GSO’dan deprem bölgesi için kredi muafiyeti çağrısı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Nisan Ayı Meclis Toplantısı, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu’nun başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Meclis ve Meslek Komite Üyelerinin ka­tılımıyla yapıldı.

Toplantının açı­lış konuşmasını yapan GSO Mec­lis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, sanayicilerin zorlu koşullara rağ­men üretim azmini koruduğunu belirterek, ‘’Dünya ekonomisinde yaşanan dalgalanmalar, ülkemizi ve sanayicilerimizi doğrudan et­kiliyor. Bu süreçte sanayicileri­miz büyük bir direnç gösteriyor. Küresel ticaretin zayıfladığı ve belirsizliklerin arttığı bir ortam­da yapılacak her üretim ve ihracat ülke ekonomimizin en büyük gü­cüdür. Bu zorlu süreçte reel sek­törü destekleyecek adımlar çok kıymetlidir” dedi.

Kredi sınırı kararı sanayiciyi zorluyor

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de yaptığı konuş­masında, mart ayında Resmi Ga­zete’de yayımlanan yeni bir dü­zenleme ile deprem bölgesine tanınan kredi büyüme sınırı mu­afiyetlerinin sona erdiğini belir­terek, bölge ekonomisinin halen deprem sonrası toparlanma sü­recindeyken, İran ile yaşanan jeo­politik gerilim ve savaş ortamının sanayi üzerinde ilave baskı oluş­turmaya devam ettiğine dikkati çekti.

Bu gelişmelerin özellikle pet­rokimya ve imalat sektörlerinde hammadde tedarikinde aksama­lara, lojistik maliyetlerinde artışa ve ihracat hatlarında daralmaya yol açtığının altını çizen Ünverdi, şunları dile getirdi: “Kredi sınır­lamalarının yeniden başlaması, firmaların finansmana erişimini zorlaştırarak, nakit akışını boz­makta ve istihdam ile üretim ka­pasitesinde kalıcı kayıp riski do­ğurmaktadır. Bu çerçevede, böl­genin ekonomik kırılganlığı ve stratejik önemi dikkate alınarak; kredi büyüme muafiyetlerinin en azından jeopolitik riskler azalın­caya kadar yeniden uygulanması veya kademeli bir geçiş sürecine bağlanması bölgemiz açısından kritik öneme sahiptir.”

“Yatırımları çeşitlendirmeliyiz”

“Gaziantep bir sanayi şehridir ve yüzde 65 ile ekonomisinin büyük kısmı sanayiye dayalıdır” diyen Ünverdi, konuşmasında şunları ifade etti: “Ancak gelinen noktada, sürdürülebilirlik ve büyüme için Ar-Ge, tasarım, patent ve markalaşma çalışmaları ile üretim ve ihracatımızda katma değeri artırmamız öncelik haline gelmiştir. Yatırımlarımızı çeşitlendirmeli, bunu yaparken de orta ve yüksek teknolojilere geçişi hızlandırmalıyız. Tüm dünyada savaşla birlikte krizin derinleştiği bir ortamda, şehrimiz tüm koşullara rağmen kararlılıkla çalışmaya devam etmektedir. Zorlanıyoruz ama Gaziantep geçmişte olduğu gibi her güçlüğün üstesinden gelecek güce de sahiptir.’’

Gaziantep’in ekonomik verileri hakkında meclis üyelerine bilgi veren Ünverdi, şu değerlendirmelerde bulundu: “2026 yılı mart ayında 826 milyon 235 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. En çok ihracat yapılan ülkelerin başında Irak ve ABD geliyor. İhracatın sektörlere göre dağılımında ise yüzde 35,9 ile tarımsal sanayi ve hububat ürünleri ilk sırada yer alırken, yüzde 34,4 ile tekstil ürünleri ikinci, yüzde 12,8 ile kimya ve plastik ürünleri üçüncü sırada bulunuyor.”