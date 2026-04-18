HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan çağrı: Vergi sistemi baştan sona değiştirilmeli

HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Manavgat'ta düzenlenen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş'ta yaşanan olayın toplumsal bir yozlaşmanın sonucu olduğunu savunan Arslan, "Türkiye'nin en önemli gündemi maalesef hepimizin yüreğini yakan, hepimizi gerçekten derinden yaralayan, üzen Kahramanmaraş'taki evlatlarımızın katliamıdır. Milletimizin ve evlatlarını kaybeden ailelerimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Büyük bir şok yaşıyoruz. Dünyanın değişik bölgelerinde benzer durumları gördüğümüz zaman, 'bizim ülkemizde bunlar olmaz' dediğimiz şeyler, maalesef ülkemizde de tek tek yaşanmaya başlandı. Bu bir çürümenin, bir yozlaşmanın, gerçekten değerlerimizden, kendimizden, kimliğimizden uzaklaşmanın ve evlatlarımıza yeterince sahip çıkamamanın; hem eğitim sistemimizde hem de aile olarak çocuklarımıza daha fazla zaman ayırıp daha fazla onlarla ilgilenmemiz gerektiğini görüyoruz" dedi. Yaşanan olayları insan aklının almadığını belirten Arslan, "14 yaşındaki bir çocuğun 5 tane silahla 8-10 yaşındaki çocukları taramasının hiçbir mantıklı açıklaması, izahı olamaz. Bu bir cinnet halidir" ifadesini kullandı.

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan bütün konfederasyonlar üye sayısı oranında temsil edilmeli"

Ekonomik gelişmelere ve enflasyon hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arslan, çalışanların mali yükünün azaltılması gerektiğini belirterek, "Enflasyon hedeflemelerindeki sapmanın sonuçta çalışanlara büyük bir maliyet getireceğini biliyoruz. Bu maliyetin azaltılması konusunda da bazı düzenlemelerin yapılması; ÖTV gibi, KDV gibi bir kısım vergilerden de belli indirimlerin yapılarak çalışanların nefes almasını sağlayacak bazı maliye alanında çalışmaların yapılması gerekiyor. Hayat pahalılığı ve bu konudaki alım gücündeki zayıflama, enflasyonun en çok mağdur ettiği kesim olan çalışanları daha fazla zor günler bekleyecek demektir. O nedenle enflasyonla mücadele ile hedef enflasyona göre hazırlanmış, hedeflenmiş ücretlerin yeniden gözden geçirilerek bu mağduriyetleri en az şekilde çalışanların yaşayacağı bir düzenlemeye acilen ihtiyacımız var" dedi.

Vergi adaletine vurgu yapan Arslan, mevcut sistemin çalışanlar aleyhine işlediğini belirterek "Türkiye vergi sistemi maalesef çok kazanandan az, az kazanandan daha fazla vergi alan bir model. Vergi sisteminin baştan sona değiştirilmesi gerekiyor. Adaletli bir vergi sistemine ihtiyacımız var. Asgari ücret düzeyinde maaş alan bir işçinin verdiği vergiyi maalesef mühendislik bürolarından, hukuk bürolarından, doktorların bürolarındakilerden daha fazla vergi veriyorlar" diye konuştu.

Emekli maaşlarıyla ilgili görüşlerini dile getiren Arslan, "2024'ten başlayarak her yıl, bir sonraki yıl emekli olanlar bir önceki yıl emekli olanlardan daha düşük maaş almak zorunda kaldılar. Sistemde bir yıl daha kalıyorsunuz, daha fazla prim ödüyorsunuz, daha fazla sisteme destek oluyorsunuz, maaşınız düşüyor. Gerçekten bir adaletsizlik, haksızlık var, bunların acilen giderilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu. Arslan, konuşmasını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısına yönelik eleştirileriyle tamamladı. Arslan şunları söyledi:

"Hükümete çağrımız, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının ivedilikle değiştirilmesi, demokratik bir temsilin olması. Bütün konfederasyonlar üye sayısı oranında temsil edilmeli. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun verileri sadece TÜİK'in verileri olmamalı, bağımsız kaynaklardan elde edilen verilerle komisyona gidilmeli."

Toplantıya Hizmet-İş Sendikası'nın 83 şube başkanı, 140 şube başkan yardımcısı, il ve ilçe başkanları ile sendikanın 48 yıllık tarihinde görev yapmış yaklaşık 45 eski şube başkanı katıldı.