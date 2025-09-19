GESİAD ve MARSİFED yatırım fırsatlarını konuştu
GESİAD öncülüğünde, MARSİFED katkılarıyla düzenlenen “Para Piyasalarında Beklentiler ve Yatırım Fırsatları Zirvesi’nde, enflasyon, faiz politikaları, döviz kurları, yatırımcı ilgisi ve iş dünyasının gelecek vizyonu detaylı olarak ele alındı.
Nezaket ÇETİN
Zirvede açılış konuşmasını yapan GESİAD Başkanı Tolga Papatya, Türkiye ekonomisinin 2025 itibarıyla hem enflasyonla mücadele ettiğini hem de büyüme ve yatırım iştahını canlı tutmaya çalıştığını belirtti.
Papatya, sanayicilere nakit akışını yönetme, finansal araçları doğru kullanma ve riskleri çeşitlendirme çağrısında bulunarak, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm gibi stratejik alanlara yatırım yapmalarının önemine dikkat çekti. Türkiye’nin dinamik iç pazarı ve Avrupa ile entegrasyonunun iş dünyası için fırsatlar sunduğunu belirtti.
MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akın ise federasyonun yalnızca çatı kuruluş olmadığını, iş dünyasında köprü görevi gördüğünü söyledi. Akın, “Yerelde güçlenmeden ulusal başarı mümkün değil. İş dünyasında rekabet vardır; asıl değer, rekabet ederken iş birliği yapabilmektir” ifadelerini kullandı. Akın, küresel finans piyasalarının hızla değiştiğine dikkat çekerek, doğru yatırım araçlarını bilmenin, sermayeyi etkin yönetmenin ve finansal okuryazarlığı artırmanın iş dünyasının gelecekte ayakta kalabilmesinin temel unsurları olduğunu vurguladı.