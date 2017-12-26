İsdemir ile Hak-İş uzlaştı

26 Aralık 2017

OYAK Maden Metalürji Grubu şirketlerinden İskenderun Demir Çelik Fabrikası (İsdemir) ve Hak-İş Konfederasyonu arasında 01 Ocak 2018 - 31 Aralık 2020 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

3 bin 107 işçiyi kapsayan sözleşmenin Ankara'da yapılan imza törenine OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, İsdemir Genel Müdürü Toker Özcan, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Çelik-İş Genel Başkanı Yunus Değirmenci katıldı.

Törende konuşan OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, "OYAK üyelerinin hakkını korumayı birincil görev edinen bir kurum olarak, üyelerimiz kadar çalışanlarımızın haklarını da gözetiyor, emek kavramını çok değerli görüyoruz. Ağustos ayında başladığımız zorlu sözleşme süreci, tarafların yapıcı yaklaşımı sayesinde uzlaşmayla sonlandı. Barış ortamında sürdürdüğümüz görüşmelerin çalışanlarımızın mutluluğuyla sonuçlanması işveren olarak bizi de mutlu ediyor" dedi.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan da, "Çatışma yerine uzlaşma ve yapıcı diyaloğu tercih eden çalışma prensibimizle, zorlu ve hassas bir sözleşme süreci yürüttük. Müzakere sürecinde dünya konjonktürünü, ülkemizin gerçeklerini ve rekabeti gözeterek üyelerimizin lehine bir sözleşme çıkarmak için tüm taraflar olarak aynı gayretle çalıştık" şeklinde konuştu.