İZTO başkanı Mahmut Özgener: Sanayi ve üretimden gelen sinyaller iyi değil

Özlem SARSIN

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, sanayide kapasite kullanım oranlarının son dönemlerin en düşük seviyelerinde olduğunu söyleyerek, sanayi ve üretimden gelen sinyallerin iyi durumda olmadığını vurguladı. Eylül ayı meclis toplantısında üyelere seslenen Özgener, sanayinin, büyüme ve istihdamın öncüsü olarak, mutlaka ekonomiye katkı yapması gerektiğini ifade ederek, “Sanayi üretimi ve ihracatın enflasyonla mücadele politikalarına en güçlü desteği veren iki önemli parametre olduğunu da unutmamalıyız” dedi.

“Bütçe hazırlarken dikkat”

Aybaşında açıklanan 2026-2028 Orta Vadeli Program, 2025 yılı 2. çeyrek büyüme oranları, enflasyon tahminleri ve Merkez Bankası politika faiz oranlarındaki indirim ışığında 2026 yılına dair gözlemlerini paylaşan Özgener, “2026 yılına üç ay kala, şirketlerimizin bütçelerini hazırlamaya başladıkları bu dönemde; enflasyon, büyüme, kur ve finansman ve üretimle ilgili öngörüleri netleştirmenin önemli olacağı fikrindeyim.

Ayrıca, hem ülkemizde hem de Amerika Birleşik Devletleri’nde FED tarafında uzun süreden sonra faiz indirim döngüsünün başlamasından sonra, varlık ve emtia fiyatlarında sert hareketlerin olduğu bir döneme giriş yaptık. Bu yüzden şirket bilançoları açısından, hata paylarının nereden kaynaklanabileceğini öngörerek plan yapmak daha da önemli hale geldi ”dedi.

Yeni Orta Vadeli Programın (OVP), hem 2025 tahminlerindeki revizyonların boyutunu ve yönünü göstermesi, hem de 2026 yılı bütçe çalışmalarına çerçeve oluşturması açısından önemli bir perspektif sunduğunu belirten Özgener, “Bu yıl açıklanan OVP’de Merkez Bankası’nın son enflasyon raporuna paralel şekilde, 2025 enflasyon tahminin yüzde 17,5’ten yüzde 28,5’e çıkarıldığını görüyoruz. 2026 yılı için de yüzde 9,7 yerine yüzde 16 olarak revize edildi. Enflasyonun tahminlerin üzerinde seyredeceği beklentisine rağmen, büyüme tahminleri aşağı yönlü güncellendi. 2025 için yüzde 4’ten yüzde 3,3’e, 2026 için ise yüzde 4,5’ten yüzde 3,8’e düşürüldü.

Bu bilgiler ışığında; enflasyonun, hata payı en yüksek makro değişken olmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu yıl hizmet sektörü fiyat katılıkları, enflasyon ataletinin kırılamaması, kuraklık ve zirai don gibi iklim olayları ile mart ayında yaşanan finansal dalgalanmaların, enflasyon yönetimini zorlaştırdığını analiz ediyoruz” dedi. OVP’deki rakamlardan yola çıkarak, büyümeyi baskılamak için daha fazla adım atılmayacağını anladıklarını söyleyen Özgener, “Bu bağlamda; 2026 bütçe planlarında iç talepte ılımlı ama sınırlı bir toparlanma, ihracatta ise yavaş büyüme varsayımıyla temkinli talep senaryolarının kullanılmasının uygun olacağı kanaatindeyiz” değerlendirmesinde bulundu.

“Kredi faizlerinde düşüş yok”

Mevduat faizlerindeki gevşemeye rağmen kredi faizlerinde henüz belirgin bir düşüş gözlenmediğini ve finansmana erişimin sınırlı olduğunu da işaret eden Özgener, “Sayın Şimşek’in hem odamızdaki toplantıda hem de diğer demeçlerinde söz ettiği gibi kredi politikalarının seçici olarak stratejik sektörler lehine gevşetildiği anlaşılıyor. Özellikle teknoloji, yeşil dönüşüm ve ihracat odaklı yatırımların Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi ve HIT 30 (Türkiye'nin teknoloji ve sanayi alanındaki en büyük yatırım destek programlarından biri) gibi programlarla desteklenmesi öncelikli olacaktır” dedi.

Özgener sözlerine şöyle son verdi, “Sonuç olarak; mevcut makroekonomik konjonktür, yurtdışı gelişmeler ve OVP tahminlerindeki son iki yıla ilişkin sapmalar dikkate alındığında, bütçeleme sürecinin yalnızca tek bir baz senaryo üzerinden yürütülmesi yerine, alternatif senaryo analizleri ile desteklenmesinin uygun olacağını değerlendiriyoruz. Piyasa beklentileri baz senaryo olarak referans alınabilir; ancak maliyet projeksiyonlarının daha temkinli, yani yukarı yönlü riskleri de içerecek şekilde oluşturulmasının mali disiplin ve öngörülebilirlik açısından kritik olduğu kanısındayız.

Bugün geldiğimiz noktada; Ekonomik Programın başarısını sağlayan en güçlü yanlardan biri olan Merkez Bankası rezervleri, şoklara karşı dayanıklı olmamızın en önemli aracı konumunda. Bu doğrultuda, 2026 yılının Ekonomik Programın başarıyla uygulanması halinde daha rahat geçeceğine inanıyoruz. Bu noktada; ekonomi dışı gelişebilecek olayları muhakkak göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Gerek ulusal gerek küresel ölçekte dengeli politikaların, rahat bir nefes alabilmemiz için kritik önem taşıdığına inanıyorum.”

“Kemalpaşa Lojistik Merkezi Projemiz son aşamaya geldi”

zmir’in Kemalpaşa ilçesinde inşa edilecek olan Kemalpaşa Lojistik Merkezi hakkında da bilgi veren İZTO Başkanı Mahmut Özgener, “Kemalpaşa Lojistik Merkezi Projesi’nde 131 adet taşınmazın parselasyon planı onaylanarak, 11 Eylül 2025’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yayınlandı. 11 Ekim 2025’de ilan süresi sona erecek ve Kemalpaşa Kadastro Müdürlüğü’nde tescil işlemi yapılacak.

İlk olarak 2018 yılında gündeme getirdiğimiz, 2021 yılında çalışmalarına başladığımız ve projelendirdiğimiz Kemalpaşa Lojistik Merkezi Projemizin son aşamaya gelmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz. Projemizin İzmir’in ticaret tarihinde önemli bir dönüm noktası olacağına inanıyoruz. Kentimiz geçmişten bugüne “liman kenti” sıfatıyla ticarette çok önemli bir rol oynadı. Tarihimizden aldığımız bu mirası yeni teknolojileri kullanarak geleceğe taşımak bizleri çok heyecanlandırıyor” dedi.