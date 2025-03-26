İzmir Deniz Nakliyecileri Derneği’nden Şükriye Vardar ile yola devam kararı

Özlem SARSIN / İZMİR

Divan Kurulu Başkanlığını İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk’ün yaptığı İzmir Deniz Nakliyecileri Derneği Olağan Genel Kurulu Genel Kurul’u, Küçük Kulüp’te gerçekleştirildi.

Kurul'da yapılan seçimle Yönetim Kurulu Başkanı yeni dönemde de Şükriye Vardar oldu. Seçim sonucunda Yiğit Özbütev Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Ahmet Neşet Erensoy Genel Sekreter olurken, Selim Levi, Bernard Arkas, Corrado Dragonetti ve Özkan Kaygusuz da Yönetim Kurulu’nda yer aldı.

Kurul'da yaptığı konuşmada Vardar, “2025 yılı, sektörde zorlukların yanı sıra yeni fırsatların da ortaya çıkacağı bir yıl olacaktır. Doğru yatırımlarla ülkemizin denizcilikteki stratejik konumu güçlenecektir. Sektörün sürdürülebilir ve yenilikçi bir geleceğe ilerlemesi için her türlü katkıyı sunmaya devam edeceğiz” dedi.