GMS Yatırım Holding ile Burva’dan stratejik karar

Medya, gıda, teknoloji, savunma sanayi, enerji ve yapay zekâ alanlarında yatırım faaliyetlerini sürdüren GMS Yatırım Holding, stratejik bir kararla Borsa İstanbul’da Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birleşme kararı aldı. Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den KAP’a yapılan bildirimde şu ifadeler yer aldı: “Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda; şirketimizin, GMS Yatırım Holding A.Ş. ile, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde birleşmesine karar verilmiştir” denildi.

Buna göre, söz konusu birleşme işlemi yanında şirketin “Yatırım Holdinge” dönüşmesinin planlanmakta olduğu ifade edildi. Bu doğrultuda ayrıca gerekli esas sözleşme değişikliklerinin yapılmasına karar verildiği kaydedildi. Bu kapsamda; birleşme işlemine ilişkin yöntem, değerleme çalışmaları ve değişim oranları belirlenecek, gerekli tüm yasal izinler alınacak, esas sözleşme değişiklikleri için başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere ilgili kurumlara başvuruda bulunulacak ve akabinde Genel Kurul onayına sunulacak. Birleşme işlemi ve esas sözleşme değişiklikleri, gerekli izinlerin alınması ve Genel Kurul'da onaylanmasını takiben yürürlüğe girecek.