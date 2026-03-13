İstanbul ve Batı Karadeniz tek yürek: Büyük iftar buluşması gerçekleşti

Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleştirilen program; siyaset, bürokrasi, iş dünyası ve sivil toplum temsilcilerini aynı sofrada bir araya getirdi. Programa Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, eski İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu, eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Kastamonu, Karabük ve Düzce belediye başkanları, çok sayıda milletvekili, bürokrat, iş insanı ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Batı Karadeniz’in birlik ve beraberliğini tebrik ettiği telgrafı ile başlayan program, coşkulu bir kaynaşma ruhu ile devam etti. Protokol konuşmaları özellikle milletin birlik ve beraberliğine değindi.

Programın ev sahipliğini yapan Batı Karadeniz Konseyi İstanbul Başkanı ve Kastamonulular Platformu Başkanı Haydar Çolakoğlu, konuşmasında Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ruhunu güçlendiren özel bir zaman olduğunu vurguladı. İstanbul’da Batı Karadenizli hemşehrilerin güçlü bir dayanışma kültürü oluşturduğunu ifade eden Çolakoğlu, bu birlikteliğin yalnızca bugünün değil, geleceğin de en önemli teminatlarından biri olduğunu dile getirdi. İstanbul'daki seçmen kitlesinin yüzde 42'sinin Batı Karadeniz kökenli olduğuna ve bu büyük kitlenin yüzde 12'sini Kastamonuluların oluşturduğuna dikkat çeken Çolakoğlu, metropolde omuz omuza sergilenen bu duruşun aynı zamanda İstanbul'un da en büyük teminatı olduğunu ifade etti. Geçmişte söylenen "İki şehir, tek yürek" vizyonunun artık daha da büyüyerek "İstanbul ve Batı Karadeniz tek yürektir" noktasına ulaştığını belirten Çolakoğlu, Üsküdar'a kadar köklü bir Batı Karadeniz bağının varlığına vurgu yaptı.

Konuşmasında Batı Karadeniz’in yalnızca bir coğrafi bölge değil; vatan sevgisi, çalışkanlık ve dayanışma kültürüyle yoğrulmuş güçlü bir değerler bütünü olduğuna dikkat çeken Çolakoğlu, Kastamonu’nun tarih boyunca devletine ve milletine bağlılığıyla öne çıkan bir şehir olduğunu belirtti.

İstiklal Harbi’nde nüfusuna oranla en fazla şehit veren illerden biri olan Kastamonu’nun bu yönüyle Türkiye’nin çimentosu niteliğinde olduğunu ifade eden Çolakoğlu, bölgenin tarihsel mirasının bugün de aynı bilinçle yaşatıldığını vurguladı. Bu mirası detaylandıran Çolakoğlu, İstiklal Madalyası'na sahip tek ilçe olan İnebolu'nun kahramanlıklarına değinerek, o topraklarda yaşayanların vatan müdafaası için tereddütsüz cepheye koştuğunu hatırlattı. Ayrıca, Batı Karadeniz'in Fatih Sultan Mehmet Han'dan Enver Paşa'ya, Şehit Şerife Bacı'dan Halime Çavuş'a kadar, devleti ve milleti dara düştüğünde daima saf tutan nice önemli değerler yetiştirdiğini sözlerine ekledi.

İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümüne de değinen Haydar Çolakoğlu, Mehmet Akif Ersoy’un “Korkma” nidâsıyla başlayan dizelerinin milletin bağımsızlık iradesini ve ortak değerlerini temsil ettiğini belirtti.

Kastamonulular Platformu ve Batı Karadeniz Konseyi’nin hedeflerine de değinen Haydar Çolakoğlu, hemşehriler arasındaki dayanışmayı güçlendirmeyi, bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlamayı ve gelecek nesillere daha güçlü bir Batı Karadeniz bırakmayı amaçladıklarını söyledi. Bu süreçte gençlerin dinamizmi ve kadınların vizyonunun önemli bir güç kaynağı olduğunu vurguladı.