Hedef: Dirençli bir Bursa planlamak

Bursa Ticaret ve Sana­yi Odası’nın (BTSO), Bursa Business Scho­ol’da ‘Uludağ Dirençli Kentler Zirvesi’ne imza attı. Bu sene “Şimdi Dönüşüm: Dirençli Şe­hirler, Yenilikçi Yarınlar” mot­tosuyla kurgulanan zirve, fark­lı oturumlarda sektörün gele­ceğini çeşitli perspektifleriyle detaylı bir şekilde ele aldı.

Zirvenin açılış töreni, BT­SO Yönetim Kurulu Başka­nı İbrahim Burkay, Çevre Şe­hircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Dönüşüm Uygu­lamaları Daire Başkanı İrfan Akça, Bursa Milletvekili Meh­met Atmaca, Yıldırım Beledi­ye Başkanı Oktay Yılmaz, BT­SO İnşaat Konseyi Başkanı Ali Tuğcu, BTSO Yönetim Ku­rulu, meclis ve komite üyeleri ile üniversite, akademik oda­lar ve sivil toplum kuruluşla­rından temsilciler katıldı.

“Dirençli kent bir numaralı hedefimiz”

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, şehirleşmenin nü­fus artışından öte, köklü bir medeniyetin inşası anlamına geldiğini belirtti. Bursa’nın tarihin her döneminde tica­retin ve üretimin merkezi ol­duğunu hatırlatan Başkan Burkay, kentin 1960’lı yıllar­da Türkiye’nin ilk organize sanayi bölgesine ev sahipliği yaparak planlı kalkınmanın da öncülüğünü üstlendiğini ifade etti.

Burkay, “Kentimi­zin ikinci planlı OSB’si bun­dan tam 60 yıl sonra TEKNO­SAB olarak hayata geçti. Bu­nu sorgulamamız gerekiyor. Bursa, 17 tane OSB’si olan bir kent. Diğer OSB’lerin tamamı belde belediyeleriyle o gün­kü ihtiyaçların karşılanması adına hayata geçirildi. Bugün dirençli ve yaşanabilir kent­ler bizim bir numaralı hedefi­miz” şeklinde konuştu.

Kalkınmanın yalnızca eko­nomik başarıyla sınırlı kalma­ması gerektiğinin altını çizen Burkay, “Bunun yanına mutla­ka gelişmişliği koymamız la­zım. Bu ancak planlama ile olur. Planlamayı yapamadığınız hiç­bir süreci yönetemezsiniz. Bu da ancak bir kentin anayasası olan 1/100 bin ölçekli plan ile yapılabilir” dedi.

2015 yılından bu yana her platformda Bur­sa’nın mekânsal planlama ih­tiyacını dile getirdiğini hatır­latan İbrahim Burkay, “Üstelik Bursa, birinci derece deprem kuşağında yer alan ve tarih bo­yunca yıkıcı afetlere maruz kal­mış bir şehir olarak, her an bu gerçekle yüzleşmeye devam ediyor” dedi. Kent içinde sı­kışıp kalan 8 bin 500’den faz­la imalatçı firmanın bulundu­ğuna işaret eden İbrahim Bur­kay, şöyle devam etti: “Bu tablo, üretim gücümüzle beraber kent sağlığı, yaşam kalitesi ve dirençli şehir vizyonu açısın­dan da risk teşkil ediyor.

Kentin anayasası niteliğindeki mekân­sal planlama süreci büyük önem taşıyor. Bu plan, yalnız­ca yolların ya da arsaların değil; üretimin, ticaretin, lojistiğin ve yaşam alanlarının birlikte dü­şünüldüğü, entegre bir gelecek senaryosu ile birlikte düşünül­düğünde anlam kazanacaktır. Geçmişteki bu hatalardan ders çıkararak, geleceğimizi daha bilinçli ve planlı bir şekilde inşa etmek hepimizin ortak sorum­luluğudur.”

“Tüm tecrübemizle destek vermeye hazırız”

BTSO İnşaat Konseyi Başkanı Ali Tuğcu, Bursa’nın sahip olduğu vizyon ve hedefleriyle Türkiye’nin ekonomik büyüme potansiyeli en yüksek şehirlerinden biri olma özelliğini sürdürdüğünü söyledi.

Bursa vizyonuna yakışır, dirençli bir kent kimliğini ortak akılla yeniden inşa etmenin önemine işaret eden Ali Tuğcu, “Şehrimizin yakın gelecekte sorunlarından arınmış, daha yaşanabilir bir kent olması için ortak akıl ve bilimsel planlama vazgeçilmez bir gerekliliktir. Şehir merkezinde sıkışıp kalan ve kentimizin üzerindeki yükü artıran sanayi tesislerinin planlı bölgelere taşınması, Bursa’nın çok daha parlak bir geleceğe doğru ilerlemesine önemli bir imkân sunacaktır.

Bursa’nın dirençli kent olma özelliğini güçlendirmek amacıyla başlatılan çalışmalar ve özellikle 1/100 binlik yeni çevre düzeni planı, geleceğe yönelik önemli bir vizyon sunmaktadır. Bizler, İnşaat Konseyi olarak akademik odalarımızın değerli bilgi birikimi ile reel sektörümüzün dinamizmini ve tecrübesini ortak bir paydada buluşturmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bursa itibarlı bir şehir”

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Dönüşüm Uygulamaları Daire Başkanı İrfan Akça, zirvenin dönüşümün herkes tarafından gündemde tutulması adına büyük önem taşıdığını söyledi. Dirençli şehir kavramının geleceğe umutla bakılmasını sağlayan bir çerçeve sunduğunu kaydeden Akça, “Dirençli şehirler sadece şoklar ve streslere karşı dayanıklı kalmayıp aynı zamanda bu tip olayların sonucunda hızlı toplanabilen şehirler manasına da geliyor.

Bundan sonra yeni 6 Şubat’lar yaşamamak için elimizden gelen gayreti yerel yönetim ve sektör temsilcileriyle göstermeye çalışacağız. Bu zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen başta BTSO olmak üzere katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.