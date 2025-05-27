İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz: Maliyetler o kadar yüksek ki Çinliler bizim sektöre gelmez

Recep ERÇİN

Türk tekstil sektörü 2025 yılının ilk dört ayında yaklaşık 3,2 milyar dolarlık ihracat geliri elde etti. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,7’lik bir artış söz konusu.

Son 12 aylık ihracat tutarı da 9,5 milyar doları aştı. Merkez Bankası tarafından yayınlanan kapasite kullanım raporu verilerine göre mayıs ayı itibarıyla tekstil sektöründe bu oran yüzde 68,5 düzeyine indi. Geçen yıl nisan ayında sektörün kapasite kullanımı yüzde 72,9 düzeyindeydi. Kapasite kullanım oranlarına aylar itibarıyla baktığımızda bir yıllık dönemdeki düşük eğilimi dikkat çekiyor.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, sektörün genel durumunu “Keyif yok” şeklinde ifade etti. Sektörde ödeme vadelerinin 120 aya kadar çıktığını belirten Öksüz, son faiz kararı için “Artış kötü oldu. Yani biraz dövizi frenlemek için yaptılar ama döviz artmasa da işletmeler fiyatları artırmaya otomatiğe bağlamış. Gittiğimiz restoranda, kasapta, manavda bunun yansımalarını çok net görüyoruz” dedi.

“İthalat cazip hale geldi”

Geçen günlerde İstanbul’daki ofisinde ziyaret ettiğimiz Öksüz, tekstil sektörünün çatı birliklerinden İTHİB’in başkanı olsa da yönetim kurulu üyesi bulunduğu Kahramanmaraşlı KİPAŞ Holding dolayısıyla hazır giyimden kağıda, çimentodan gıdaya kadar birçok sektörü içeriden takip ediyor. Bu anlamda reel sektörün genel bir fotoğrafını çeken Öksüz, “İhracat biraz düştü. İşler zayıfladı.

İthalat cazip hale geldi” diye konuştu. Son dönemde Çinli firmaların özellikle menşe değiştirerek ABD tarifelerini aşmak için Türkiye’de de yatırımlarını artırdıkları gözleniyor. Bu noktada tekstil sektörüne bir Çinli yatırımı bekleyip beklemediklerini Öksüz’e sorduğumuzda, “Çinliler tekstile girmez. Bizde maliyetler yüksek. Bir çalışanın işverene maliyeti 1.100- 1.200 dolara çıkıyor. 700-800 dolarlara inmesi lazım” bilgilerini verdi.

Beyana tabi yöntem sakıncalı

Dahilde İşleme Rejimi (DİR) konusunda daha önce de gündeme getirdikleri uygunsuz ithalat sorununun devam ettiğini kaydeden Ahmet Öksüz, “İplik yüzde 70 vergisiz geliyor.

Polyester yüzde 50’ye yakın. Ciddi vergi kaybı var” ifadelerini kullandı. DİR kapsamına görmeyecek ürünlerin DİR dahilinde vergisiz bir şekilde ithal edilmesinin önüne geçmek için konteyner bazında inceleme yapılmasını öneren Öksüz, beyana tabi yöntemin sakıncalar doğurduğunu bu yüzden son dönemde ithalatın da ucuzlamasıyla birlikte içeride üretimi olan ürünlerde dahi ithalatın arttığına dikkat çekti.

Trump tarifeleri ile birlikte Türk tekstil sektörünün de ABD pazarından beklentilerinin arttığını ifade eden Öksüz, “Trump dönemini iyi değerlendirmek lazım. Bir yeşil ışık yanmıştı, öncelikli sektördük” diye konuştu. Kapasite oranlarının düşüklüğüne dikkat çeken Öksüz, toparlanma olması durumunda ihracatta da yüzde 20’lik bir artışın görülebileceğini sözlerine ekledi.

Giyim sektörü daha emek yoğun olduğu için maliyet kanalı yüzünden daha fazla etkilendiğini kaydeden Öksüz, “Önceden hammadde ülkede dikilip elbise olurken şimdi hazır giyimde işler düştüğü için kumaş dışarıya gitmeye başladı. İçeride fiyat tutmayınca dışarıya yönelim oldu. Mevcut durum devam ederse bu da böyle gider” mesajları verdi.

Giyimde göç alan Mısır, ihracatta 5 basamak yükseldi

Türkiye’nin tekstil üretiminde kapasite düşerken ürünleri kimler alıyor? Son dönemde ihracatın en hızlı arttığı ülkelerden biri Mısır. Mısır’a tekstil ihracatı Nisan 2025’te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,3 arttı. İlk dört aydaki artış yüzde 59,4 oldu.

Bu ülkenin Türk tekstil ve hammaddeleri ihracatından aldığı pay yüzde 5’ye yükseldi. 2023’ün sonunda Türkiye’nin tekstil ihracatından aldığı yüzde 3’lük payla 10’uncu büyük pazar olan Mısır, son yıllarda Türk hazır giyim firmalarının burada yatırımlarını artırarak tedariklerini Türkiye’den sağlamalarının da etkisiyle Nisan 2025 itibarıyla 5’inci büyük pazar oldu. İlk dört ayda Mısır’a yaklaşık 192 milyon dolarlık tekstil ürünü satıldı.

TKİB’in aylık verilerinden yaptığımız derlemeye göre en çok ihracat yapılan ilk dört ülke ve payları ise şöyle: İtalya (%7,6), ABD (%6,1), Almanya (%6), İspanya (%5,3). 2025’in ilk dört ayında en çok ihracat yapılan 20 ülke arasında Mısır dışında ihracatın en hızlı arttığı ülkeler ise şöyle: Pakistan (%78,2), Çin (%51). Geçen yıl nisan ayında Türkiye’nin ihracatından aldığı yüzde 1,3’lük payla 27’nci sırada bulunan Çin’in bu yılın nisan ayında payını yüzde 1,9’a çıkararak 17. büyük pazar olması dikkat çekiyor.