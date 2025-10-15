GSO Başkanı Ünverdi: Konkordato konusunda yanlış hesap var

Ünver­di, ekonomik zorluklarla birlik­te istenmedik şekilde birçok ilde firmalar tarafından konkordato başvurularının gerçekleştiğini ancak, Gaziantep’te devamlılık arz eden bir bilgi kargaşası sebe­biyle konkordato başvurularının mevcudun çok üstünde olduğu gibi bir yanılgıya düşüldüğünün altını çizdi.

Olanı söylemekten çekinme­diklerini ancak, yanlış verilen bilgilerin kent sanayisine ve ti­caretine zarar vermesi sebebiyle açıklama yapmanın bir zorunlu­luk haline geldiğini dile getiren Ünverdi: “Konkordato konusu belli kaynaklardan herkesin ula­şabileceği ve takip edilebilir bir konudur. Ancak mevcut kaynak­ları değerlendirirken dikkatli olunmalıdır.

Kamuoyunun doğru bilgiye ulaşması adına, son iki yılda Ga­ziantep’ten yapılan konkorda­tolara ilişkin sayı ve mevcut du­rumu paylaşan Başkan Ünver­di, “Gaziantep’te 2024 yılında 31 adet konkordato kararı alınmış­tır. 12 firmanın süreci devam et­mektedir. 2025 yılında ise şu ana kadar 25 konkordato kararı alın­mıştır. 20 firmanın süreci devam etmektedir. Her konkordato baş­vurusunun da iflas erteleme ile sonuçlanmadığı bilinmelidir.

Örneğin son dönemde peşin sı­ra ‘artış oldu’ şeklinde açıklanan listelerde; Önce konkordato baş­vurusunda bulunan firmanın adı yazılmakta, daha sonra ortakla­rı yazılmakta ve her biri ayrı fir­maymış gibi yüksek sayılara ula­şılmaktadır. Halbuki konkorda­to başvurusunda bulunan tek firma iken aynı firmanın ortak­larının isimlerinin ayrı ayrı ya­zılması çok daha fazla firma baş­vuruda bulunmuş gibi bir sonuç çıkarmaktadır. Bu da sayıyı ger­çeğin çok üstünde göstermekte­dir” diye konuştu.

“Finansman maliyetleri düşürülmeli”

GSO Başkanı Adnan Ünver­di sözlerine şu şekilde noktala­dı: “Bu doğrultuda, küresel piya­salar ve ülke ekonomimizdeki daralan koşullardan sanayimiz uzun süredir olumsuz etkilen­mekte olup, sorunların çözümü için 7/24 çaba göstermekteyiz. Sektörlerimizden gelen taleple­ri ilgili mercilerle gerek rapor­lar halinde gerekse birebir gö­rüşmeler şeklinde iletiyor, her platformda dile getiriyoruz. Ta­bii ki zorda olan firmalarımızın bu süreci atlatabilmesi ve kon­kordato sayısının artmaması en büyük isteğimiz.

Bu sebeple ön­celikli olarak finansman mali­yetlerinin düşürülmesi, en bü­yük ihtiyaç haline gelen kaynak bulma noktasında kredilere eri­şimin kolaylaştırılması, kamu tarafından girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve kamu maliye­sinde kolaylık sağlayacak yapı­sal adımların atılması öncelik­li beklentilerimiz arasında yer alıyor. Bu konulara ivedi çözüm­ler bulunursa firmalarımız biraz olsun toparlanma imkanı bula­cak ve işletmelerin devamlılığı sağlanacaktır. Üretim, ihracat ve istihdamın sürdürülebilirli­ği atılacak adımlarla birlikte fir­malarımızın ayakta kalmasına bağlıdır.”