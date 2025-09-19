GESİAD ve MARSİFED yatırım fırsatlarını konuştu

Nezaket ÇETİN

Zirvede açılış konuşmasını yapan GESİAD Başkanı Tolga Papatya, Türkiye ekonomisinin 2025 itibarıyla hem enflasyon­la mücadele ettiğini hem de bü­yüme ve yatırım iştahını canlı tutmaya çalıştığını belirtti.

Pa­patya, sanayicilere nakit akışını yönetme, finansal araçları doğ­ru kullanma ve riskleri çeşitlen­dirme çağrısında bulunarak, di­jitalleşme ve yeşil dönüşüm gibi stratejik alanlara yatırım yap­malarının önemine dikkat çek­ti. Türkiye’nin dinamik iç pazarı ve Avrupa ile entegrasyonunun iş dünyası için fırsatlar sundu­ğunu belirtti.

MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akın ise fede­rasyonun yalnızca çatı kuruluş olmadığını, iş dünyasında köprü görevi gördüğünü söyledi. Akın, “Yerelde güçlenmeden ulusal başarı mümkün değil. İş dünya­sında rekabet vardır; asıl değer, rekabet ederken iş birliği yapa­bilmektir” ifadelerini kullandı. Akın, küresel finans piyasaları­nın hızla değiştiğine dikkat çe­kerek, doğru yatırım araçlarını bilmenin, sermayeyi etkin yö­netmenin ve finansal okurya­zarlığı artırmanın iş dünyasının gelecekte ayakta kalabilmesinin temel unsurları olduğunu vur­guladı.