOĞDU SOYLU / GAZİANTEP

Tat Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Selim Memiş hayatını kaybetti.

Memiş'in cenazesi bugün öğle namazına müteakip Asri Mezarlık'ta bulunan Şireci Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından definedilecek. DÜNYA Gazetesi ailesi olarak Tat Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Selim Memiş'e rahmet yakınlarına sabır diliyoruz.

Selim Memiş kimdir?

Aslen Muşlu olan ve 40 yıldır Gaziantep’te yaşayan ilk önce Tat Makarna'yı kuran ve daha sonra Tat Kimya ve Halı’ya kurup oğullarıyla yoluna devam eden Selim Memiş evli ve 4 çocuk babası ve birçok sivil toplum kuruluşunun yönetiminde bulunuyordu.