Kasım kampanyalarında tüketici temel ihtiyaçlara yöneldi

“Kasım Alışverişleri” Ipsos tarafından gerçekleştirilen Antikriz Monitörü araştırma verilerinden yola çıkılarak mercek altına alındı. Her yıl kasım ayının belirli aralıklarında gerçekleşen büyük indirim günlerinin ülkemizde nasıl geçtiğine ilişkin bir değerlendirme yapan İpsos analizine göre kasım kampanyaları sırasında alışveriş yapanların yüzde 70’i özellikle bu kampanyaları beklediğini söyledi. Temizlik ürünleri ve giyim / konfeksiyon bu kampanyalar sırasında en çok tercih edilen ürün kategorileri oldu. Kasım alışverişleri indirim kampanyaları çerçevesinde, internet üzerinden reklamlar, influencer pazarlaması yoğun bir şekilde kullanıldı. E-ticaret şirketlerinin bu kampanya ve reklamlardan en fazla fayda sağlayan taraf olduğu tespit edildi. Her 10 kişiden 7’si Kasım ayında firmalar tarafından yapılan indirim kampanyalarından haberdar ve bu bireylerin yarısı bu kampanyalar sırasında alışveriş yapmış.

Bireylerin yarısına göre bu kampanyalar ihtiyaç duyulan ürünlerin iyi fiyata alınmasını sağlıyor. Ancak bireylerin yüzde 61’i bu kampanyaların gereğinden fazla alışveriş yapmaya sebep olduğunu düşünüyor.

Alışveriş ağırlıklı olarak online kanallarda yapılıyor

Çin merkezli online alışveriş platformu Aliexpress tarafından 2009’dan itibaren 11 Kasım’larda uygulanan indirimlerin daha sonra tüm dünyaya yayıldığını ve yılın en önemli alışveriş sezonlarından biri haline geldiğini ifade eden Ipsos Türkiye CEO’su Sidar Gedik verilerle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: Online alışveriş platformları ile başlamış olsa da diğer alışveriş kanallarına da yayılmış ve oldukça popülerleşmiş bir kampanya dönemi söz konusu. Her 10 kişiden 7’si bu kampanyalardan haberdar. Haberdar olanların yarısından fazlası ise bu dönemde kampanyalar kapsamında alışveriş yapmışlar. Bu alışverişler ağırlıklı olarak online kanallarda yapılıyor olsa da (yüzde 70) mağazalardan kasım kampanyası alışverişi yapan yüzde 20’lik bir kesim de var. Alışveriş yapanların yüzde 70’i ihtiyaçlarını gidermek için bu dönemi beklediklerini belirtiyorlar. “İhtiyaç” kelimesini özellikle kullandım, çünkü en yoğun alışveriş yapılan kategoriler temizlik ürünleri ve giyim. Temel ihtiyaç olmayan elektronik, dekorasyon gibi kategorilerdeki alışveriş oranı düşük. “İhtiyacım olsa bile bu dönemde alışveriş yapmamaya çalışıyorum” ifadesine katılım oranı sadece yüzde 32. “Kasım kampanyalarına tamamen karşıyım” ifadesine katılıyorum diyenlerin oranı ise yüzde 22. Her ne kadar 10 kişiden 6’sı bu dönemde ihtiyacından fazla alışveriş yaptığını belirtiyor olsa bile araştırmaya katılanların yarısı bu dönemin “ihtiyaç” duyulan ürünleri uygun fiyatlara alabildikleri bir dönem olduğunu düşünüyor.