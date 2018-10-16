Kauçuk sektörü “pozitif ayrımcılık” istiyor

BURSA - Kauçuk tüketiminde 450 bin ton ile Avrupa’da Almanya’dan sonra gelen Türkiye kauçuk sektörü temsilcileri ihracatçı sektör olarak anılmak ve pozitif ayrımcılık istiyor. İhracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 94’e ulaştığını vurgulayan Kauçuk Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nurhan Kaya, “Çünkü yarattığı katma değerle kauçuk sektörüne çok açık pozitif ayrımcılık yapılması gerektiği inancındayım” dedi.
Bu yıl kuruluşunun 30’uncu yılını kutlayan Kauçuk Derneği’nin 15. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Nurhan Kaya kauçuk sektörünün yarattığı katma değer ve ihracat ile ülke ekonomisine sağladığı katkının karşılığı olarak hükümet ve yarı-kamu sivil toplum kuruluşlarından destek talebinde bulundu. Türkiye ihracatında yüzde 6,5 oranlarında düşüş yaşanırken kauçuk sektörü ihracatının yüzde 21 artırdığını ifade eden Kaya, “ihracatçı sektör” olarak anılmak istediklerini kaydetti. Nurhan Kaya: “Sektörel kalkınma hamleleri çok güzel girişimler ancak bütün sektörlere aynı mesafede durulmasının doğru olmadığı kanaatindeyim. Çünkü yarattığı katma değerle kauçuk sektörüne çok açık pozitif ayrımcılık yapılması gerektiği inancındayım. Tüketime dayalı, özellikle cari açığı büyütücü sektörlere kalkınma ve büyüme hayalleri ile destekler verilmesi ülke kaynaklarının boşa harcanmasından başka bir şey değil” dedi. Kauçuk sektörünün iki yıl öncesine kadar 1,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirirken bu yıl ihracatının 3 milyar dolara yaklaştığını belirten Kaya, ihracatın ithalatı karşılama oranının da yüzde 94’lere ulaştığını vurguladı.
Kauçuk sanayicileri katma değerli sektörlere yönelecek
Nurhan Kaya kauçuk sanayicilerinin alışılagelmiş ürünlerden çıkarak özellikle sivil havacılık, savunma sanayi ve iklimlendirme gibi sektörlere yönelip, katma değerli üretimlere yoğunlaşabilecekleri mesajını da verdi. Geçmiş çalışma programları arasında Kauçuk İhracatçıları Birliği ve Kauçuk Tanıtım Grubu kurulması planları olduğunu hatırlatan Kaya kauçuk sektörünün boya, ilaç, plastik, kozmetik, petrokimya gibi çok sayıda alt sektör ile kimyevi maddeler sektörü içerisinde değerlendirildiğini hatırlattı. Kaya şunları söyledi: “Sektör olarak 3 milyar dolara yaklaşan ihracatımız var. İhracatımızdan yapılan binde 0,5 kesintiler karşısında tanıtım ve ihracatı geliştirme faaliyetleri için yarattığımız 1,5 milyon dolarlık pay var. Hem kendi sektörümüz, hem de diğer alt sektörlerin ihracatından yapılan kesintilerin yine o sektörler için kullanılmasını istiyoruz. Burada 1,5 milyon dolar kauçuk sektöründen sağlanıyor ise en azından yarısını kauçuk sektörünün sorunlarının çözümüne, yurtiçinde-yurtdışında kurumlarımızın dünyadaki sivil toplum kuruluşlarına üyelik, proje faydalanıcılığı gibi çalışmalara aktarılmasını talep ediyoruz.” 15. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda tek liste girilen seçimde Nurhan Kaya’nın başkanlığındaki aday yönetim ve denetim kurulu listesi oy birliği ile yeniden seçilirken, adaylar Kauçuk Derneği’nin 2018-2020 çalışma takımını oluşturdu.